Attentat de Nice : les huit accusés condamnés à des peines allant de 2 à 18 ans de prison

C'était un dénouement judiciaire aussi attendu que redouté par les victimes de l'attentat de Nice, le 14 juillet 2016. Ce mardi, la cour d'assises spéciale de Paris a rendu son verdict dans une salle inhabituellement remplie, de nombreuses parties civiles ayant fait le déplacement pour l'occasion. Les huit accusés ont été condamné à des peines allant de deux à 18 ans de réclusion criminelle.

Le 14 juillet 2016, à Nice, juste après le feu d'artifice, au volant d'un camion de 19 tonnes, Mohamed Lahouaiej Bouhlel fonçait dans la foule rassemblée sur la Promenade des Anglais, avant d'être abattu par la police. Quatre-vingt-six personnes avaient été tuées, 450 blessées, des milliers traumatisées.

La décision rendue ce mardi vient clore trois mois de débats, plus de 250 témoignages de victimes , les auditions de François Hollande, Bernard Cazeneuve, François Molins ou encore le maire de Nice Christian Estrosi. Le visionnage terrible des images de l’attaqu e : ces 4 minutes 17 secondes captées par les caméras de vidéosurveillance de la ville de Nice. Et puis le déroulé d’un procès pénal classique, rapport d’enquêteurs, d’experts et interrogatoires d’accusés. Moins habituel en revanche : le temps consacré à l’examen de la personnalité du conducteur du camion fou et pour lequel la question s’est posée de savoir s’il était fou lui-même. Mohamed Lahouaiej-Bouhlel, grand absent du procès, mais omniprésent dans les débats.

Les accusés poursuivis pour terrorisme

Il y a tout d’abord ceux qui étaient proches du conducteur du camion, Mohamed Lahouaiej-Bouhlel : les accusés Mohamed Ghraieb et Choki Chafroud. Ils ont été condamnés ce mardi à 18 ans de réclusion criminelle. Le parquet antiterroriste avait requis 15 ans de réclusion.

Mais, il y avait aussi Ramzi Arefa, plus jeune de tous les accusés, 21 ans au moment des faits. Ce Niçois, incarcéré depuis plus de six ans, a reconnu avoir fourni une arme au conducteur du camion tout en se défendant de bien le connaître. La cour d'assises spéciale le condamne à 12 ans de prison. Dans leur réquisitoire, les avocats généraux avaient abandonné les charges de terrorisme, réclamant une peine de 15 ans d’emprisonnement pour association de malfaiteurs simple.

La filière des armes

Les cinq autres accusés de ce procès l’étaient pour des infractions liées à la fourniture des armes à Mohamed Lahouaiej-Bouhlel : la filière dite albanaise. La cour d'assises spéciale condamne Enkeledja Zace - seule femme parmi les accusés - à cinq ans de prison dont deux avec sursis, son ex-compagnon Artan Henaj à huit ans d'emprisonnement.

Jugés uniquement pour des infractions liées aux armes, Maksim Celaj et Endri Elesi écopent de trois ans de prison. Brahim Tritrou (jugé par défaut car détenu en Tunisie) est condamné à deux ans ferme.