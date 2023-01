Atouts, construction, disponibilité : quatre questions sur les chars Leopard que l'Allemagne va livrer à Kiev

Après plusieurs semaines d’hésitations, le chancelier allemand Olaf Scholz a donné son feu vert à la livraison de chars Léopard 2 à l’Ukraine, pour aider le pays face à l’invasion russe, a annoncé le porte-parole du gouvernement. Quatorze chars Leopard 2A6 seront ainsi envoyés dans les prochains mois sur le front ukrainien, en complément des chars lourds Challenger 2 dont la livraison a déjà été annoncée par le Royaume-Uni.

L'Élysée s'est très vite "félicitée" ce mercredi de la décision allemande. Depuis plusieurs semaines, la Pologne, qui dispose de ces chars lourds, faisait pression pour en livrer à son voisin ; à présent, elle le pourra. Cette arme de renommée mondiale est susceptible d’avoir un impact "significatif" dans les combats, selon des experts.

Quels sont ses atouts ?

Ce char de combat est fabriqué par l’entreprise allemande Krauss-Maffei, depuis la fin des années 1970. Il pèse une soixantaine de tonnes et dispose de deux mitrailleuses. Avec son canon de calibre 120 mm, il peut frapper jusqu’à quatre km. Le Leopard atteint 70 km/h, grâce à ses 1.500 chevaux.

Quatre membres d’équipage sont à bord : un commandant, un tireur, un pilote et un soldat qui doit recharger le canon. Ce véhicule de haute technologie permet aussi de localiser et de cibler l’ennemi à longue distance. Il semble également que le char Leopard soit plus adapté au terrain ukrainien, par rapport à l’Abrams américain. L’accès aux munitions est plus facile, tout comme les pièces de rechange, simplifiant la maintenance. Washington doit aussi officialiser la livraison d’une trentaine de blindés.

Qui dispose de ces chars ?

L’armée turque a acheté plus de 350 Leopard 2A4, les mêmes que l’armée polonaise a acquis. Ils ont été utilisés contre les forces kurdes et contre Daech en Syrie et en Irak dès 2016. La Finlande en possède plus de 200 exemplaires, selon l'Institut international pour les études stratégiques (IISS). Comme la Pologne, elle pousse pour en livrer à l’Ukraine. L’Espagne en possède 327, selon l'International Institute for Strategic Studies (IISS). Le gouvernement espagnol se dit mercredi "disposé" à en envoyer. Selon The New Voice of Ukraine , les Grecs comptent aussi plus de 350 chars, qui sont en train d’être modernisés. La Grèce ne devrait pas en prêter, tant les tensions avec la Turquie sont fortes.

La livraison sera-t-elle rapide ?

Trois mille cinq cents exemplaires sont sortis des chaînes de production. Le prix par char est de cinq millions d’euros. La meilleure solution serait que les pays disposés à contribuer envoient tous des chars 2A4. "Le même modèle est très important pour des raisons de formation et de logistique", a expliqué à la radio allemande RND l'ancien inspecteur de l'armée de terre allemande, le général Bruno Kasdorf. Cela faciliterait par exemple l'envoi de pièces détachées.

En Allemagne, le groupe d'armement Rheinemetall, qui fournit le canon du char et ses systèmes électroniques et en possède plusieurs dizaines d'anciens modèles, a d'ores et déjà prévenu qu'une remise à niveau de ses exemplaires prendrait des mois, pour une mise à disposition en 2024, selon son dirigeant Armin Papperger. Les entreprises KMW et Rheinmetall estiment qu’il faut six mois pour remettre à niveau une centaine d'exemplaires A4 avant de les envoyer en Ukraine.

Pourquoi ces livraisons peuvent-elles créer des tensions ?

Depuis plusieurs semaines, le chancelier allemand Olaf Scholz était sous pression face aux demandes répétées de livraisons de chars Leopard, réclamés à cor et à cri par Kiev. Le Premier ministre polonais a remercié Berlin pour sa décision d'envoyer des chars Leopard en Ukraine. Le Premier ministre britannique Rishi Sunak s'est félicité mercredi de la "bonne décision" de l'Allemagne, dans la mesure où ces chars vont "renforcer la capacité défensive de l'Ukraine" face à l'invasion russe. De même, la France s'est "félicitée" du feu vert allemand pour cette livraison. Le gouvernement français n'a de son côté pas encore pris de décision au sujet de l'envoi de ses propres chars Leclerc, une hypothèse que le président Emmanuel Macron n'a pas exclue .

Autre tonalité du côté de Moscou. Les chars occidentaux vont "brûler" s'ils sont livrés à l'Ukraine, a martelé mercredi le Kremlin. L'Occident "surestime le potentiel que (les chars) pourraient donner à l'armée ukrainienne", a déclaré à la presse le porte-parole du Kremlin.