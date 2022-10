Armageddon time de James Gray, sortie en salles le 9 novembre 2022

« Je suis allé dans la jungle et dans le cosmos, et j’ai adoré ça », commente James Gray. « Mais à un moment donné, on comprend que l’infini est en soi. Et, si on parvient à s’exprimer sincèrement et sans détour, c’est ce qu’on peut faire de mieux. Je voulais rentrer à la maison, et faire un film qui serait le plus personnel possible. »

Résumé : L’histoire très personnelle du passage à l’âge adulte d’un garçon du Queens dans les années 80, de la force de la famille et de la quête générationnelle du rêve américain.

James Gray a voulu se libérer des conventions propres à un genre et éliminer tout ce qui pourrait faire obstacle à sa sincérité :

« J’avais écrit quatre mots sur un carton que j’ai scotché à la caméra, comme un pense-bête : « Amour. Chaleur. Humour. Perte. » Dans ce film, la perte allait se décliner de multiples façons… Le rêve américain a toujours tenu une place importante dans l’histoire que ma famille aimait se raconter sur elle-même… Le monde leur intimait de faire des compromis… Ce film parle d’une époque passée qui fait écho à notre situation actuelle. J’aime les gens qui peuplent cette histoire. Aujourd’hui, ils ne sont que fantômes. »

Dans cet état d’esprit, il revisite son enfance et crée des personnages qui rendent justice, dans les faits comme sur le plan émotionnel, aux personnes qui ont peuplé ses jeunes années.

Il souhaitait inscrire son histoire personnelle dans le cadre de l’histoire américaine et des courants culturels qui ont marqué toutes ces générations.

Armageddon Time de James Gray - Focus Features, LLC

Quand il se met à écrire le scénario, en 2019, souvenirs, idées et thèmes ont conflué pour former une histoire se déroulant au moment des élections de 1980 qui ont opposé le président sortant Jimmy Carter à Ronald Reagan. Armageddon time suit sur deux mois la vie d’un garçon, à l’école et à la maison, et la suite d’événements qui vont lui faire perdre deux êtres très chers : un ami proche et son grand-père maternel.

On découvre Paul, le 8 septembre 1980, le jour de sa rentrée en 6e à l’école publique PS 173, dans le Queens. Avant la fin de l’appel, Paul et Johnny, un garçon de sa connaissance, ont déjà bien fait rire leurs camarades et bien mis en colère leur professeur, hostile à Johnny de longue date pour la simple raison qu’il est noir.

Armageddon Time de James Gray - Focus Features, LLC

Comme c’est le cas pour tout ce qu’on peut voir dans le film, l’amitié des personnages et l’histoire de Johnny trouvent leur source dans la vie et la mémoire de James Gray. « Je pense avoir vu en lui une âme sœur », nous livre le cinéaste. « Il était branché cosmos, comme moi. On avait des goûts très similaires. C’est très excitant de rencontrer quelqu’un qui a les mêmes affinités que vous, c’est le fondement de l’amitié. »

Une des joies indéfectibles dans la vie pour Paul, c’est de passer du temps avec son grand-père Aaron.

« Mon lien avec mon grand-père était unique », se souvient le réalisateur. « Il dessinait avec moi, il écoutait les Beatles avec moi. Je ne crois pas qu’il n’aimait pas beaucoup leur musique mais il était bien trop gentil pour me le dire. Il fabriquait des maquettes de fusées avec moi. Il s’intéressait à moi et à mes aspirations. »

Le scénario comprend, dans leurs moindres détails, des moments, certains anodins, d’autres exceptionnels, que le cinéaste garde en mémoire. Il s’est donné pour mission de créer des personnages qui sauraient rendre justice à leurs modèles, défauts compris, et sans s’oublier lui-même.

Armageddon Time de James Gray - Focus Features, LLC

Ces personnages ont des mots et des réactions qui ne les montrent pas forcément sous leur jour le plus reluisant. « Je voulais déconstruire le besoin d’injecter mon ego dans un film, et décrire le plus honnêtement possible une suite d’événements qui ont marqué ma vie et qui montrent autant de beauté et d’horreurs », remarque le réalisateur. « Le comportement de Paul dans le film est parfois assez méprisable. C’est un véritable petit con quand il dîne avec ses parents et il parle parfois de façon odieuse à sa mère. J’ai voulu raconter une histoire qui mettait en scène ces personnages, une histoire pleine d’amour, de compréhension et de tristes vérités. »

