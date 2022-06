Assaut du Capitole : la commission d'enquête liste les pressions subies par le vice-président Mike Pence

La commission d'enquête parlementaire sur l'assaut du Capitole a détaillé jeudi, lors de sa troisième audition, les nombreuses pressions exercées par Donald Trump sur son vice-président Mike Pence pour l'empêcher de certifier la victoire de Joe Biden à la présidentielle américaine, le 6 janvier 2021.

"Aujourd'hui, nous allons nous focaliser sur les efforts incessants de Donald Trump pour faire pression sur Mike Pence afin qu'il refuse de compter les voix le 6 janvier", a ainsi déclaré Liz Cheney, vice-présidente républicaine de la commission. "Mike Pence a fait preuve de courage, il a dit non et a résisté à la pression de Donald Trump. Nous sommes chanceux qu'il ait eu ce courage. Mais ce celui-ci l'a exposé à un danger immense car Donald Trump a retourné sa meute contre lui", a de son côté affirmé, en préambule, le président démocrate de la commission Bernie Thompson.

En début d'audience, un extrait du discours prononcé par Mike Pence en février dernier a été diffusé. Il déclare : "Le président Trump a tort, Je n'avais pas le droit de changer les résultats de l'élection. La présidence appartient au peuple américain et seulement au peuple américain. Et il n'y a a pas plus anti-américain que la notion qu'une personne seule pourrait choisir le président."

Avec le recul, les images des manifestants trumpistes rediffusées à l'audience sont glaçantes. Donald Trump a d'abord tenté de stopper la réunion de certification de l'élection de Joe Biden des parlementaires qui avait lieu à l'intérieur du Capitole. Il a échoué. "Alors il s'est mis dans la tête qu'un seul homme, le vice-président, pouvait retourner l'élection", a souligné le président de la commission d'enquête. Après le discours de Donald Trump appelant Mike Pence à le soutenir. "Amenez Mike Pence ! Pendez Mike Pence ! Pendez Mike Pence !", crient dans la foule des hommes survoltés.

Le rôle joué par l'avocat et ex-maire de New-York a une fois de plus été montré du doigt par la commission. Le 6 janvier, alors que la foule commençait à s'échauffer, Rudy Giuliani est monté sur le podium et a également annoncé à la foule que, selon la Constitution, le vice-président pouvait décider de revoir la validité d'un scrutin falsifié.

La pression contre Mike Pence était préméditée

Plusieurs témoignages, plusieurs preuves récoltées au cours de l'année par la commission d'enquête comme des tweets, montrent que la pression contre Mike Pence a débuté avant le 6 janvier. Par exemple, le 23 décembre 2020, donc 2 semaines avant l'attaque sur le Capitole, Donald Trump a retweeté les propos d'un militant extrémiste utilisant le hashtag #pencecard, autrement dit "l'atout Pence". En d'autres termes, mettre la pression sur Mike Pence. "Jouer la carte Pence" était prémédité.

Le 4 janvier, deux jours avant la réunion parlementaire de certification du vote prévue au Capitole, Donald Trump clamait lors d'un meeting en Georgie : "J'espère que notre super vice-président, notre super-président, sera de notre coté. Bien sur s'il ne l'est pas, je ne l'aimerai pas autant qu’aujourd'hui."

Puis le 5 janvier, Donald Trump publiait un communiqué affirmant : "Le vice-président et moi sommes tout à fait d'accord : le vice-président a le pouvoir d'agir". Tweet après tweet, Donald Trump a poursuivi la même stratégie. Une pression exercée à la fois en public et en privé.

"Si tu ne le fais pas, c'est que tu es une mauviette !"

Puis le 6 janvier, Donald Trump s'est réuni dans le bureau ovale à la Maison Blanche avec la quasi totalité de sa famille. Des photos inédites de cette réunion ont été diffusées jeudi sur l'écran de la commission d'enquête. On y voit notamment Donald Trump au téléphone. Plusieurs témoins présents à cette réunion affirment l'avoir entendu dire à Mike Pence : "Si tu ne le fais pas c'est que tu es une mauviette ! Tu n'as pas le courage de prendre une décision difficile !".

La commission a ensuite diffusé des images d'interviews réalisées par les chaines de télé dans la manifestation. On entend des propos outranciers et très menaçants contre Mike Pence : "J'ai entendu que Pence était une mauviette! Si c'est une mauviette, il mérite de brûler avec tous les autres !"

Puis la foule s'est emballée, les premiers manifestants ont forcé l'entrée du Capitole, cassant tout sur leur passage. Les services secrets ont alors exfiltré Mike Pence, son équipe et sa famille. À un moment, ils se sont retrouvés à à peine dix mètres des émeutiers qui fort heureusement ne les ont pas vus. Selon le témoignage du groupe d'extrême droite des Proud Boys, interrogé par le FBI, ceux-ci " auraient tué Mike Pence s'ils avaient pu. Idem pour Nancy Pelosi, la présidente de la Chambre des représentants ".