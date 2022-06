Assaut du Capitole : au deuxième jour d'auditions, Giuliani éméché et les mensonges de Trump

"L'attaque du 6 janvier est la conséquence directe et prévisible de la décision de monsieur Trump d'utiliser de fausses accusations de fraudes électorales pour renverser l'élection et revendiquer le pouvoir", a débuté une élue démocrate membre de la Commission d'enquête sur l'assaut du Capitole à Washington, en janvier 2021. Cette deuxième audience s'est en effet focalisée lundi sur l'après-scrutin du 3 novembre 2020, sur la manière dont Donald Trump a manipulé et galvanisé ses troupes à grands renforts d'accusations de fraude électorale.

L'avocat "était en état d'ébriété"

Quelques heures après la fermeture des bureaux de vote, Donald Trump se trouve notamment avec Rudy Giuliani, l'ancien maire de New-York, devenu l'avocat de Donald Trump, et Trumpiste de la première heure. Et l'information la plus saugrenue, mais aux conséquences dramatiques, révélée lors de cette deuxième audition concerne justement Rudy Giuliani. Selon l'enquête préliminaire et selon un témoin, membre de l'entourage de Trump, Giuliani était éméché le soir du scrutin.

"Je ne sais pas à quel degré d'ébriété il était, mais il était en état d'ébriété", a assuré ce témoin sous serment. Alors que Biden et Trump sont au coude-à-coude, Giuliani, qu'importe son état, suggère à Trump de revendiquer la victoire. A deux heures du matin, Trump s'annonce vainqueur et accuse Biden d' "une fraude majeure" .

Personne d'autre n'y croit

Pourtant, dans l'entourage de Trump, personne ne croit à la victoire le soir même. Son ministre de la Justice, Bill Barr, qui l'a lâché après ces évènements, témoigne : "Il est devenu obsédé par cette idée de fraude, comme s'il avait perdu tout contact avec la réalité."

Une vidéo de la propre fille de Donald Trump , Ivanka, a été diffusée lors de l'audience, lundi. Elle affirme : "Il devenait évident que les résultats de l'élection ne seraient pas annoncés ce soir-là." Donald Trump, encouragé par Rudy Giuliani, s'enfonce pourtant. Dans les jours qui suivent, Giuliani va sur Fox News pour une "interview exclusive". "On a vu un gros camion apporter 100 000 bulletins de vote dans des poubelles, dans des sacs, dans des corbeilles à papiers, dans des paniers de course, dans des cartons. Et chaque bulletin était pour Biden", assure-t-il.

Des fonds détournés

Il ressort également de l'audition de lundi, que Donald Trump a détourné des fonds en lançant un appel aux dons auprès de ses électeurs pour soit disant prouver la fraude électorale. 100 millions de dollars récoltés en une semaine, 250 millions au total. Selon une élue membre de la commission d'enquête, "non seulement c'était un énorme mensonge, mais c'était aussi une énorme arnaque".

Les prochaines auditions auront lieu mercredi 15 juin à 10h (16h heure de Paris) et jeudi 16 juin à 13h (19h heure de Paris).