"Assassin's Creed Mirage", le pari audacieux de l'aigle aux œufs d'or d'Ubisoft

Bienvenue à Bagdad, en l'an 861, le terrain de jeu de ce nouvel épisode d'"Assassin's Creed" et de son héros, Basim Ibn Ishaq, déjà découvert par les joueurs dans l'épisode précédent, "Valhalla", qui se déroule un peu plus d'une décennie plus tard. C'est en plongeant dans cette Bagdad florissante qu'Ubisoft espère retrouver les sommets, après trois années difficiles : en interne, il y a eu le scandale autour de faits de harcèlement moral et sexuel (qui a abouti au départ forcé de plusieurs figures de la maison), une grève inédite en début d'année et des résultats financiers insatisfaisants, avec près de 500 millions d'euros de pertes sur l'exercice 2022-2023.

Une sortie en mode "difficile"

Du côté des jeux eux-mêmes, après 2020 et la sortie de "Assassin's Creed Valhalla", justement, les productions Ubisoft, sans être des échecs complets, peinent à se faire une place au milieu des dizaines d'autres grosses productions sortant chaque année. Et les fans des licences maison montrent aussi des signes d'impatience, se lamentant en attendant la sortie de productions très attendues comme "Beyond Good & Evil 2", "Skulls and Bones", ou le remake de "Prince of Persia: Les Sables du Temps" (dont la série "Assassin's Creed" est l'héritier, à son origine), tous repoussés sine die.

Un contexte qui pourrait ne rien avoir à voir avec le contenu de ce "Assassin's Creed Mirage", qui sort ce jeudi, mais qui pourtant en explique de nombreux éléments. Car pour renverser la vapeur, l'éditeur a fait un choix audacieux : abandonner les gigantesques mondes ouverts des épisodes sortis ces six dernières années, pour une aventure resserrée sur une ville et une époque, comme les tous premiers épisodes de la série, ceux qui ont fait sa légende. Même dans sa structure, "Assassin's Creed" assume un retour dans le passé.

Un choix indubitablement efficace pour la narration, moins diluée dans des heures et des heures d'exploration et de quêtes annexes, où le joueur se noyait facilement quitte à laisser de côté le déroulé de l'histoire principale. Mais un choix risqué : s'il plaira certainement aux fans de la première heure, il risque de déstabiliser (voire de perdre) ceux qui ont découvert la série avec les dernières versions ( "Origins" , "Odyssey" et "Valhalla" ). D'ailleurs, si "Mirage" développe le passé d'un personnage important de ce dernier jeu, il s'agit presque du seul lien entre les deux, tant l'expérience diffère radicalement.

Un retour aux sources assumé et réussi

Dès la première heure de jeu, on se retrouve en effet dans un gameplay totalement différent, qui assume de manière assez maline le retour aux sources et aux sensations du premier "Assassin's Creed". Finies, les escalades de montagnes ou de monuments sans difficulté en gardant simplement un bouton appuyé : dans "Mirage", il va falloir étudier les prises disponibles et analyser le terrain. Finis, les affrontements épiques aux commandes d'un guerrier capable de prouesses incroyables au combat : ici, la discrétion et la planification sont de mise pour s'épargner de rudes défaites. Finis aussi, les objectifs de mission qui apparaissent presque miraculeusement sur la carte : Basim va devoir mener des mini enquêtes pour déterminer où se trouvent ses cibles.

Le jeu assume toutefois d'être né en 2023 et propose fort heureusement une jouabilité bien moins rigide que ses illustres ancêtres. Il reprend en revanche leur simplicité : on n'est plus ici face à un jeu d'aventure bourré d'éléments de jeux de rôles, comme les trois épisodes précédents, mais dans un jeu d'action et d'infiltration plus épuré. L'interface, elle aussi, se voit réduite au minimum pour favoriser l'immersion.

L'immersion est d'ailleurs, comme toujours avec la série, un des gros points forts du jeu. Les graphismes sont largement au niveau de ce qu'on peut attendre d'un jeu pensé pour les consoles récentes, et cette Bagdad virtuelle fourmille de détails conçus pour happer le joueur : on se prend à admirer une nuée de flamands roses qui s'envolent à notre approche, les petits nuages de poussière ou de sable soufflés par le vent sur les toits, les étendues d'eau, ruisseaux et rivières en perpétuel mouvement, une ombre projetée par une bougie au détour d'une grotte ou même les nuages de petits insectes dans un coin de ruelle... "Assassin's Creed" est toujours cette vitrine virtuelle soucieuse de reconstruire minutieusement les sensations d'une époque.

Côté ambiance, tout est presque parfait, mais l'histoire, elle, peine un peu à scotcher autant le joueur. Le héros de "Mirage", Basim, simple voleur qu'un drame inattendu va pousser dans les bras de la confrérie des Assassins, est certes attachant mais il peine à égaler le charisme de Bayek, Alexios, Kassandra et Eivor (pour ne citer que les plus récents et lui épargner ainsi la comparaison avec un Ezio Auditore da Firenze, ou un Edward Kenway). On suit donc avec un peu plus de distance ses aventures, pour profiter pleinement du cadre que nous offre le jeu.

Comme Basim, Ubisoft fait le saut de la foi

"Assassin's Creed", c'est peut-être plus que jamais la poule (ou plutôt l'aigle, animal totem de la série) aux œufs d'or de l'entreprise française, la série qui peut l'aider à s'élever à nouveau dans un marché ultra-concurrentiel. "Mirage" est un pari audacieux, et même téméraire, dont Ubisoft va surveiller le succès comme le lait sur le feu, en espérant éviter d'avoir à se demander : si même "Assassin's Creed" ne marche pas, qu'est-ce qui peut encore marcher ?

Ce n'est pas pour rien, d'ailleurs, que le nouvel opus mise aussi sur son prix, moins élevé que la moyenne des jeux récents (50 euros contre 70 pour des productions similaires), et sur sa disponibilité immédiate via son service d'abonnement Ubisoft+, histoire de se faufiler dans un maximum de consoles. Là aussi, il s'agira d'un test, à l'heure où l'entreprise assume de regarder avec attention ce qui se passe du côté du jeu à distance (sans console de jeu ni support physique, donc) : "Nous croyons fermement que, dans les cinq à dix prochaines années, de nombreux jeux seront diffusés en streaming", expliquait le mois dernier son patron Yves Guillemot.

"Mirage" est sans conteste un excellent jeu, qui a de quoi offrir de beaux moments aux fans de la série comme à ceux qui l'ont rejointe en cours de route. Reste à savoir si ce sera suffisant, et s'il permettra au géant français de continuer à faire jeu égal avec les mastodontes du secteur, et de garder son indépendance et sa patte créative à l'heure où les rachats, les fusions et les regroupements de tout poil s'y multiplient.