Assaut du Capitole : la commission d'enquête retrace, heure par heure, l'inaction coupable de Donald Trump

Donald Trump a "failli à son devoir" en ouvrant les vannes "au désordre et à la corruption". Ce sont les mots de Bennie Thompson, président de séance, lors de la huitième journée d'audition de la commission parlementaire qui enquête sur l'assaut du Capitole, le 6 janvier 2021 à Washington. Tous les responsables, y compris à la Maison Blanche, devront "répondre de leurs actes devant la justice", a ajouté l'élu démocrate, estimant qu' "il faudra des conséquences sévères, sinon je crains que notre démocratie ne s'en relève pas."

Cette dernière audition avant la pause estivale s'est concentrée sur le rôle qu'a joué Donald Trump durant cet assaut et en particulier sur son inaction durant les 187 minutes, soit près de trois heures, entre son discours appelant ses partisans à marcher sur le Congrès américain, et le moment où il s'est finalement résolu à leur demander de quitter les lieux. Diffusée en prime time sur les principales chaînes du pays (à l'exception de Fox News), cette audition a également révélé de nouveaux témoignages clés d'ex-conseillers du président américain.

13h30 : Donald Trump immobile dans sa salle-à-manger à la Maison Blanche

Le 6 janvier 2021, le vice-président américain Mike Pence est au Capitole, le siège du Congrès américain, pour certifier la victoire du candidat Joe Biden à l'élection présidentielle américaine. À la mi-journée, Donald Trump, qui n'a toujours pas accepté sa défaite, prononce un discours à ses partisans, dans lequel ils les exhorte à marcher sur le Capitole, notamment pour "reprendre [leur] pays". Certains des manifestants qui s'y rendent sont armés, et une précédente audition a démontré que Donald Trump est alors au courant .

Après ce discours, Donald Trump se retranche dans la salle à manger de la Maison Blanque. Il suit l'attaque à la télévision "pendant que ses proches conseillers et les membres de sa famille le [supplient] d'intervenir", a décrit ce jeudi l'élue démocrate Elaine Luria. Dans un extrait vidéo de sa déposition, l'ex-conseiller juridique de la Maison Blanche Pat Cipollone confirme lui avoir dit "très clairement" qu'il devait faire une "déclaration publique immédiate et nette pour appeler les gens à quitter le Capitole". Mais "le président Trump a refusé d'agir à cause de son désir égoïste de se maintenir au pouvoir", estime Elaine Luria. Pat Cipollone ajoute dans sa déclaration que de très nombreux autres conseillers de Donald Trump, ainsi que des proches, l'ont exhorté à faire de même, sans résultat.

Pire, selon Elaine Luria, à 14H24, Trump envoie un tweet pour reprocher à son vice-président Mike Pence de ne pas vouloir bloquer la certification des résultats de l'élection, alimentant les griefs des émeutiers devant le Capitole. Il écrit alors sur le réseau social : "Mike Pence n’a pas eu le courage de faire ce qui était nécessaire pour protéger notre pays et notre Constitution… Les États-Unis exigent la vérité." À ce moment-là, la sécurité du vice-président américain n'est plus assurée. Il est emmené dans un lieu tenu secret, et à mesure que les manifestants se rapprochent, des officiers de sécurité dans le Capitole appellent leurs proches pour leur faire des adieux. Le recours aux armes est envisagé.

"Il faisait le contraire de ce qu’il fallait faire, il jetait de l’huile sur le feu", a déploré devant la commission d'enquête le témoin Matthew Pottinger, ancien vice-conseiller à la sécurité nationale de la Maison Blanche. Selon Sarah Matthews, l'ancienne attachée de presse adjointe de Donald Trump, "c'était donner un feu vert à ces gens" pour continuer. Elle ajoute qu'il faut moins de soixante secondes pour aller de la salle à manger de la Maison Blanche à la salle de presse, ce que Donald Trump aurait donc pu faire à tout moment.

