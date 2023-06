Astéroid city de Wes Anderson, sortie en salles le 21 juin 2023

A la fois comédie joyeuse, pleine d’inventions, avec des images captivantes, et réflexion poignante sur le deuil, l’œuvre de Wes Anderson, Astéroid city est, aussi sincère que les précédents opus du cinéaste.

Asteroide - 2022 Pop. 87 Productions LLC

Résumé : 1955. Asteroid City, une ville minuscule, en plein désert, dans le sud-ouest des États-Unis

Le site est célèbre pour son gigantesque cratère de météorite et son observatoire astronomique tout à côté.

Un week-end, militaires et astronomes accueillent 5 enfants, surdoués, qui se distinguent par leurs créations scientifiques afin qu’ils présentent leurs inventions.

L’événement destiné à fêter les inventions des Cadets de l’espace est perturbé par l’arrivée d’un visiteur inattendu : un extra-terrestre ! Asteroid City est placé sous quarantaine et l’armée invente une justification de toutes pièces pour cacher la vérité, mais les petits génies, à la manière des jeunes héros des films de Spielberg, échafaudent un plan pour alerter le monde extérieur.

A quelques kilomètres de là, on aperçoit, par-delà les collines, des champignons atomiques provoqués par des essais nucléaires.

Dans la grande tradition du cinéma de Wes Anderson, l’histoire ne se cantonne pas à ce coin reculé du désert américain. Dans l’est du pays, les personnages d’Asteroid City sont sur scène et répètent une pièce intitulée… Asteroid City. On plonge alors dans les coulisses et dans la vie des comédiens, en 1955. Ces comédiens de théâtre, en passe de devenir des vedettes, exercent leur art.

Asteroid City est assurément aussi drôle que les films précédents de leur auteur, mais plus cosmique. C’est un regard introspectif et intime sur des rapports familiaux complexes et de nouvelles histoires d’amour, sur les relations entre parents et enfants, les secrets, les découvertes, des adultes roublards, sur l’opposition entre l’Ouest sauvage et l’Est maussade – le tout dans une parfaite harmonie émotionnelle dont Wes Anderson a le secret.

►►► Distribution

Réalisation et scénario de WES ANDERSON

► Avec : JASON SCHWARTZMAN, SCARLETT JOHANSSON, TOM HANKS, JEFFREY WRIGHT, TILDA SWINTON, BRYAN CRANSTON, EDWARD NORTON, ADRIEN BRODY, LIEV SCHREIBER, HOPE DAVIS, STEPHEN PARK, RUPERT FRIEND, MAYA HAWKE, STEVE CARELL, MATT DILLON, HONG CHAU, WILLEM DAFOE, MARGOT ROBBIE, TONY REVOLORI, JAKE RYAN, JEFF GOLDBLUM, GRACE EDWARDS, ARISTOU MEEHAN, ETHAN JOSH LEE