Atari 2600, Méga Drive, PlayStation 1 : quand les jeux vidéo d'antan deviennent une passion

Dans l’entrée de sa maison et dans son sous-sol, des murs entiers sont recouverts de jeux vidéo. Gérald, Dijonnais de 44 ans, en compte plus de 3.000, rangés sur des étagères. Il avait cinq ans la première fois qu’il a joué à la console, chez son oncle, avec une Atari 2600 : "C’est une des premières vraies consoles, un gros bloc noir très léger, avec des cartouches, on pouvait acheter des jeux", se remémore Gérald. "Je suis tombé amoureux de ça, et des musiques". Très vite, il se tourne vers les jeux d’arcade.

Il grandit avec les jeux vidéo

Au fil des années, Gérald découvre de nouvelles consoles, chez ses amis : "Un copain avait la Mega Drive, un autre la

Super Nintendo, un autre la Game Gear. Quand quelqu’un achetait un jeu, c’était le business du moment, on allait chez la personne qui l’avait". Au même moment, à l’école, il apprend à coder. C’est le déclic. Il découvre un nouvel univers, avec les jeux d’arcade et l'Amstrad CPC 464, un ordinateur. "Le gros avantage d’être né à la fin des années 70, c’est que l’on est né avec les consoles et que l’on a grandi avec", remarque Gérald. "Le marché a évolué en même temps que nous ! C’est fabuleux, j’ai pu être la cible à chaque fois des consoles qui sortaient."

Au début des années 90, Gérald voit arriver la Game Boy, mais n’a pas l’argent pour en acheter une. Le père d’un copain de classe, à Beaune (Côte d'Or), est le directeur d’un magasin JouéClub : "On allait entre midi et deux dans le magasin quand il était fermé. On jouait à Tetris sur les bornes du magasin". Un jeu "simple à comprendre, mais difficile à maîtriser".

Trois ans plus tard, la Playstation débarque, "la console qui m’a fait le plus vibrer, elle a démocratisé le RPG (le jeu de rôle, ndlr) en Occident". Ses souvenirs ne sont pas seulement constitués d'images, mais aussi de sons. Comme celui de la PlayStation 1 qui s’allume. "Vous me sortez un jeu de ma ludothèque, je vais vous parler d’un passage, comme on se souvient d’un passage d’un film. Je sais ce que je faisais, avec qui j’étais et je sais à quel moment j’ai pleuré." Il cite "Chrono Cross", "le meilleur jeu de la terre, de la création", et sa magnifique bande originale, digne d'un grand film.

Des jeux gardés précieusement

Dans la boutique dijonnaise où nous rencontrons Gérald, un jeu lui attire l’œil : "Wild Arms 1". Un jeu qu’il aime tellement qu’il rejoue chaque année sur Playstation 1, depuis sa sortie en 1997. "C’est un peu mon jeu de Noël", dit-il en souriant. Il n’est pas question de se séparer de ses consoles, et encore moins de ses jeux, qu’il accumule au fil des années. Sans vouloir y rejouer, il aime revoir les quatrième de couverture et compare sa collection à des livres : "C’est un rapport d’amour ou de haine avec ses objets là, si on a aimé ou pas aimé, en tous les cas on a eu des émotions. C’est pareil."

De sa passion, Gérald en a fait un métier. Il écrit des magazines spécialisés, anime une émission sur Radio Dijon Campus et intervient dans des lycées : "J’aide des élèves à utiliser des jeux vidéo dans le bon sens et les parents à gérer le jeu vidéo chez eux pour qu’ils se rendent compte que ce n’est pas quelque chose de démoniaque, comme on a pu avoir avant avec la musique métal ou le jeu de rôle sur table." Gérald participe à des conférences, organisées par des universités. Il analyse le rapport entre le jeu vidéo et des thèmes historiques, comme les Templiers : "C’est une sorte d’archétype comme le cow-boy, le pirate ou l’extraterrestre. On a beaucoup utilisé le templier comme un faire-valoir pour justifier un scénario d’heroic fantasy".

La Switch comme nouveau jouet

Selon le Syndicat des Éditeurs de Logiciels de Loisirs , l’âge moyen des joueurs est de 39 ans. 88% des joueurs sont des adultes. Aujourd’hui, Gérald garde près de lui la Nintendo Switch. Pourtant, les consoles dernières générations, il ne les porte pas dans son cœur. "La PS5 et la Xbox Series, ce sont presque du gadget", regrette-t-il. Il déplore "une course au photoréalisme", puis s’interroge : "Finalement, est-ce que les gens recherchent ça ?"

Gérald pointe le manque de créativité, ou des jeux qui sortent trop vite, comme Cyberpunk 2077, dont "la version finale, stable, qui fonctionne bien est arrivée un an après la sortie du jeu". Comme joueur, Gérald ne recherche pas la chose "la plus belle, la plus parfaite", car le joueur "cherche des émotions, et les imperfections amènent ces émotions".