Lors d'une précédente audition, un témoin clé, l'ancienne assistante du directeur de cabinet de Donald Trump Cassidy Hutchinson, avait accepté de témoigner pour raconter comment Donald Trump avait tenté de s'emparer du volant de sa limousine pour rejoindre ses partisans au Capitole , malgré l'interdiction des services secrets américains. Il s'était alors empoigné avec l'un de ses agents de sécurité et son chauffeur, en leur hurlant : "Putain je suis le président ! Conduisez-moi tout de suite au Capitole !"

14h38 : premier message pour appeler les assaillants du Capitole à rester "pacifiques"

Impuissants, les conseillers de Donald Trump s'en remettent à Ivanka Trump, sa fille pour le sommer d'agir. Elle parvient à le convaincre d'appeler au calme dans deux messages sur Twitter, publiés à trente minutes d'écart. "Restez pacifiques, pas de violence", écrit-il à 14h38. En revanche, il refuse de condamner les violences et d'appeler les manifestants à quitter le Capitole. Son action est absolument insuffisante selon ses conseillers, ce que semble confirmer un extrait de dialogue entre deux émeutiers du Capitole diffusé ensuite par la commission d'enquête : "Trump vient de tweeter: “S’il vous plaît, soutenez notre police du Capitole, ils sont de notre côté. Ne leur faites pas de mal", dit l’un. "Mais il n’a pas dit de ne rien faire aux membres du Congrès", raille l’autre.

Après 187 longues minutes, soit près de trois heures d'attente, Donald Trump accepte de tourner une vidéo pour appeler ses partisans à "rentrer à la maison". Toutefois, il ne respecte pas le texte écrit par ses conseillers, à savoir : "Je vous demande de quitter la région de la capitale maintenant et de rentrer chez vous de manière pacifique". "Je connais votre douleur", choisit-il de dire à la place, en se présentant de nouveau comme victime d'une élection "volée". "C’était une élection frauduleuse, mais nous ne pouvons pas faire le jeu de ces gens. Nous devons avoir la paix. Alors, rentrez chez vous. Nous vous aimons. Vous êtes très spéciaux", ajoute-t-il notamment.

Durant ces 187 minutes, il n'a jamais décroché son téléphone pour "donner des ordres ou offrir de l'aide" à la police ou à l'armée, note encore la démocrate Elaine Luria en montrant les comptes-rendus téléphoniques de la présidence.

7 janvier 2021 : Donald Trump ne parvient pas à accepter sa défaite

Le lendemain, alors que de nombreux employés de la Maison Blanche remettent leur démission, Donald Trump accepte de tourner une vidéo pour condamner les violences. Mais des extraits du tournage révèlent ses réticences et son incapacité, persistante, à accepter sa défaite. "Je ne veux pas dire que l'élection est terminée", lance-t-il avec agacement.

"Ce n'est pas l'histoire d'une inaction par temps de crise, mais l'acte final du plan concocté par Donald Trump (…) pour se maintenir au pouvoir", a conclu en fin de séance Liz Cheney, l'une des deux seuls élus du parti républicain membre de cette commission. Pour Liz Cheney, Trump a "instrumentalisé le patriotisme et le sens de la justice" de ses supporteurs pour les pousser à agir. Ses actes étaient "prémédités", "conscients", "indéfendables", a assené l'élue, répudiée par son parti.

De nouvelles auditions auront lieu en septembre, a indiqué le président de la commission Bennie Thompson. Un rapport final est attendu à l'automne. Quelles que soient ses recommandations, la décision d'ouvrir des poursuites contre Donald Trump reviendra au ministre de la Justice Merrick Garland, qui ne l'exclut pas. "Personne n'est au-dessus de la loi", a-t-il redit mercredi. Donald Trump, qui flirte ouvertement avec l'idée de se représenter à la présidentielle de 2024, dénonce avec véhémence les travaux de la commission, qu'il qualifie de "fraude" et de "honte".