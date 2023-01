Attentats de Bruxelles : les derniers instants d’un kamikaze, ou la banalité avant l’horreur

A 9h10 du matin ce 22 mars 2016, une explosion survient dans le métro bruxellois peu après les deux bombes qui ont explosé à Zaventem. A 14h18 ce même jour, les enquêteurs antiterroristes récupèrent les premières images de vidéosurveillance du métro. Débute alors "un travail de fourmi", explique un enquêteur à la barre, pour retracer le trajet du kamikaze. En résulte, la diffusion à l’audience d’une vidéo des dernières minutes avant l’attentat.

C’est d’abord une image des abords d’une station de métro. Station Pétillon, commune d’Etterbeek, dans le sud-est de Bruxelles. Un trottoir, des distributeurs automatiques de tickets et un homme, jean, veste bleue et un gros sac de randonnée mauve sur le dos, qui s'en approche. Il est rejoint par un autre homme, gros sac sur le dos lui aussi. Les deux comparses discutent. Pas de son, mais l’échange semble sec. Le deuxième homme recule et sort du champ de la caméra. On sait désormais qu’il s’agit d’Osama Krayem qui a renoncé à se faire exploser et fait aujourd’hui partie des dix accusés de ce procès. L’autre homme, Khalid El-Bakraoui, achète un ticket.

Publicité

"À quoi pense un homme qui va se faire exploser ?"

Plan suivant. Le djihadiste entre dans la station de métro, passe les portiques, emprunte l’escalator, monte dans une rame. A l’intérieur du métro : des usagers qui débutent leur journée. Un femme au téléphone, une autre pianote sur son portable. Un accordéoniste aussi. La scène est d’une immense banalité. Mais Khalid El-Bakraoui s’est trompé de direction. Alors il descend quelques stations plus tard, puis reprend la même ligne vers le centre de Bruxelles cette fois.

Le kamikaze apparaît dans la troisième voiture du métro. Lunettes à grosse monture, cheveux courts, hirsutes, pas de barbe. Dans le box, les autres membres de la cellule terroriste ont arrêté de chuchoter entre eux. Ils regardent cet homme avec lequel ils ont partagé convictions djihadistes, planques, projets mortifères et fabrication des 130 kilos d'explosif TATP. Dans la salle, on entend chuchoter :"À quoi pense un homme qui va se faire exploser ?"

Station après station, la vidéosurveillance suit le kamikaze

Station Delta. La rame de métro se remplit. Khalid El-Bakraoui est toujours debout devant l’une des portes. Il s’essuie le front, s’agite, observe les autres voyageurs.

Station Hankar. D’autres voyageurs montent dans le métro. Deux femmes d’un certain âge discutent avec animation juste devant le terroriste. Là encore, une scène si commune.

Station Thieffry. Khalid El-Bakraoui réajuste son sac à dos. A l’audience, l’un des juges d’instruction souligne : “au cours de ce trajet, on le voit à plusieurs reprises tirer sur les lanières de son sac, ce qui induit qu’il est très lourd. On sait par ailleurs que la batterie de la bombe est déjà activée”.

Station Merode. Khalid El Bakraoui regarde beaucoup autour de lui, lève aussi la tête vers le plan de la ligne affiché au-dessus de la porte.

Station Schuman, en plein coeur du quartier des institutions européennes. Il y a beaucoup de mouvement dans la rame. Khalid El-Bakraoui, reste toujours à la même place, debout devant l’une des portes.

Station Maelbeek. Un musicien avec une guitare s’approche du terroriste, celui-ci l’écarte subitement et sort de la rame, remonte le quai, entre à nouveau dans la voiture suivante, la voiture numéro 2. Les portes se referment. Le métro démarre. Un immense flash envahit l’écran. Puis c’est le noir total. L’explosion a fait 16 morts et des centaines de blessés.