"Astérix et Obélix : Mission Cléopâtre" de retour en salles : "Les films cultes sont des moments de partage"

"Vous savez, je ne crois pas qu’il y ait de bonne ou de mauvaise situation…" : pour la première fois depuis 21 ans (et demi, précise la bande-annonce), ce monologue devenu mythique d’Édouard Baer va résonner à nouveau dans les salles de cinéma à partir de ce mercredi. Le film d’Alain Chabat "Astérix et Obélix : Mission Cléopâtre" sort dans une version remasterisée, adaptée aux standards technologiques des salles obscures d’aujourd’hui, avec une image 4K et un son Dolby Atmos.

Aujourd’hui encore, trois adaptations de la BD plus tard, "Mission Cléopâtre" reste le plus vu de la saga, avec 14 millions de spectateurs en salles. Et un statut de film culte que le film doit d’abord à son écriture : "On a tous grandi avec les albums d’Astérix et Obélix, donc forcément, chaque adaptation qui sort bénéficie d’un attachement aux personnages et à l’histoire. Là-dessus, on a Alain Chabat et les Nuls, un des plus grands groupes d’humoristes de l’époque, qui reprennent cette histoire et qui se l’approprient", explique Mélanie Toubeau, créatrice de la chaîne YouTube spécialisée "La manie du cinéma" et autrice de "T’as la ref". "La première adaptation, celle de Claude Zidi, se voulait très fidèle aux albums. Là, Chabat et sa bande ont mis leur identité dans le film, l’énergie qui en ressort est phénoménale", selon elle.

Ainsi, le secret du succès renouvelé du film repose selon elle sur un cocktail entre d’un côté "un foisonnement de références de l’époque, avec un humour très particulier, qui a plus ou moins bien vieilli, il ne faut pas se mentir", comme par exemple les blagues sur le personnage d’Itineris, du nom du réseau mobile de l’époque ; et de l’autre côté "le fait qu’en plus du comique de dialogue, il y a du comique de situation, de personnages. C’est cela qui fait qu’en fonction de l’âge auquel on a découvert le film, de la génération à laquelle on appartient, on trouve toujours quelque chose qui nous touche".

Un film devenu une référence

Quant aux clins d’œil cinématographiques, tantôt au western, tantôt au film de kung-fu ou à la saga Star Wars, ils rattachent le film "à notre patrimoine commun". Un boucle qui est bouclée quand ce film truffé de références devient lui-même une référence, comme quand le sportif Martin Fourcade cite dans son intégralité le monologue d'Otis, ou plus récemment, à nouveau entre Alain Chabat et Edouard Bear, dans "Le Late" à la télévision.

"J’ai vu ce film des trentaines de fois, et les mêmes blagues me font rire à chaque fois !" s’amuse Cyril Contejean, qui a été directeur de la post-production du film en 2002, et qui a retravaillé, à partir des pellicules originales, sur cette remasterisation. "C’est ça, la force du film, le fait qu’il ne fait pas rire qu’une seule fois", explique-t-il, lui qui a vu naître certaines des blagues du film au moment du montage et du mixage. "C’est l’un des talents d’Alain Chabat, il a toujours des idées : parfois, au mixage, il proposait de rajouter une vanne, un son, qui rajoute un sourire. Par exemple, quand Obélix tire les felouques sur le Nil, on a rajouté un son de sonar de sous-marin, ça c’est une idée qui est née à la post-production" sans avoir été écrite dans le scénario.

"L'occasion de redécouvrir le film ensemble"

"Ce qui est exceptionnel, c’est qu’il y a des personnes de 20 ans, voire moins, qui n’ont jamais pu le voir en salles, et qui pourtant le connaissent par cœur. Beaucoup ne l’ont vu qu’à la télévision. C’est une manière de revoir ce film, de le redécouvrir, de le repartager, de rire à nouveau. À l’heure des tablettes, c’est important d’aller le voir sur grand écran", estime-t-il. Cette valeur de partage, Mélanie Toubeau la défend aussi : "Un film qui fait rire fait toujours du bien : le cinéma d’humour, c’est un moment de partage, ce sont des films qu’on voit ensemble. J’aime voir et revoir ce film, mais je le revois rarement seule. C’est pour cela que la ressortie du film au cinéma va être l’occasion de redécouvrir le film tous ensemble, voire pour certains de le découvrir tout court."

Pour les fans, Alain Chabat a promis "des surprises" dans cette nouvelle sortie du film… sans en dire plus sur la teneur de ces surprises – tout au plus nous a-t-on bien souligné que le film serait "intact" – ce qui laisse sous-entendre des contenus supplémentaires avant ou après le film. Otis fera-t-il son monologue en version longue ? Réponse à partir de ce mercredi en salles, avec un prix des séances fixé à cinq euros.