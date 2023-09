Assassinat de Tupac Shakur : comment un suspect a été inculpé 27 ans après la mort du rappeur

"Beaucoup pensaient que ce meurtre n'intéressait pas la police. Je suis ici pour vous dire que ce n'est pas le cas", a martelé le shérif de la police de Las Vegas, Kevin McMahill, lors d'une conférence de presse très suivie. Vingt-sept ans après la mort de la légende du rap Tupac Shakur, abattu dans sa voiture après un match de boxe, un ex-chef de gang a été inculpé vendredi aux États-Unis. Son procès doit être fixé prochainement. La fin de l'un des cold-cases les plus célèbres d'Amérique ?

Règlement de comptes sur fond de guerre des gangs

Les circonstances de la mort de Tupac Shakur étaient pourtant connues de longue date. Le 7 septembre 1996, le rappeur âgé de 25 ans assiste à un combat de boxe de Mike Tyson à Las Vegas, en compagnie de Suge Knight. Ce dernier est le fondateur, avec Dr Dre, du label musical Death Row au début des années 1990. Il est aussi affilié au gang Mob Piru de Los Angeles.

À l'issue du combat de boxe, des membres de Death Row repèrent un homme lié à un gang rival et le passent à tabac. Un peu plus tard, Tupac et ses proches roulent vers un club de Las Vegas quand, vers 23h, une Cadillac blanche s'arrêtent à la hauteur de leur BMW et déclenche une rafale de coups de feu. Tupac reçoit quatre balles, dont deux à la poitrine. Suge Knight est légèrement blessé.

L'enquête relancée par le suspect lui-même

L'homme arrêté vendredi est Duane Davis, 60 ans, ancien chef d'un autre gang de Los Angeles, les South Side Compton Crips. C'est lui-même qui a relancé l'enquête en 2018 en évoquant, dans les médias puis dans ses mémoires, son rôle dans la mort de Tupac Shakur. En prenant la parole publiquement, il a "fourni sa propre série de déclarations qui sont tout à fait cohérentes avec les preuves" rassemblées par les enquêteurs, a souligné vendredi Jason Johansson, lieutenant de la brigade homicide. La police a perquisitionné en juin le domicile de la femme du suspect, dans le Nevada.

Duane Davis se trouvait à l'avant de la Cadillac d'où sont partis les tirs. C'est son neveu qui avait été roué de coups après le match de boxe. "Duane Davis est celui qui a donné les ordres au groupe qui l’accompagnait. Il a orchestré le plan", pour Jason Johansson. Il est accusé d'avoir fourni aux passagers à l'arrière de la voiture l'arme qui a servi à la fusillade. Qu'il ait ou non appuyé sur la gachette ne change rien : "Dans cet État, vous pouvez être poursuivi pour un crime que vous soyez directement impliqué ou complice. Si vous aidez quelqu’un à commettre un crime, vous pouvez être tout autant coupable", a rappelé le procureur Steve Wolfson.

Duane Davis est le seul occupant de la voiture encore vivant.