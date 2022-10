ARTE Concert Festival du 3 au 5 novembre 2022 à la Gaîté Lyrique

Pour la septième année consécutive, ARTE Concert traverse l'écran et propose 3 soirées de concerts au rythme de la création musicale d'aujourd'hui avec un dispositif qui place les artistes au centre, tel un foyer d’émotions musicales qui rayonne autour du public.

Une programmation à l'affût des nouveaux et nouvelles artistes à découvrir, mais aussi des pointures pop, rock, rap et électro qui continuent d’écrire l’histoire. Un festival conçu par ARTE Concert, La Blogothèque et la Gaîté Lyrique, à vivre en live ou en replay sur arteconcert.com et gaitelyrique.net, ou au plus près des artistes dans la Grande salle et le Foyer historique de la Gaîté Lyrique.

ARTE Concert festival - Pierre Lapin

ARTE Concert Festival se fait le miroir de l’époque, où l’on prend le temps de vivre un concert dans la longueur mais à sa façon.

Au programme de cette édition 2022 :

Jeudi 3 novembre : musique électronique

Thylacine (Angers, France)

(Angers, France) Superpoze (Paris-Caen, France)

(Paris-Caen, France) Sofie Royer (Vienne, Autriche)

Vendredi 4 novembre : rock, indie

Wolf Alice (Londres, UK)

(Londres, UK) En Attendant Ana (Paris, France)

(Paris, France) Blumi (Paris, France)

Samedi 5 novembre : rap, soul, RnB

Loyle Carner (Londres, UK)

(Londres, UK) Olivia Dean (Londres, UK)

(Londres, UK) JFDR (Reykjavik, Islande)

Accès aux concerts gratuits sur réservation (dans la limite des places disponibles)

Tous les concerts seront retransmis en direct et resteront disponibles sur Arte Concert et sur le site de la Gaîté Lyrique .

►►► ARTE Concert

ARTE Concert, plateforme de spectacles en ligne, diffuse plus de 900 live par an. L’équipe sélectionne têtes d’affiches, jeunes talents, festivals, scènes européennes et crée des programmes originaux pour mieux les partager sous forme d’événements retransmis en livestream. Musiques actuelles et classiques, mais aussi danse, opéra et arts de la scène sont au cœur de la programmation ARTE Concert pour surprendre, divertir et nourrir la curiosité du public. Parmi les programmes originaux et évènements ARTE Concert, on retrouve notamment : Dans le Club, Passengers, Les Concerts Volants, Echoes with Jehnny Beth, Ground Control, Paris sur mesure, ARTE Mix O Trabendo, Le Piano Day d’ARTE Concert, et bien sûr ARTE Concert Festival.

►►► La Blogothèque

Depuis plus de 15 ans, La Blogothèque crée des films musicaux, des fictions, des documentaires et des magazines avec une exigence centrale : capter et raconter des moments uniques. La Blogothèque a filmé Justin Timberlake dans une usine désaffectée, Lianne La Havas dans les rues de Montmartre, Angèle et Damso dans la Chapelle des Beaux-Arts de Paris, Jack White sur le toit du château de Fontainebleau, Paul McCartney dans Grand Central, Aya Nakamura pour une performance mémorable sous la coupole des Galeries Lafayette, Andrew Bird et Iron & Wine au milieu de Yellowstone, Rone et La Horde pour un spectacle de danse unique en son genre, et beaucoup d’autres artistes dans beaucoup d’autres endroits.

►►► La Gaîté Lyrique

Établissement culturel de la Ville de Paris depuis 2011, la Gaîté Lyrique dédie son activité à l’exploration des cultures post-Internet. Ces nouvelles pratiques et communautés artistiques, issues d’Internet et du numérique, y sont quotidiennement exposées, imaginées, fabriquées, expérimentées, et transmises. Espace de découverte pour comprendre notre époque virtualisée, la Gaîté Lyrique porte un regard critique et décalé sur les cultures populaires et formes artistiques émergentes. Pensé comme une plateforme pluridisciplinaire, l’établissement est ouvert à tous et toutes du mardi au dimanche pour visiter une exposition, vivre un concert, assister à une conférence, boire un verre, bruncher ou participer à un atelier en