Il faut ChatGPT Plus, la version payante de ChatGPT, pour accéder à la nouvelle version de l'intelligence artificielle développée par OpenIA. Lancée le mois dernier, elle prend en charge les images, selon le laboratoire qui l'a conçu, et dispose de facultés de déduction accrues. Nous avons souhaité mettre à l'essai cette nouvelle version du logiciel qui est vue par certaines entreprises comme un eldorado, par d'autres comme le danger qui guette le monde du travail.

Tout au long de la fin du mois de mars et de début avril, nous avons donc mis à l'épreuve ChatGPT dans des configurations aussi bien professionnelles que personnelles. Si parfois le résultat est bluffant, il a de temps en temps fallu abandonner nos ambitions.

16 mars : ChatGPT ne sait pas ce que sont les images

Au moment de la présentation du modèle GPT4, l'accent a été mis sur le fait que le modèle de langage acceptait désormais les images , était capable de les "lire" et donc de s'appuyer dessus. Mais dans ChatGPT, on ne peut pas téléverser une image. J'essaie de copier-coller le lien d'une image trouvée sur le web. Réponse de la machine :

"Je suis désolé, mais en tant que modèle de texte, je ne peux pas voir directement les images. Cependant, si vous me donnez une description détaillée de l'image, je peux essayer de vous aider."

Il y a donc une différence entre le modèle de langage et le logiciel qui l'utilise. ChatGPT n'a pas été mis à jour pour prendre en compte toutes les fonctions de GPT-4.

25 mars : ChatGPT passe à table !

Pourquoi ne pas commencer facilement par une recette de cuisine ? Je reçois des invités et n'ai pas beaucoup de temps devant moi ni d'inspiration. ChatGPT va-t-il choisir à ma place ? "Donne moi la recette pour réaliser un plat typique français pour 6 convives et un temps maximal de préparation de 1h", inscris-je dans le bloc de texte du logiciel. "Bien sûr, voici une recette de blanquette de veau, un plat traditionnel français pour 6 personnes qui peut être préparé en moins d'une heure." La recette est détaillée, mais aucun moyen de savoir d'où vient cette recette… le logiciel l'a-t-il prise telle quelle sur un site comme "Marmiton" ? A-t-il agrégé plusieurs recettes, au risque de se tromper dans les quantités ? La seule façon de le savoir, c'est d'essayer.

Manque de bol, un des convives est végétarien. "Bof, je n'aime pas le veau, propose moi plutôt une recette végétarienne" réponds-je. Et ChatGPT de me proposer une quiche aux épinards et au fromage de chèvre. C'est mieux… mais le robot s'arrête après deux instructions :

"1. Préchauffez le four à 180°C.

2. Étalez la pâte feuilletée dans un moule".

On a commandé des pizzas.

27 mars : ChatGPT peut-il écrire des articles ?

Ce matin, je dois écrire un article en forme d'oraison funèbre pour Salto, la plateforme de streaming française, qui ferme ses portes définitivement ce lundi. Les capacités rédactionnelles de ChatGPT ayant été maintes et maintes fois vantées , j'essaie de tester le robot sur sa capacité à écrire un article.

Pour cela, je vais tenter de créer un "prompt", c'est-à-dire un petit texte censé permettre de faire "croire" à ChatGPT qu'il a des compétences particulières, et de les exploiter. Je commence donc mon message par "À partir de maintenant, suis à la lettre les indications qui suivent. Tu es un journaliste français spécialiste des médias depuis 25 ans", avant de lui adresser ma requête.

ChatGPT ayant été entraîné à partir de données remontant à 2021, je nourris l'algorithme avec quelques liens d'articles se référant à Salto. Mais le résultat ne va pas plus loin qu'un simple résumé des articles dont j'ai copié-collé le lien. Plus problématique encore, alors que j'ai demandé un article de 4500 signes, le robot s'arrête au bout d'un peu plus de 1000 signes, en plein milieu d'une phrase. Et bloque à moins de 1000 signes quand je lui demande de continuer. Pour la précision, on repassera. Au final, j'écris mon article à l'ancienne, ChatGPT servira peut-être une prochaine fois .

