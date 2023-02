Assemblée nationale : Adrien Quatennens hué par des députés au moment de son intervention

Il est 22h30 passés dans l'hémicycle, en plein débat déjà houleux sur la réforme des retraites. Sébastien Chenu (RN), qui préside les débats, donne la parole au député du Nord, Adrien Quatennens. Ou plutôt, tente de la donner : avant même qu'il prononce un mot, des huées s'élèvent, en particulier depuis les rangs de la majorité. Pierre Cazeneuve, député Renaissance, fait un rappel au règlement : "Ce qui se passe ce soir ne peut pas être passé sous silence. Nous avons eu, pendant deux jours, des rappels au règlement, des députés qui sont sortis de cet hémicycle parce qu'ils n'ont pas gagné au tirage au sort. Et quand l'un de leurs collègues condamné pour avoir frappé son épouse prend la parole sur un amendement, vous restez stoïques, pire que ça, vous l'applaudissez ! C'est scandaleux, c'est une honte", crie-t-il.

Sylvain Maillard (Renaissance) demande une suspension de séance. Et lorsqu'Aurore Bergé, chef de file des députés de la majorité, se précipite vers le micro pour intervenir également, Sébastien Chenu prononce une suspension de séance de 2 minutes.

Le député du Nord peut finalement réaliser son intervention, dénonçant une réforme des retraites qui "va faire 100 % de perdants". Mais la pilule ne passe pas. Après la séance, Aurore Bergé et Pierre Cazeneuve redisent leur indignation, cette fois devant les caméras de la salle des quatre colonnes. "Son retour a été préparé par les députés LFI, certains ont changé de place pour l'entourer, le soutenir, et qui se sont levés pour l'applaudir, ce qui est le summum de l'indécence." Elle dit avoir aussi vu "des députés d'autres groupes sortir, des députées femmes en larmes après son intervention".

Ce qui est vrai. Plusieurs députées ont quitté leur place à l'annonce de l'intervention : notamment Sandrine Rousseau, Marie-Charlotte Garin, Sophie Taillé-Polian, Elsa Faucillon et Sandra Regol. Elles l'ont fait loin des micros, discrètement. "On n'a pas demandé de projecteurs. On a juste agi en conscience. Et en silence."