Assaut du Capitole : des témoins racontent comment Donald Trump a tenté de les intimider

Cette quatrième audition a été accablante pour Donald Trump. Les témoignages d'élus locaux, dont certains républicains, se sont succédés. Ils ont tous décrit les tentatives d'intimidation, les menaces exercées sur eux par le Président lui même quelques jours après la présidentielle du 3 novembre 2020, pour les pousser à annuler le vote dans leur Etat. Tout ceci entre le scrutin du 3 novembre 2020 et l'assaut du Capitole le 6 janvier 2021.

La plupart du temps, c'est Rudy Giuliani, l'ex-maire de New York, trumpiste de la première heure et avocat personnel de Donald Trump, qui appelait les représentant des États. Il passait ensuite le téléphone à Donald Trump, mettait l'appel sur haut-parleur et tous deux insistaient sur les soi-disant fraudes électorales au bénéfice de Joe Biden. Ils demandaient alors à l'élu local d'organiser un recomptage, ou d'annule purement et simplement le scrutin.

"Rudy Giuliani m'a dit qu'il y avait en Arizona 200 000 sans-papiers et des milliers de morts qui avaient voté. Donald Trump m'a ensuite annoncé que j'avais le pouvoir d'annuler ces votes démocrates et de les remplacer par des bulletins Trump !" Le témoignage de Russell Bowers, très ému, est à n'en pas douter le plus accablant de cette quatrième journée d'auditions. Président de la Chambre des représentants d'Arizona, ce républicain était pro-Trump, et souhaitait sa ré-élection. Mais il a refusé de frauder pour y parvenir.

Rusty Bowers, président de la chambre des Représentants d'Arizona a livré un témoignage accablant pour Donald Trump devant le comité d'enquête parlementaire © AFP - DOUG MILLS / POOL / AFP

"J'ai demandé à Rudy Giuliani s'il avait des preuves de cette fraude, ils m'a dit oui. J'ai demandé s'ils avaient les noms de ces faux électeurs. Il m'a dit oui. J'ai demandé qu'ils me les transmettent"

"Avez-vous eu ces preuves ?", lui demande l'élu californien qui l'interroge pour la Commission.

"Non, jamais !", affirme Russell Bowers.

Son refus de suivre les ordres de Trump l'a alors entrainé dans un flot de menaces, de graves attaques y compris devant son domicile, de la part de supporters de Donald Trump. La voix chevrotante, les larmes aux yeux, il raconte comment des hommes armés sont venus le menacer, lui, sa femme et sa fille malade. Des hommes très menaçants hauts-parleurs en mains hurlaient dans son quartier et l'accusaient notamment d'être un pédophile et un traitre.

De soi-disant "valises pleines de bulletins de vote"

Rudy Giuliani a été appelé à témoigner devant la Commission durant l'enquête préliminaire. Une vidéo de son témoignage est alors diffusée. Il affirme une fois de plus que l'élection de Biden était frauduleuse, notamment en Géorgie :

"Nous avons des vidéos de gens qui portent des valises pleines de bulletins de vote, alors que les employés chargés de surveiller le scrutin s'en vont. Il ne faut pas être un génie pour comprendre qu'il s'agissait d'une fraude électorale !"

Sauf que les vidéos en question montrent en réalité les employés chargés de surveiller le scrutin puis de récolter les enveloppes en train de collecter les bulletins et de les mettre dans les boites sécurisées prévues à cet effet. Gabriel Sterling, chargé de certifier les votes pour le bureau du Secrétariat d'Etat de Géorgie, est appelé à la barre. C'est lui qui, devant l'absence totale de preuve de fraude, avait décidé d'organiser une conférence de presse mémorable car très sévère envers Trump. Il y affirmait alors que les bulletins avaient été comptés et recomptés et qu'il était sûr de la fiabilité du résultat :

"Nous avons enquêté sur chacune des accusations et aucune n'était vraie", déplore ensuite, abattu, le secrétaire d'Etat de Géorgie, le républicain Brad Raffensperger.

Un enregistrement de sa conversation avec Donald Trump est diffusée. Il annonce à Trump que tout a été recompté et qu'il n'y a aucune fraude. Donald Trump s'énerve, accuse les enquêteurs d'incompétence. Le 6 janvier 2021, à Washington, lors de son discours devant une foule de supporters survoltés, juste avant l'assaut sur le Capitole, il accuse alors les représentants de l'Etat de Géorgie d'avoir laissé Biden l'emporter en fraudant. Les supporters trumpistes s'emballent, s'énervent, et font des élus de Géorgie des hommes à abattre.

La vie brisée de Wandrea Moss, une employée sans histoire

Le dernier témoignage est celui d'une employée du bureau des élections de l'Etat de Géorgie, Wandrea ArShaye Moss. Presque incapable de parler tellement sa voix est coupée par l'émotion, elle admet ne jamais avoir été menacée en dix ans d'expérience dans cet emploi. Mais en 2020, Rudy Giuliani a diffusé sur Facebook une vidéo d'elle et sa mère comptant les bulletin de vote le soir du scrutin du 3 novembre 2020. Cette vidéo les accuse d'avoir trafiqué les résultats et le décompte des votes.

Rudy Giuliani, soutenu par Donald Trump, l'accuse donc de crime. Les commentaires sous cette vidéo sont racistes, très menaçants envers elle et sa famille. Puis la Commission diffuse l'enregistrement d'un appel téléphonique de Donald Trump au Secrétaire d'Etat de Géorgie, accusant cette femme d'être "une arnaqueuse professionnelle".

La vie de Wandrea ArShaye Moss et de sa famille a basculé après ces évènements. Sa mère témoigne :

"J'ai perdu mon nom et ma réputation, juste à cause d'un groupe et d'un homme qui a décidé de faire de moi et de ma fille des boucs émissaires. Je ne me sens en sécurité nulle part. Vous imaginez ce que ça fait d'être visée directement par le président des Etats-Unis ?"

Wandrea ArShaye Moss ajoute :

"Ma vie a été totalement bouleversée, je ne veux que personne sache mon nom, ou celui de ma mère. Tout ça à cause de mensonges, ma vie a été brisée. Je ne peux plus rien faire. Juste parce que j'ai fait mon travail".

Wandrea ArShaye Moss a démissionné par la suite.

