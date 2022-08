Athlétisme, vélo, natation : quand la victoire se joue à quelques millimètres

Ce mercredi soir, au 110 mètres haies deux Jeux européens à Munich, le Français Pascal Martinont-Lagarde a raté l'or pour... un millième de secondes. Avec un temps de 13"14, il s'est classé juste derrière l'Espagnol Asier Martinez, à un millième de la victoire. "Il y a 1/1000s qui me sépare de la victoire, même pas un clignement d’œil !", écrit le Français sur twitter avant d'ajouter : "Quel kiff de mettre battu jusqu’au bout et de vivre ce scénario de fou."

Un scénario qui se répète assez régulièrement en athlétisme, en cyclisme ou en natation, avec deux concurrents départagés au photo finish. Un outil qui devient indispensable pour donner le podium d'une course quand les résultats sont serrés. Avec certaines fois, entre les deux premiers sportifs, un tout petit millimètre de différence. Voici d'autres finish ultra-serrés rentrés dans l'histoire.

2022 : une autre victoire au photo finish à Munich

Aux championnats d'Europe d'athlétisme toujours, le 100 mètres féminin s'est terminé par une surprise au photo finish. Devant son public, l'Allemande Gina Lückenkemper a remporté la course de cinq millièmes devant la Suissesse Mujinga Kambundji. À 25 ans, la gagnante est revenue dans les derniers mètres de la course pour aller rafler l'or.

2022 : au bout du suspense pour Arnaud Démare sur le Giro

Une photo finish rentrée dans l'histoire. On est à la fin du sixième étape du Tour d'Italie en mai 2022, Arnaud Démare a devancé Caleb Ewan d'un rien, au bout de 190 kilomètres d'étape. Le coureur de la Groupama-FDJ a finalement été couronné vainqueur. Dans le classement de l'étape, le coureur arrivé deuxième apparait "en même temps"...

2018 : deux millièmes pour devenir champion des Etats-Unis

Fin juin 2018, lors des Championnats des Etats-Unis d'athlétisme, Devon Allen est devenu champion de 110 mètres haies en devançant son compatriote Grant Holloway de deux millièmes de secondes.

2018 : Martin Fourcade champion olympique pour quelques millimètres

Quelques millimètres pour entrer un peu plus dans l'histoire. Le 18 février 2018, au terme d'une mass start irrespirable, le Français a dominé la "course des rois" au sprint l'Allemand Simon Schempp, et il a fallu l'aide de la photo finish pour départager les deux biathlètes. De quoi décrocher une quatrième olympique, avec quelques millimètres d'avance. Ce jour là, Martin Fourcade a d'abord cru revivre le mauvais film de Sotchi (il avait terminé sixième du sprint 10 kilomètres, stoppant tout espoir de médaille olympique), tapant de rage son bâton dans la neige. Avant, finalement, la délivrance et un quatrième sacre olympique.

2016 : sur la ligne, le chrono affiche le même temps en Aviron

Aux Jeux Olympiques de Rio en 2016, deux concurrents au départ de la finale du skiff masculin ont passé la ligne d'arrivée exactement en même temps, à tel point que le chrono affiche 6 minutes 41 secondes et 34 centièmes pour les deux rameurs. Il faudra, là encore, attendre la photo finish pour départager les deux athlètes l'Australien Mahé Drysdale et le Croate Damir Martin. C'est finalement l'Australien qui l'emporte.

2012 : incroyable et rare photo finish sur le triathlon féminin

Après 1,5 km de nage, 43 km de vélo et 10 km de course à pied, ça n'arrive quasiment jamais que deux triathlètes passent la ligne exactement en même temps. Et pourtant, c'est le scénario qu'ont vécues la Suissesse Nicola Spirig et la Suédoise Lisa Norden, aux Jeux Olympiques de Londres en 2012. Au bout d'un sprint fou, les deux athlètes ont passé la ligne d'arrivée en même temps. Dans la confusion, elles ont du attendre plusieurs secondes avant de savoir qui avait remporté la course. C'est finalement Nicola Spirig qui l'emporte.

2008 : Michael Phelps sacré d'un centième aux JO

Le nageur américain Michael Phelps après son sacre sur le 100m papillon aux JO de Pékin, en 2008. © AFP - MARTIN BUREAU / AFP

En 2008, aux Jeux Olympiques de Pékin, l'Américain Michael Phelps a remporté sa septième médaille d'or avec un centième d'avance sur le 100 mètres papillon. Un chrono de 50 secondes 58, face au Serbe Milorad Cavic, validant sa médaille d'argent avec 50 secondes 59. Au passage, l'Américain a égalé ce jour là le record absolu de son compatriote Mark Spitz, sept fois titré aux JO de Munich en 1972. "J'étais abasourdi à l'arrivée ", avait réagit le nageur.

2001 : Christophe Lemaitre battu d'un centième sur le 100 mètres

Une deuxième place frustrante, mais un record de France. Le 8 juin 2001, lors du meeting de Montreuil, le Français Christophe Lemaitre signe une course en 9 secondes 96 et termine deuxième du 100 mètres, pour un centième de secondes. Une très courte défaite face au Jamaïquain Yohan Blake (9 secondes 95). Le sprinteur, à l'époque âgé de 21 ans, a terminé deuxième sur le fil, battant au passage son propre record de France, d'un centième là-aussi.

Pour la première fois de sa carrière en 2018, sur Paris-Nice, le cycliste avait féjà du attendre quelques minutes pour savoir qu'il remportait la première étape de la course. Il fallait départager quatre coureurs passant la ligne ensemble, avec donc Arnaud Démare, Christophe Laporte, Gorka Izagirre et Tim Wellens.

1972 : deux millièmes d'écart au 400 m 4 nages

Les nageurs Larsson et McKee après leur course - Comité international olympique

Deux petits millièmes et une médaille d'argent très frustrante pour le nageur américain Tim McKee. Pendant toute sa carrière, le nageur "remporta trois médailles olympiques, toutes en argent", raconte le Comité international olympique sur son site internet. Et sa deuxième place la plus difficile, c'est celle du 400m 4 nages des Jeux Olympiques de Munich, en 1972. Avec tous les deux un chrono de 4.31.98, tout le monde pensait qu'un égalité serait annoncée, mais "après un temps de consultation d’environ huit minutes, les juges décrétèrent qu’ils utiliseraient le chronométrage au millième de seconde", continue le CIO. Il ne vivra donc pas de sacre, pour... deux milièmes.