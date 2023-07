Attal à l'Éducation, Rousseau à la Santé, Bergé aux Solidarités : voici les nouveaux noms du gouvernement

Après plusieurs jours de tractations entre le président Emmanuel Macron et la Première ministre Elisabeth Borne, les "ajustements" évoqués se sont concrétisés ce jeudi, au sein du gouvernement. Avant même l'annonce officielle de ce remaniement, le casting a fuité par voie de presse. Parmi les grands changements, Gabriel Attal quitte le ministère des Comptes publics pour prendre les rênes du paquebot Éducation nationale, seulement un an et deux mois après la nomination de Pap Ndiaye. La patronne de la majorité à l'Assemblée, Aurore Bergé , arrive également au gouvenement, au ministère des Solidarités.

François Braun, lui, quitte le ministère de la Santé, remplacé par l'ancien directeur de cabinet d'Élisabeth Borne Aurélien Rousseau. Le président Emmanuel Macron présidera vendredi matin le premier Conseil des ministres de la nouvelle équipe gouvernementale.

Publicité

Gabriel Attal s'empare du ministère de l'Éducation

L'ascension est fulgurante pour Gabriel Attal, 34 ans, nommé au ministère de l'Éducation nationale. Étoile montante de la macronie, élu député en 2017, porte-parole du gouvernement, l'ancien socialiste était ministre délégué chargé des Comptes publics depuis mai 2022. Lors de son passage comme secrétaire d'État en charge de la Jeunesse entre 2018 et 2020, Gabriel Attal avait lancé à cette occasion le service national universel (SNU). Il remplace Pap Ndiaye , au terme d'une année durant laquelle l'historien de profession n'aura pas su exister et imprimer sa marque.

Aurélien Rousseau, ancien de Matignon à la Santé

À la Santé, François Braun, autre représentant de la société civile nommé sur volonté d'Emmanuel Macron, s'en va. Aurélien Rousseau, énarque de 47 ans, inconnu du grand public, lui succède. Cet l'ancien directeur de cabinet de la Première ministre Elisabeth Borne (il a quitté son poste il y a quelques semaines seulement) a également dirigé l'Agence régionale de santé d'Île-de-France durant l'épidémie de Covid.

Plutôt marqué à gauche, il a aussi occupé le poste de directeur de cabinet adjoint de Manuel Valls et de Bernard Cazeneuve à Matignon lors du mandat de François Hollande. Aurélien Rousseau est marié à Marguerite Cazeneuve (sans lien de parenté avec Bernard Cazeneuve, ndlr), spécialiste des retraites et ancienne conseillère à l'Elysée, devenue numéro deux (directrice déléguée) de la Caisse nationale d'assurance maladie. Son beau-père est le député Jean-René Cazeneuve, rapporteur du budget.

Aurore Bergé nommée ministre des Solidarités

La présidente du groupe Renaissance à l'Assemblée nationale et députée des Yvelines fait son entrée au gouvernement, comme ministre des Solidarités, en remplacement de Jean-Christophe Combe. Âgée de 36 ans, issue de la droite, elle avait rejoint Emmanuel Macron en 2017.

Parmi les chantiers engagés, il y a la nouvelle stratégie de lutte contre la pauvreté, que la Première ministre doit présenter semaine prochaine. Une proposition de loi de la majorité présidentielle consacrée au "bien vieillir" est également en chantier, mais son examen à l'Assemblée nationale vient d'être reporté sine die. Autres projets dans les cartons : l'augmentation du nombre de places en crèches et l'amélioration de la qualité d'accueil des tout-petits.

Philippe Vigier devient délégué chargé des Outre-mer

À l'occasion du remaniement, ce jeudi, Philippe Vigier va être nommé ministre délégué chargé des Outre-mer © AFP - Magali Cohen

Un autre visage inconnu du grand public débarque dans l'équipe d'Élisabeth Borne : le député MoDem d'Eure-et-Loire Philippe Vigier. Il succède à Jean-François Carenco. Sous la précédente législature, de 2017 à 2022, Philippe Vigier, 65 ans, était membre de la délégation aux outre-mer et a cosigné en 2018 un rapport d'information sur la défiscalisation dans les outre-mer.

Parmi les autres nominations :