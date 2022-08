Attentat de la rue des Rosiers : 40 ans d'enquête et un hypothétique procès

Après 40 ans d'enquête sur l'attentat de la rue des Rosiers, y aura-t-il un jour un procès ? Le 9 août 1982, 6 personnes étaient assassinées et 22 autres blessées dans le restaurant de Jo Goldenberg. Depuis, la justice n'a pas réussi à établir le nombre ni l'identité formelle des terroristes qui ont agi en plein service du déjeuner dans cet établissement situé au cœur du quartier juif de Paris. Mais les juges d'instruction ont progressivement pu mettre en cause quatre membres du Fatah-Conseil révolutionnaire, dirigé à l'époque par Abou Nidal, une organisation dissidente de l'OLP, l'Organisation de libération de la Palestine.

Les quatre mis en cause ont toujours nié

Ces quatre hommes, dont l'un serait mort, ont toujours nié leur participation à l'attentat de la rue des Rosiers. Deux d'entre eux résident aujourd'hui en Jordanie où la justice a jusqu'à présent refusé leur extradition. Le dernier de ces suspects, Walid Abdulrahman Abou Zayed, qui s'était établi en Norvège en 1991, a été extradé en France le 4 décembre 2020 et mis en examen le lendemain pour "assassinats" et "tentative d'assassinats", la qualification terroriste n'existant pas dans le code pénal français à l'époque des faits. Il est en détention provisoire depuis.

La mise en cause de ces quatre hommes repose, pour les magistrats instructeurs, sur le travail des services de renseignement et sur les dépositions, dans les années 2010, de trois témoins qui se sont présentés comme d'anciens membres du Fatah. Des témoignages que la défense d'Abou Zayed estime fragiles, mais que la chambre de l'instruction a néanmoins validés en soulignant notamment qu'ils étaient concordants. Le mis en examen conteste avoir appartenu au groupe d'Abou Nidal, et encore davantage avoir participé de près ou de loin à l'organisation et à la commission de l'attentat du 9 août 1982.

L'instruction n'est toujours pas achevée

Aujourd'hui, l'instruction n'est pas achevée, les juges attendent le retour de commissions rogatoires internationales et un improbable revirement de la justice jordanienne pour obtenir l'exécution des mandats d'arrêt émis à l'encontre des deux suspects. À ce titre, les avocats des parties civiles - familles et association de défense des victimes - ont rédigé une tribune dans le JDD pour demander à la diplomatie française "une action forte et persuasive", afin d'obtenir leur extradition.

Si tel n'est pas le cas, plusieurs questions se poseront encore pour l'organisation d'un procès en France : Abou Zayed sera-t-il finalement jugé seul et, si oui, devant quelle juridiction ? Son avocat, Maître Romain Ruiz, déplore que depuis son extradition il y a 18 mois, il n'ait été entendu que quatre fois par les magistrats instructeurs, dont seulement deux fois sur le détail des charges qui pèsent contre lui. Bien entendu, Maître Ruiz s'opposera au renvoi de son client devant une cour d'assises. Mais cette question fait déjà l'objet d'une saisine de la cour de cassation qui devra établir devant quelle juridiction ce dossier de l'attentat de la rue des Rosiers pourrait un jour aboutir : une cour d'assises spéciale, uniquement composée de magistrats, qui n'avait pas encore été créée en 1982, ou une cour d'assises classique, avec des jurés, pour examiner cette affaire d'assassinats comme elle aurait été jugée à l'époque des faits.