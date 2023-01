"Astérix et Obélix", "Dune 2", "Oppenheimer" et… "Barbie" : les dix films les plus attendus au cinéma en 2023

Les exploitants de cinéma se frottent déjà les mains, au vu du nombre de stars et de blockbusters annoncés en ce début d’année : Steven Spielberg, Brad Pitt, Harrison Ford ou encore Sam Mendes. Hollywood reprend des couleurs et veut crier haut et fort son amour du cinéma.

Deux immenses succès de librairie cette année tiennent la corde pour défense les productions françaises, dont le blockbuster Français le plus cher en 2023, signé Martin Bourboulon. "Les Trois Mousquetaires", d'un montant de 72 millions d’euros, va tenter d'attirer de nouveau le public dans les salles obscures. Le prochain "Astérix et Obélix" est aussi très attendu. Voici notre sélection des dix films qui vont peut-être casser le box-office en 2023.

Publicité

"Babylon", de Damien Chazelle, le 18 janvier

Après "Whiplash", "La La Land" (2,7 millions d'entrées en France) et "First Man", le réalisateur Damien Chazelle revient mi-janvier avec "Babylon". ‰ l’affiche : Margot Robbie, Brad Pitt et Tobey Maguire. Le réalisateur nous immerge dans les débuts de l’industrie du cinéma des années 20, ses années folles, lorsque le cinéma était encore muet. Les premières critiques sont dithyrambiques, c’est un chef-d’œuvre, d’autres l’ont trouvé beaucoup trop long : trois heures.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

"Astérix et Obélix : L'Empire du Milieu", le 1er février

Ce nouvel Astérix sera l’une des attractions française du début d’année. Le casting, très varié, a du mal à tenir sur une feuille : Guillaume Canet, Gilles Lellouche, Marion Cotillard, Jonathan Cohen, Angèle, Orelsan, Biglo et Oli, Zlatan Ibrahimovic, Mathieu Chedid, etc. Avec 65 millions d’euros, c’est le deuxième plus gros budget de la saga pour un "Astérix & Obélix". À chaque fois, les aventures des deux Gaulois sont des succès assurés, bien que la qualité soit parfois critiquée. Cette fois, ils devront assurer la sécurité d’une jeune princesse chinoise et sauver son pays. Sauf que César compte lui aussi marcher sur l’Empire du Milieu...

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

"The Fabelmans", de Steven Spielberg, le 22 février

Retour en enfance pour Steven Spielberg avec son trente-sixième long-métrage. Un enfant d’Arizona se passionne pour le cinéma, dans les années 50. Tellement captivé qu’il veut créer son propre film. Le réalisateur raconte un peu de lui dans "The Fabelmans", où l'on est bien loin des production spectaculaire à la "Indiana Jones" ou "E.T., l’extraterrestre".

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

"Empire of the light", de Sam Mendes, le 1er mars

Encore une fois, c’est une ode au 7ème art. L’histoire se trame dans un cinéma d’une ville côtière anglaise, dans les années 80, sous Margaret Thatcher. La patronne du cinéma, jouée par Olivia Colman, tombe amoureuse d’un jeune employé noir. Un film empreint de nostalgie pour le réalisateur de "Skyfall" et "1917".

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

"Les Trois Mousquetaires : D'Artagnan" de Martin Bourboulon, 5 avril

En 2022, aucun film français ne figurait parmi les long-métrage les plus vus de l’année, une première depuis 1989 . Cette adaptation de l’œuvre d’Alexandre Dumas a pour ambition de faire revenir le public français au cinéma. Elle se prolongera avec au moins un autre film si le public est au rendez-vous, le suivant sortirait en décembre. François Civil interprète d’Artagnan. Ses complices : Pio Marmai en Aramis et Romain Duris en Porthos. La promesse : de l’action et des scènes de grand spectacle.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

"Barbie", de Greta Gerwig, en juillet

Qui aurait un jour imaginé voir un film avec Barbie et Ken, ces deux célèbres jouets pour enfants arrivés dans les magasins en 1959 ? Le film est dans les tuyaux depuis quelques années. Et qui de mieux que Margot Robbit et Ryan Gosling pour interpréter Ken et Barbie ? Derrière la caméra, Greta Gerwig ("Lady Bird", "Les Filles du Docteur March"). Peu d’informations ont filtré sur l’intrigue, mais la bande-annonce fait clairement référence à Stanley Kubrick.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

"Comment vivrez-vous", de Hayao Myiazaki, en juillet au Japon

Le maître du genre est muet depuis près de dix ans. Le dernier film de Hayao Myiazaki, sorti en 2013, est "Le Vent se lève". À 81 ans, son nouveau-long métrage suit l’évolution psychologique d’un collégien de 15 ans : il s’agit de l’adaptation d’un classique de la littérature japonaise. Sera-t-il une nouvelle fois au sommet de son art, comme pour "Princesse Mononoké" et "Le château ambulant" ? La date de la sortie française n’est pas encore connue, ce pourrait être peu après la sortie au Japon, prévue en juillet.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. Gérer mes choix J'autorise

"Oppenheimer", de Christopher Nolan, 19 juillet

Chaque film de Christopher Nolan est un événement, avec ses scénarios déroutant. Le réalisateur de "The Dark Knight", "Interstellar" et "Inception" s’intéresse à la vie de Robert Oppenheimer, physicien et l’un des pères de la bombe atomique, conçue lors de la seconde Guerre mondiale. Le casting est impressionnant : Cillian Murphy, Emily Blunt, Robert Downey Jr. et Matt Damon. Avec un budget de 100 millions d’euros, ce sera l’un des blockbusters de l’année.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

"Second tour", d’Albert Dupontel, 25 octobre

Albert Dupontel a le don d’écrire et de réaliser des films caustiques. Et cette satire du monde politique ne fera pas exception. "Au revoir là-haut" avait recensé deux millions d'entrées et "Adieu les cons" presque tout autant. Dans Second Tour, Dupontel incarne un homme politique français candidat favori à la fonction suprême mais novice en politique. Il devra faire face à une journaliste politique en disgrâce prête à enquêter sur son passé.

"Dune 2", de Denis Villeneuve, le 3 novembre

C’est l’un des films de science-fiction les plus attendus de l’année, la deuxième partie de l'adaptation du roman de Frank Herbert, écrit dans les années 60. Timothée Chalamet et Zendaya sont toujours à l’affiche, et Denis Villeneuve à la réalisation. La première partie avait rapporté plus de 400 millions de dollars au box-office, pour un budget de 165 millions. Le film avait glané six Oscars. Mérités, tant les images, l’univers, le son étaient à couper le souffle.

"Spider-Man", "Chicken Run", Martin Scorsese...

Le choix fut ardu. Nous aurions pu ajouter "Killers of the Flower Moon", de Martin Scorsese, avec ses deux protégés : Léonardo di Caprio et Robert de Niro. Deux productions Marvel sont aussi dans le calendrier : "Les Gardiens de la Galaxie Vol. 3" et le film d’animation "Spider-Man : Across the Spider-Verse". À 80 ans, Harrison reprend lui le costume d’Indiana Jones, 40 ans après "Les Aventuriers de l’Arche perdue". Deux autres films d’animation sont très attendus : la suite de "Chicken Run" et le film adapté du jeu vidéo "Super Mario Bros".