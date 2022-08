Assemblée : comment le RN recrute ses collaborateurs au-delà du parti

Victoire (le prénom a été changé) préfère rester discrète. Ne pas donner son vrai prénom. Collaboratrice de groupe d'un parti de la majorité de 2017 à 2022, là voilà sur le point de signer avec un député RN. Victoire sait rédiger des amendements, des interventions en commission et à la tribune, des questions au gouvernement. Sa technicité a séduit deux députés RN qui pourraient l'employer chacun à mi-temps d'ici quelques jours. A-t-elle hésité à travailler pour le parti de Marine le Pen? "Avant le RN me faisait peur, aujourd'hui je vois des députés travailleurs et humains" raconte-t-elle.

Comme Victoire, ils sont d'après nos informations plusieurs dizaines à avoir frappé à la porte du RN depuis sa performance au second tour des législatives. 89 députés élus sous l'étiquette RN ont fait leur entrée à l'Assemblée. Plusieurs d'entre eux racontent avoir croulé par les demandes d'embauche. “On a été submergé par les CV, j'en ai reçu plus de 80” raconte un député du sud-est qui préfère rester anonyme pour ne pas griller les ex-collaborateurs LR l'ayant contacté*. "Leur député a perdu, ils cherchent juste un salaire et parfois pensent comme nous*" précise-t-il. Député de la troisième circonscription du Var, Stéphane Rambaud est allé jusqu'à garder le collaborateur historique de la droite dans la circonscription. Il emploie donc le collaborateur du député sortant qu'il a battu !

Faut-il penser RN pour travailler avec le RN ?

Pour éviter les taupes et les erreurs de casting, certains candidats ont passé un "petit test". Reçus par le secrétaire général du groupe RN, Renaud Labaye, homme de confiance de Marine le Pen ou par le porte-parole du RN, Laurent Jacobelli. “Il faut être vigilant sur les idées” estime un eurodéputé RN. Mais tous n'ont pas eu à montrer patte blanche. Élu du sud, un député raconte avoir imposé un nom. "Je n'ai absolument pas peur de travailler avec un ex-collaborateur LR, je choisis de faire confiance, j'assume d'avoir ciblé des personnes connaissant le fonctionnement du palais Bourbon."

Contactés, plusieurs anciens collaborateurs de députés LR racontent avoir franchi le rubicon “car les idées du RPR sont aujourd'hui celles du RN”. Parmi eux, si le contrat est finalisé, la collaboratrice d’un ancien président… du parti Les républicains.