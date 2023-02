Attendre le 7 mars pour faire grève : pas une mauvaise idée, si l'on en croit l'Histoire

Au lendemain de la mobilisation du jeudi 16 février, tous les yeux sont tournés vers la journée du mardi 7 mars, après les vacances des Parisiens. A priori, il n'y aura pas de grosse mobilisation pendant presque trois semaines, c'est-à-dire pas avant ce fameux 7 mars.

Est-ce que cette pause peut être préjudiciable au mouvement ? Pas forcément, explique l'historienne Mathilde Larrere : "Ce n'est pas la première fois qu'un mouvement social prend le temps de démarrer et réfléchit au moment le plus opportun de commencer une grève, prenant en considération l'opinion publique, ce qui est le cas ici puisqu'il s'agit d'attendre la fin des vacances pour ne pas risquer que l'opinion publique se désolidarise du mouvement, parce que les trains seraient bloqués et que les grands-parents n'auraient pas leurs petits-enfants pour les vacances."

Publicité

Cette stratégie n'est pas inédite, il y a eu des précédents, rappelle Mathilde Larrere. L'enseignante-chercheuse à l'Université Gustave Eiffel indique que l'exemple le plus connu reste la grève des mineurs des mines de charbon en 1963 : "Ils ont attendu et ça a marché !"

Attendre le bon moment pour rester populaire dans l'opinion

"En 1963", détaille l'historienne, "le secrétaire général de la CGT, qui est Benoît Frachon, est soucieux de ne pas heurter l'opinion publique. Or, les mineurs fabriquent du charbon qui sert à se chauffer. Et donc, Benoît Frachon fait le choix d'attendre la fin de l'hiver pour que la grève n'empêche pas les gens de se chauffer."

" La grève ne sera donc déclenchée que le 1er mars ", poursuit Mathilde Larrere, "à un moment où les températures sont plus clémentes et les besoins en charbon plus faibles."

"Cette grève va ensuite recevoir énormément de soutien de l'opinion publique, avec énormément d'argent qui va être donné en soutien à la grève des mineurs", explique l'historienne*. "Et ce mouvement social, qui va durer 35 jours, va se conclure par une victoire, le gouvernement Pompidou accordant des augmentations de salaire, allant même jusqu'à ouvrir des discussion sur la quatrième semaine de congés payés et sur la durée de travail, ce qui était une victoire pour ce mouvement !"*

Rendez-vous le 7 mars 2023 pour voir si, 50 ans après, cette stratégie de lutte portera ses fruits, ou si elle risque d'arriver après la bataille : de son côté, la majorité mise sur une adoption rapide du texte, déjà passé en deux semaines et sans vote devant l'Assemblée nationale et qui arrive désormais au Sénat, au même pas de course.