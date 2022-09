Attentat de Nice : au troisième jour du procès, les premiers témoignages et les premiers débats

Cette fois-ci nous y sommes. Au troisième jour du procès de l’attentat du 14 juillet 2016 à Nice , finies les questions de procédures, habituelles à l’ouverture d’un procès d’assises et a fortiori dans un procès de cette ampleur. Place “à l’audition du premier témoin de ce procès”, annonce le président.

Quinze semaines denses à venir

Avant cela, il a fallu attendre, pour la deuxième fois, l’un des accusés qui comparait libre et en retard pour le début de l’audience. De quoi passablement irriter le président, Laurent Raviot, pour lequel l’un des multiples défis de ce procès est de parvenir à le contenir dans le temps imparti, à savoir “quinze semaines, jusqu’au 16 décembre, délibéré inclus. Et un dépassement est difficilement envisageable dans la mesure où cette salle sera utilisée en janvier 2023 pour accueillir un autre grand procès", prévient le président.

Publicité

Quinze semaines pour entendre les 248 victimes prévues pour témoigner devant la cour d’assises spécialement composée et “la cinquantaine qui se sont rajoutées” à l’ouverture du procès. Quinze semaines pour les témoins - parmi lesquels l'ancien président François Hollande, l'ancien Premier ministre Bernard Cazeneuve ou encore l'ancien procureur de la République de Paris et désormais procureur général près la Cour de Cassation François Molins -, les enquêteurs et surtout les accusés, [ces sept hommes et une femme]( procureur de la République de Paris) pour lesquels “la cour prendra le temps nécessaire pour examiner les faits qui leur sont imputables, les charges retenues contre eux et leurs moyens de défense."

Bref, ces quinze semaines s’annoncent denses et c’est d’un ton crispé que le président a prononcé la reprise de l’audience en ce troisième jour. “Mme Zace, veuillez venir à la barre. L’horloge indique 10h05, l’audience est censée commencer à 9h30”. - Oui, mais …", tente de s’expliquer l’accusée qui comparaît libre. "Ce n'est pas mon problème. Je ne tolèrerai plus aucun retard. Sinon vous risquez d'aller dans le box."

"Des images très difficiles à supporter"

Avant cela, il a fallu également aborder une épineuse question : celle de la diffusion à l’audience des images de vidéosurveillance de la ville de Nice. Car les caméras ont capté l’intégralité des 4 minutes et 17 secondes d’horreur pendant lesquelles, rappelle encore le président dans la lecture de son rapport, “à 22h33 le camion circule tous feux éteints, accélère heurtant des piétons, faisant délibérément plusieurs embardées afin de heurter le maximum de piétons. Le camion fonce successivement sur un groupe d'enfants devant un stand de bonbons puis sur un groupe assistant à un concert".

La majorité des victimes demandent - ou a minima ne s’opposent pas - à ce que ces images soient diffusées à l’audience. Des images placées sous scellées, que la cour elle-même n’a pas vues. “Des images très difficiles à supporter”, prévient le président. “Il faut mesurer le prix à payer à ce visionnage, je voudrais éviter le voyeurisme ou le sensationnalisme et j'aimerais que chacun prenne la mesure de ce que cela implique pour tout le monde.” La question n’est pas encore tranchée, elle le sera ultérieurement et après un débat en bonne et due forme.

La question primordiale de la classification des attentats

Et puis, les débats ont véritablement débuté. Et est apparu, en ombre chinoise derrière une vitre opaque, l’enquêteur 1407SI “qui bénéficie de l'anonymisation en raison de sa qualité professionnelle”, explique le président. En l’occurrence, enquêteur à la DGSI, chargé de rendre compte à la fois du contexte général de montée du groupe État islamique, de l’importance de l’année 2016 qui marque le début du déclin de Daech ou encore de la classification des attentats.

Et c’est sur ce dernier point que les débats se font les plus vifs. Il faut dire que c’est sinon LA question au moins l’une des questions primordiales de ce procès. Car, rappelle l’enquêteur, les services antiterroristes distinguent trois types d’attentats sous l’égide de Daech : les attaques projetées, les attaques soutenues et les attaques inspirées. En clair, les attentats du 13 novembre ou l’attaque du Thalys sont projetées : les assaillants, combattants du groupe État islamique, sont venus spécialement depuis la Syrie, pour frapper la France.

L’attentat de l’Hypercacher en janvier 2015 est une attaque soutenue par Daech : le terroriste Amedy Coulibaly ou Inès Madani ont été mandatés par des cadres de l'État islamique pour commettre une attaque. L’assassinat de deux policiers à leur domicile de Magnanville est une attaque inspirée. Comprenez une attaque qui suit les codes et préceptes de l'État islamique mais qui n’a été revendiquée qu’a posteriori.

C’est dans cette dernière catégorie que l’enquêteur de la DGSI et l’accusation en général entend classer l’attentat du 14 juillet à Nice. Mais rien d’évident à cela pour la défense. “A-t-il pu mener son attaque pour assouvir son besoin personnel de violence, dénué d’idéologie islamiste?”, interroge ainsi Me Clémence Cottineau. “Mohamed Lahouaeij-Bouhlel est passé seul à l’acte”, reconnaît l’enquêteur. "En ce sens, c’est une action individuelle, mais elle ne peut pas être décorrélée d’un contexte. Il est passé à l’acte en suivant des préconisations relayées par la propagande de Daech.” Reste un dernier écueil selon la défense : l’absence d’allégeance à l’organisation islamiste par Mohamed Lahouaiej-Bouhlel. C’est habituellement le cas dans les dossiers d’attentats islamistes. Mais la cour, à n’en pas douter, y reviendra plus tard.

"J'ai été pris dans un engrenage"

Car le procès n’en est encore qu’à ses préalables, à ces premiers moments où chacun, qu’il soit magistrat, avocat, partie civile ou accusé, découvre ce qui va les réunir près de quatre mois durant. Des accusés, invités à s’exprimer brièvement pas le président “car on ne va plus vous entendre pendant longtemps” (les premiers interrogatoires ne sont prévus qu’en novembre), on a ainsi découvert leurs pedigrees : travailleur au noir dans le carrelage et la peinture, réceptionniste dans un hôtel, trafiquant de stupéfiants ou d’armes.

Et puis leurs premiers mots. “J’ai été piégé. J’avais une vie tranquille, un travail, j’étais marié, je faisais de l’associatif. Et j’ai été pris dans un engrenage”, répète en boucle l’accusé Mohamed Ghraieb. “Je suis vraiment désolé pour tout ce qu’il s’est passé. Et j’attends de ce procès que la réalité soit démontrée pour chacun”, clame à son tour Artan Henaj. “En tant que Niçois, ce n’est vraiment pas facile de penser que je suis impliqué dans des faits aussi graves”, déclare encore Ramzi Arefa, 21 ans à l’époque. Des faits dont tous les accusés affirment en chœur être loin. Très très loin.