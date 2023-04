Assassinat de Samuel Paty : le parquet antiterroriste demande un procès pour 14 personnes

Dans son réquisitoire définitif de fin d'instruction que France Inter a pu consulter, le parquet national antiterroriste (Pnat) demande que 14 personnes soient jugées pour leur participation, à des degrés divers, à l'escalade complexe qui a mené à l'assassinat de Samuel Paty, le 16 octobre 2020. Le terroriste d'origine tchétchène, Abdoullakh Anzorov, 18 ans, ne sera pas jugé. Il a été abattu par les policiers à Conflans-Sainte-Honorine, après avoir poignardé et décapité le professeur. L'homme, radicalisé, lui reprochait d'avoir montré en classe des caricatures de Mahomet. Dans un message audio en russe, il avait revendiqué son geste en se félicitant d'avoir "vengé le prophète".

"Complicité d'assassinat terroriste"

Pour cette attaque qui avait suscité un immense émoi en France et à l'étranger, le Pnat demande que l'infraction la plus grave, "la complicité d'assassinat terroriste", soit retenue seulement pour deux amis de l'assaillant, Abdoullakh Anzorov. Il leur est reproché de lui avoir fourni un soutien logistique pour l'achat d'armes tout en ayant connaissance de l'idéologie du djihadiste, et aussi, pour l'un des deux, de l'avoir aidé à se rendre devant le collège.

Le ministère public requiert également un procès aux assises spéciales pour six autres adultes mais cette fois-ci pour "association de malfaiteurs terroriste". Parmi eux, il y a notamment le père d'une collégienne qui a publié plusieurs vidéos sur les réseaux sociaux et dévoilé l'identité de Samuel Paty ainsi que l'adresse du collège, et le militant islamiste fiché S Abdelakhim Sefrioui qui l'a soutenu. De même que quatre personnes qui ont communiqué avec le terroriste sur les réseaux sociaux qui ont pu conforter son projet meurtrier.

La décision appartient désormais aux juges d'instruction antiterroristes

Enfin, le parquet national antiterroriste demande que six collégiens soient jugés devant un tribunal pour enfants, ce pourrait donc être à huis clos, car ils avaient tous à l'époque moins de 16 ans. Pour cinq d'entre eux, les magistrats spécialisés du parquet requièrent un passage devant la justice pour "délit d'association de malfaiteurs terroriste" : il leur est reproché d'avoir désigné Samuel Paty au terroriste devant le collège, en échange d'argent. Quant à la collégienne de 13 ans qui a déclenché l'engrenage - et qui a reconnu avoir menti - en affirmant avoir assisté au cours alors qu'elle n'était pas là, le Pnat requiert son renvoi devant la justice pour "dénonciation calomnieuse".

Il appartient désormais aux juges d'instruction antiterroristes de prendre une décision finale sur un renvoi en procès de ces personnes.