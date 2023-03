Arthur H : "J'ai une conversation avec Brigitte Fontaine depuis que je suis petit"

"Ma délicieuse, ma redoutable, ma séditieuse, ma charitable, mon ver de terre, ma capricieuse...."

Plus qu'une chanson c'est une ôde qu'Arthur H a consacré à Brigitte Fontaine sur son dernier album "La vie". Quelques mots, une liste pour égrainer toutes les couleurs de ce personnage. "Brigitte est un être très vibrant, très conscient d'elle même et d'une créativité débordante. C'est un être qui est à la fois très fragile, très puissant aussi. C'est une énergie que je trouve absolument salutaire."

Pour l'émission Le Grand Atelier Arthur H à emmené Vincent J chez Brigitte F, au cœur de l'île Saint-Louis. Autour d'un café, la chanteuse a évoqué quelques souvenirs avec sa verve inimitable.

Une longue conversation

C'est un an avant la naissance du petit Arthur que Jacques rencontre Brigitte lors de l'enregistrement d'un disque avec le producteur Jacques Canetti. Disque commun qui n'aurait jamais dû l'être se souvient la chanteuse : "Jacques a enregistré un disque. J'ai enregistré un disque et Canetti a mis les deux ensembles, je ne sais pas pourquoi. Et ce n'est pas Canetti qui nous a présentés, poursuit-elle. On était déjà des potes. Higelin est venu me chercher dans un beuglant où je beuglais pour me proposer un travail. Mais on a passé toute la nuit ensemble, dehors, dans la rue, en sautant par-dessus les becs de gaz."

Le duo devient trio avec l'entrée en scène de Rufus avec lequel ils montent un spectacle musical que Brigitte a écrit : "Maman j'ai peur". La pièce a tellement de succès qu'elle reste deux saisons à l'affiche à Paris et donne lieu à une tournée européenne.

L'écriture avant tout

Tout en révélant que Brigitte Fontaine s'est remise à l'écriture, Arthur H attrape un des livres de la chanteuse et ne résiste pas au plaisir de lire un extrait de ce texte paru en 2017 : "Chute et ravissement". Un texte écrit en l'honneur d'un autre Arthur, Rimbaud, qui est l'un de ses "amants invisibles".

Adagio et Gloria.

Ateliers de fer, forges d'hiver de Lucifer.

Errance, petite et grande fuite avec les cailloux pour rejoindre le tout.

Forges des graviers phosphorescents.

Repas de Ramadan de prunes et de gibiers en liberté.

Voitures enrubannées dévalant l'escalier avant de Potemkine.

Cuirasse d'or marine, cendres et ruines.

Incendies de bruine.

Vermeil. Merveille. Perte éternelle. Gloire immortelle.

Ciel souterrain, venin de poivre et de mercure Rouge, murmure Arthur,

dur comme l'acier trempé de rosée, primitif, androgyne en résine,

en travail coulant sur les rails.

Crash boursier, paupières sacrées en malachite, hermaphrodite

...

Brigitte Fontaine écrit depuis son plus jeune âge, elle avait 9 ou 10 ans quand elle a commencé à faire des BD, des dessins, des photos collées. "Moi, ce que j'aime chez Brigitte, c'est que depuis qu'elle a commencé à écrire avec ses montages, collages, elle n'a jamais cessé. C'est vraiment un flux de mots qui coule à travers elle. Pour moi, c'est vraiment la créativité pure."

Influence bienveillante

Quand on parle d'influence artistique Arthur reconnait qu'il y a forcément en lui un peu de Jacques mais aussi un peu de Brigitte : "Les deux, qui sont deux êtres originaux, séparés, mais ils sont en moi, d'une certaine manière. Et moi, je suis moi aussi. Je suis quelqu'un de totalement différent."

"Ma délicieuse, ma redoutable, ma séditieuse, ma charitable, mon ver de terre, ma capricieuse, ma pomme de terre, ma dévoreuse, ma misogyne, mon analphabète, ma gourgandine, mon australopithèque, ma moins que rien, ma plus que tout, ma dérisoire, mon soleil noir."

Alors que le chanteur fredonne ces quelques mots écrit pour elle, la Redoutable lâche un imparable : "Poème, c'est cucul comme mot, mais il n'y en a pas d'autre." Et quand Vincent Josse lui demande pourquoi ce serait cucul, elle répond : "C'est cucul. J'ai dit".

Et elle part dans un grand éclat de rire.