Au passage, je constate, avant de commencer mon exercice, que le site indique que GPT-4 a une capacité de 25 messages toutes les trois heures. C'est bien moins que les 100 messages annoncés lors du lancement de la nouvelle version.

L'avertissement laissé par ChatGPT, qui n'accepte pas plus de 25 messages toutes les trois heures - Capture d'écran

30 mars : ChatGPT dit la météo à la façon de Victor Hugo

ChatGPT alimente aussi beaucoup de discussions de comptoir, y compris dans les rédactions. Alors quand j'entends, au détour d'une discussion "Demain on pourra faire faire la météo de France Culture par Victor Hugo", je lance l'essai. Comme pour l'article ci-dessus, ChatGPT ne sait pas aller chercher d'informations sur Internet, je dois donc lui copier-coller le bulletin météo de Météo France, et voici le résultat :

"Lorsque l'aube, éblouissant le sommeil de l'obscurité, éclaira les cieux, une perturbation émanant de la Bretagne avait fait son entrée la veille, déversant sans relâche ses flots sur les contrées s'étendant du Grand-Est à la Bourgogne-Franche-Comté et jusqu'aux terres d'Auvergne-Rhône-Alpes. Ainsi, des précipitations abondantes se succédaient, accompagnées par endroits d'orages et de bourrasques de vent dont la force pouvait atteindre jusqu'à 80 ou 90 kilomètres à l'heure.

Sur les reliefs majestueux, au-delà de deux mille mètres, la neige étendait son manteau blanc. En cette matinée, les pluies incessantes quittaient notre noble pays pour se diriger vers les terres germaniques. À l'arrière, et durant une grande partie de la journée, le temps demeurait agité, les averses inlassables sur une bonne moitié nord de notre contrée. La limite pluie-neige descendait vers 1500 mètres sur les monts du Jura, et 1600 à 1800 sur les Alpes du nord."

Force est de constater qu'on s'y croirait presque. Sur le plan de la créativité, OpenAI dit vrai, son nouveau modèle GPT fait mieux que le précédent. Nous avons aussi pu constater qu'il savait mieux que son prédécesseur conserver les rimes d'un texte ou adapter une chanson dans une langue étrangère – en revanche nous n'avons pas réussi à lui faire faire du Georges Perec et à réécrire un texte existant sans aucun "e", comme dans La Disparition.

2 avril : ChatGPT à l'épreuve du code

C'est l'une des fonctions notables de GPT4, l'efficacité du modèle quand il s'agit de code informatique. Nous avons voulu tester ses compétences pour une application simple, et surtout vérifier s'il était vrai que l'on pouvait créer un site sans écrire soi-même une seule ligne de code.

C'est vrai, mais à une condition : plus encore que sur chaque élément précédent, le "prompt" est capital. Ce qui implique deux aspects importants pour le futur de l'utilisation de l'AI : il faut s'y connaître un minimum dans les bases de la programmation informatique pour savoir précisément quoi lui demander d'une part, et savoir comment lui commander d'autre part. Deux critères qui font que les fonctions les plus poussées de ChatGPT ne sont pas à la portée du premier venu.

Ainsi, je ne demande pas de "créer un site web pour générer des listes", mais je détaille plus les éléments :

"Créée une application web ne nécessitant pas de base de donnée serveur et permettant de générer une liste d’éléments (…) Cette application doit se présenter dans un bloc centré occupant 75% de l’écran. Puis permettre d’ajouter une entrée à la liste avec un champ pour chaque élément. L’application doit utiliser la librairie Bootstrap afin d’optimiser l’affichage du site et rendre plus joli les champs de texte."

Je formule enfin ma demande à ChatGPT : "Explique-moi dans un premier temps la structure de la page et les différents fichiers éventuellement nécessaires. Je te demanderai ensuite d’afficher le ou les fichiers un par un."

