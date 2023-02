Arnaque au "faux président" : 38 millions d'euros volés à deux sociétés, huit personnes interpellées

L'appel semble provenir d'un cabinet d'avocats d'affaires, tout ce qu'il y a de plus sérieux. Peu de raison de se méfier, d'autant que son contenu est confirmé par un autre courriel émanant, celui-là, de l'adresse du directeur général. Si l'on ajoute à cela les détails précis qui figurent dans ces échanges sur la vie de l'entreprise et son organigramme, aucune raison de refuser le virement réclamé par les avocats. Tout en respectant, bien sûr, la stricte confidentialité demandée. Motus, pas un mot. À personne.

Le procédé se déroule une fois, deux fois, dix fois… Jusqu'à 45 virements effectués en toute innocence par le service comptabilité d'un important promoteur immobilier de région parisienne. Soit, en tout, 38 millions d'euros envolés. Car le mail des avocats était faux, celui du Directeur général également (via une usurpation d'identité). La supercherie, surnommée "arnaque au faux président", finit par apparaître à la faveur de contrôles internes, mais les sommes, virées de comptes à l'étranger en compte à l'étranger ont peu de chance de réapparaître un jour. Le 29 décembre 2021, la société a porté plainte.

Comptables mis hors de cause

Dans le même temps, le comptable d'une entreprise de métallurgie installée en Haute-Marne est contacté par un prétendu commissaire aux comptes : ce dernier lui explique intervenir au nom du gérant de la société, et réclame un virement de 300.000 euros dans le but de racheter des actions. Le virement est effectué, mais, lors de la deuxième tentative, le comptable se montre suspicieux et procède à une vérification en interne. Dans ce cas-ci, l'escroquerie est vite révélée, l'entreprise haut-marnaise porte également plainte.

L'enquête, ouverte pour "escroquerie en bande organisée", "tentative d'escroquerie en bande organisée" et "blanchiment" révèle rapidement le lien entre les deux affaires, qui semblent être le fait d'un même réseau. Menée sous l'égide de la Juridiction nationale chargée de la lutte contre la criminalité organisée (Junalco) financière, à Paris, elle est confiée aux gendarmes de la Section de recherche (SR) de Reims pour l'entreprise de métallurgie et aux policiers parisiens de la Brigade des fraudes aux moyens de paiement (BFMP) pour l'escroquerie à 38 millions d'euros touchant le promoteur immobilier.

Huit personnes ont été interpellées entre juin 2022 et janvier 2023, lors des investigations, menées dans le cadre d'une coopération internationale impliquant l'organisme de coordination européen Europol et les polices croate, hongroise, portugaise, espagnole et israélienne. Six suspects ont ainsi été interpellés en région parisienne et deux en Israël. Ils ont, depuis, été remis en liberté en attendant les suites de l'enquête. Les comptables des deux sociétés ont, pour leur part, été mis hors de cause.

Ramifications internationales

Face à de telles sommes, difficile de ne pas se poser la question de la naïveté des services de comptabilité. Mais ce serait sous-estimer la ruse des escrocs dans ce type de dossiers, analyse le commissaire divisionnaire Vincent Kozierow, qui dirige la BFMP, chargée de l'enquête parisienne : "Le principe de l'escroquerie est de rendre la manipulation la plus vraisemblable possible, on va donc utiliser un certain nombre de moyens : l'usurpation de mails, des appels téléphoniques par des personnes qui savent se montrer extrêmement convaincantes. On va avoir un langage qui est potentiellement celui du président. Avoir, aussi, un piratage des adresses électroniques qui vont permettre de savoir, par exemple, que le président de la société est en déplacement à l'étranger et dire qu'il y a une opération confidentielle de rachat qui se fait justement à l'étranger. La chose étant confidentielle, cela permet aussi de créer un lien de confiance. La victime se sent flattée du fait que le président de la société lui fasse confiance. Tout cela crée un environnement qui prête à l'escroquerie."

La somme virée suit ensuite un cheminement complexe, qu'essayent de retracer les enquêteurs, dans l'espoir de remonter jusqu'aux commanditaires. C'est là que, dans ces deux affaires, le dossier prend une tournure internationale : "L'objectif, pour les escrocs, est bien entendu de pouvoir obtenir une remise des fonds, mais aussi de diluer au maximum l'enquête. Le but, souvent dans ce genre d'affaire - et comme c'est le cas ici - est de créer des comptes soit en France, soit à l'étranger, de manière à multiplier les virements et complexifier le travail des enquêteurs", détaille Vincent Kozierow.

L'exploitation téléphonique et le suivi des premiers virements permettent ainsi, dans ces dossiers, de repérer des comptes au Portugal, en Espagne, en Croatie et en Hongrie. Plusieurs des personnes interpellées sont d'ailleurs soupçonnées d'être des "petites mains" chargées d'aller ouvrir un compte sous une fausse identité dans ces pays, en échanges d'un séjour tous frais payés sur place. Le recrutement à ce niveau de l'échelle se faisant souvent via les réseaux sociaux. Les appels, eux, aboutissent en Israël. L'enquête préliminaire se poursuit, afin de déterminer le rôle de chacun. À ce stade, les enquêteurs ont saisi 3,9 millions d'euros, dont 700.000 euros en cryptomonnaie, repérés par les cyber-gendarmes.