Assemblée nationale : le député Insoumis Eric Coquerel prend la tête de la stratégique commission des Finances

A chaque nouvelle législatures ses votes pour les différents postes clés à l'Assemblée nationale. On connait déjà les visages de la présidence, Yaël Braun-Pivet élue au perchoir lundi , puis Valérie Rabault (PS), Naïma Moutchou (Horizons), Elodie Jacquier-Laforge (Modem), Caroline Fiat (LFI), Sébastien Chenu (RN) et Hélène Laporte (RN) élus vice-présidents mercredi. Dans la foulée de ces derniers, les trois questeurs ont également été choisis : Eric Ciotti (LR), Marie Guévenoux (Renaissance) et Eric Woerth (Renaissance).

Ce jeudi, les présidences des huit commissions permanentes de l'Assemblée nationale ont fait l'objet d'un vote, dont la très stratégique commission des Finances. La coalition présidentielle a remporté sept des huit présidences. Seule la très prisée commission des Finances revient à l'opposition. C'est le député France insoumise Eric Coquerel qui a été élu, au bout d'un scrutin de trois tours. Les commissions, composées de députés issus de chaque groupe parlementaire, y réalisent un pré-examen des projets et propositions de loi avant leur passage en séance publique dans l'hémicycle. C'est un haut-lieu de débats et d'adoption des amendements, d'où l'importance pour les groupes d'opposition d'obtenir leur présidence.

Eric Coquerel, à la commission des Finances

Le député de Seine-Saint-Denis était l'un des favoris pour présider cette commission stratégique qui s'occupe des sujets économiques et sociaux, en particulier le budget. Partenaire de lutte de Jean-Luc Mélenchon depuis 2008, Eric Coquerel présidera donc la commission des Finances, élu face à la députée de l'Orne, Véronique Louwagie (Les Républicains), Charles de Courson (Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires) et le député de la Somme, Jean-Philippe Tanguy (Rassemblement National).

Il a tout de même nécessité trois tours de vote et le retrait de Charles de Courson pour que le député soit finalement élu, car aucun candidat n'avait rassemblé la majorité absolue des suffrages à l'issue des deux premiers tours. Les 32 députés de la majorité, comme s'en est l'usage, n'ont pas participé au vote. Il revenait donc aux 41 députés restants de départager les candidats. Eric Coquerel a finalement été élu avec 21 voix, devant Jean-Philippe Tanguy (11 voix) et Véronique Louwagie (9 voix), mettant fin ainsi à la tradition qui veut que le premier groupe d'opposition préside la commission, en l'occurrence le RN.

Les autres commissions reviennent à la majorité

C'est le proche d'Emmanuel Macron, le député de la Vienne Sacha Houlié (Renaissance) qui obtient la commission des Lois. D'autres députés Renaissance, moins connus, se partagent la commission Défense (Thomas Gassilloud, Rhône), la commission des Affaires sociales (Fadila Khattabi, Côte d'Or), la commission Développement durable (Jean-Marc Zulesi, Bouches-du-Rhône) et la commission des Affaires économiques (Guillaume Kasbarian, Eure-et-Loir)

Les alliés de Renaissance gagnent deux commissions. Le Modem Jean-Louis Bourlanges (Hauts-de-Seine) récupère la commission des Affaires étrangères comme lors de la précédente législature (il avait succédé en janvier 2021 à Marielle de Sarnez qui a occupé le poste jusqu'à son décès suite à un cancer foudroyant), et la députée de Seine Maritime Agnès Firmin-Le Bodo proche d'Edouard Philippe (Horizons) est élue à la commission des Affaires culturelles, éducation et sport.

Cette fois-ci, les présidences de commissions sont donc occupées par six hommes et deux femmes, alors qu'en 2017, la parité était respectée.