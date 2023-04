Assemblée : le groupe RN annonce le départ de Joris Hébrard, qui avait inauguré une mosquée

Le groupe Rassemblement national (RN) à l'Assemblée indique ce mardi à France Inter et France Télévisions qu'un de ses députés, Joris Hébrard, va quitter son poste pour redevenir maire du Pontet (Vaucluse). Sa suppléante, Catherine Jaouen, va lui succéder. L'élu a été critiqué dans son propre camp pour avoir inauguré une mosquée dans cette commune, le 17 mars. Le bureau exécutif du RN lui a infligé un blâme pour cette raison le 24 mars.

"Un choix personnel et professionnel", assure Marine Le Pen

Selon Marine Le Pen, jointe par France Inter, il n'y a aucun rapport entre l'inauguration de cette mosquée et son départ. "Le retour de Joris à la tête de sa municipalité se fait en bonne intelligence et relève d'un choix personnel et professionnel", assure la cheffe de file des députés RN. Elle cite "la levée de l'interdiction d'exercer des soignants non vaccinés". Avant d'être élu, Joris Hébrard est masseur-kinésithérapeute.