Assassinat d'Yvan Colonna : des informations sur son agresseur ont-elles été effacées ?

L'administration pénitentiaire a-t-elle dissimulé des informations sur Franck Elong Abé, le détenu radicalisé de 36 ans, mis en examen pour avoir violemment agressé Yvan Colonna à la prison d'Arles en mars 2022 ? C'est la question posée lors d'une conférence de presse par le président et le rapporteur de la commission d'enquête chargée de faire la lumière sur les dysfonctionnements qui ont pu mener à la mort du nationaliste corse, condamné pour l'assassinat du préfet Erignac.

"Je vais le tuer"

Les élus ont découvert que la veille des faits, une surveillante a surpris une conversation entre Franck Elong Abé et deux détenus. "Je vais le tuer", a-t-elle entendu, sans savoir lequel d'entre eux avait prononcé ces mots. Elle a aussi constaté que le détenu radicalisé s'était mis à "ranger minutieusement sa cellule" pour "faire le vide". Des observations qu'elle a immédiatement signalées à sa hiérarchie et qui auraient dû apparaître dans le logiciel de l'administration pénitentiaire où sont répertoriées les informations sur les détenus particulièrement signalés.

Dans les fichiers envoyés à la commission d'enquête, ces données n'apparaissent pas. Il y est pourtant question d'une autre information anecdotique le même jour à propos d'un échange de paquet de pâtes entre détenus. Alors où sont passées les observations sur Franck Elong Abé ? "Nous avons les plus grands doutes quant à la gestion de ces données et quant à une possible tentative d'effacement de ces données. Mes propos sont lourds de conséquences mais l'hypothèse est largement sur la table", alerte le député de Haute-Corse et président de la commission d'enquête, Jean-Félix Acquaviva.

Les députés se réservent le droit d'engager des poursuites

Les agents de l'administration pénitentiaire auditionnés par les élus n'ont jamais évoqué ces observations. Ce sont des courriers de la surveillante, finalement transmis par les renseignements pénitentiaires qui les ont alertés. Les députés se réservent donc le droit d'engager des poursuites contre "les individus qui auraient pu envoyer des éléments mensongers ou parsemés de trous", prévient Laurent Marcangeli, rapporteur de la commission d'enquête.

A l'époque, ce comportement inquiétant de Franck Elong Abé aurait pu entrainer une surveillance accrue pour éviter qu'il ne se retrouve seul le jour du drame avec Yvan Colonna, dans la salle de sport de la maison centrale d'Arles.