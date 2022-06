Assaut du Capitole : Donald Trump a fait pression sur le ministère de la Justice, affirme la commission

A l'occasion de sa cinquième audition, la commission parlementaire qui enquête sur l'assaut du Capitole s'est penchée sur les tentatives flagrantes de Donald Trump de contraindre le ministère de la Justice à soutenir ses accusations de fraude électorale en novembre 2020. Les sept démocrates et deux républicains (tous deux exclus de leur parti) ont questionné des témoins qui se trouvaient au cœur du ministère de la Justice entre le scrutin du 3 novembre 2020 et le 6 janvier 2021, date de l'assaut du Capitole.

"Donald Trump ne voulait pas simplement que le ministère de la Justice enquête. Il voulait que le ministère de la Justice l'aide à légitimer ses mensonges et déclare que l'élection était truquée" affirme le président de la Commission, Bennie Thompson.

Le témoignage de l'ancien ministre de la Justice par intérim Jeffrey Rosen est le plus déconcertant. Pro-Trump, il raconte que Donald Trump l'a contacté tous les jours entre le 31 décembre 2020 et le 3 janvier 2021.

Même lorsque l'ancien ministre adjoint par intérim, Richard Donoghue, qui a également témoigné à l'audition, dit à Donald Trump que ses accusations de fraude électorale sont infondées, rien n'y a fait. "Le président a dit : il vous reste à dire que l'élection était truquée et laissez nous faire, moi et les élus républicains", confie-t-il. Il relit ensuite ses notes, prises lors d'une conversation téléphonique avec Donald Trump et son supérieur, l'ex-ministre par intérim Jeffrey Rosen.

Donald Trump a tenté d'imposer à la tête du ministère de la Justice l'un de ses proches

Voyant que les plus hauts responsables du ministère de la Justice refusaient de plier, le président battu a tenté d'installer un de ses proches à la tête de l'institution. Jeffrey Clark, un fonctionnaire de rang intermédiaire ayant adopté les théories poussées par le président sur une élection truquée, devait annuler les conclusions du ministère - qui n'avait trouvé aucune preuve de fraude qui aurait pu changer l'issue du scrutin de novembre.

Jeffrey Clark devait aussi intervenir au nom du ministère pour refuser de certifier le résultat de l'élection dans l'Etat clé de Géorgie, où Joe Biden l'avait emporté avec seulement 12.000 voix d'avance.

De nouveaux témoignages à venir

La commission continue à recevoir de nouvelles preuves importantes pour l'enquête. En effet, des témoins peuvent toujours la contacter pour apporter de nouvelles informations, notamment sur le site de la commission . D'ailleurs, un documentariste Alex Holder, qui avait eu accès à Donald Trump et ses proches avant et après le 6 janvier, sera finalement appelé à témoigner. Il a été contraint de livrer ses images à la commission. Certaines seront visionnées lors d'une prochaine audience.

Après un an d'enquête, la commission parlementaire, dont le travail rigoureux est reconnu par l'ensemble des observateurs, veut présenter avant la fin de l'été ses conclusions. Elle a annoncé ce mercredi que deux sessions imprévues auraient lieu en juillet.