Une partie du code informatique proposé par ChatGPT - Capture d'écran

Et là, le résultat est épatant. Non seulement ChatGPT fait exactement ce que je lui ai demandé dans l'ordre demandé, mais en plus… il le fait bien. Je teste en parallèle le dispositif sur un serveur pour voir les résultats… et ça fonctionne.

5 avril : ChatGPT est une IA mélomane

J'avais déjà fait un essai avec ChatGPT sous la version de 3.5 du modèle GPT, et demander au robot de vous préparer une playlist thématique avait été un échec : ChatGPT n'avait alors proposé que des noms de chansons qui n'existent pas par des artistes dont on aurait cru qu'ils étaient postés au hasard. Cette fois, je réitère ma demande, et le nouveau ChatGPT va plus loin. Non seulement il me suggère des chansons, mais en plus il m'explique pourquoi elles sont pertinentes dans cette playlist.

Voici la playlist proposée par ChatGPT - Capture d'écran

On note un petit côté La Palisse chez ChatGPT qui nous note la présence d'un "instrumental, bien que sans paroles".

Quelques jours plus tôt, j'avais fait l'expérience de lui demander une playlist de mariage alternant les tempos, et là encore les réponses avaient été pertinentes – ChatGPT est prêt pour les quarts d'heure américains.

7 avril : ChatGPT ne sait pas non plus où sont les gros dossiers

Comme ce fut le cas il y a quelques semaines avec les photos, je tente l'expérience de condenser un dossier conséquent et d'en obtenir un résumé... mais l'interface de ChatGPT ne permet à aucun endroit de charger un fichier quel qu'il soit. Et à nouveau, le robot m'affirme qu'il ne parvient pas à lire un article long sur un site externe. Pour cette fonction qui pourtant est souvent mise en avant, il faudra donc attendre, notamment l'intégration du moteur de conversation aux logiciels de Microsoft.

10 avril : ChatGPT sait trouver le bon titre

Je décide de mener l'expérience déjà effectuée une fois par nos confrères du Figaro : confier à ChatGPT le soin de proposer un titre pour nos articles – sur les sites Internet, le titre est d'autant plus important qu'il permet à un article de se distinguer notamment parmi les résultats de recherche web. Je demande donc à ChatGPT de proposer deux titres les plus efficaces possibles pour deux articles que nous avons publié sur notre site, le premier sur la catastrophe survenue dans un quartier de Marseille , la seconde sur l'ouverture prochaine de la maison de Serge Gainsbourg à Paris.

Voici les titres proposés :

Titre : "Effondrement d'immeuble à Marseille : 6 corps retrouvés, 2 disparus - Enquête sur les causes et mobilisation des secours"

Titre : "Maison Gainsbourg : Ouverture imminente du musée dédié à l'artiste - 5 choses à savoir sur ce lieu mythique"

On n'est finalement pas si loin des titres que nous avons choisis, preuve que ChatGPT est bon sur le référencement des articles – ou que c'est nous qui le sommes.

11 avril : ChatGPT n'est pas madame Irma

L'an dernier, j'avais publié un article qui expliquait qu'une intelligence artificielle avait essayé de prédire qui gagnerait l'Eurovision. A l'époque, le robot en question s'était trompé dans les grandes largueurs, prévoyant, sur la base des statistiques, que soit la Grèce soit le Portugal gagneraient. C'est l'Ukraine qui l'a emporté.

J'ai donc décidé de poser la question à ChatGPT, en lui soumettant le plus d'informations possibles sur les chansons de chaque pays candidat. Et voilà le résultat :

"En tant qu'intelligence artificielle, je ne peux pas prédire l'avenir avec certitude, et la nature même de l'Eurovision rend la prédiction des résultats particulièrement difficile. Les goûts musicaux, les préférences culturelles et les tendances varient chaque année et les résultats peuvent être influencés par de nombreux facteurs."

ChatGPT s'est donc abstenu de répondre – et vu le résultat qui a attendu l'IA qui a fait ses prédictions l'année dernière, on peut se dire que c'est une bonne décision.