As Bestas un film de Rodrigo Sorogoyen sortie en salle le 20 juillet 2022

Résumé : Antoine et Olga, un couple de Français, sont installés depuis longtemps dans un petit village de Galice. Ils pratiquent une agriculture écoresponsable et restaurent des maisons abandonnées pour faciliter le repeuplement. Tout devrait être idyllique sans leur opposition à un projet d’éolienne qui crée un grave conflit avec leurs voisins. La tension va monter jusqu’à l’irréparable.

Rodrigo Sorogoyen, le réalisateur, confie :

« Ce que je trouve intéressant dans la justice, c’est qu’elle n’est pas incontestable. Elle est relative. En fonction du point de vue qu’on adopte pour raconter une histoire, on peut avoir une certaine conception de ce qui est juste ou, à l’inverse, en avoir une vision radicalement différente.

Avec Isabel Peña, ma co-scénariste, on aime placer le spectateur (c’est-à-dire nous-mêmes) à la place de l’autre, dans la situation la plus inattendue. Quand nous créons des personnages, nous nous obligeons à les comprendre. »

Il explique :

« Un village en déclin (comme il en existe tant en Espagne) où les habitants se méfient des étrangers. Deux frères en colère contre le monde. La réalité de leur combat comme celle des étrangers. La patrie comme territoire de conflit. L’affrontement né de l’affirmation « je suis ici chez moi, mais pas toi ». Une fois qu’on a identifié cette situation, il nous faut comprendre pourquoi Antoine et Olga (Denis Ménochet et Marina Foïs) risquent tout pour mettre en œuvre leur projet dans cette petite ville.

Mais il ne fallait pas se contenter de comprendre ces deux personnages. Pendant l’écriture, nous étions fascinés par les antagonistes, les frères Anta, qui vivent depuis longtemps dans le village et qui y sont nés. Sans jamais justifier leur comportement, nous comprenions leur frustration, leur haine et, aussi, leur peur. Les premières images du film, montrant des « aloitadores » qui luttent, immobilisent le cheval et qui, avec docilité, coupent sa crinière, évoquent une chorégraphie, belle et violente à la fois, dans laquelle l’homme et l’animal s’affrontent inéluctablement jusqu’à ce que l’un des deux l’emporte. L’ordre naît du chaos, puis redevient chaos, avec un autre cheval.

C’est une magnifique métaphore qui permet d’ouvrir le film. »

