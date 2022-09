Attentats de janvier 2015 : le procès en appel s'est ouvert dans le calme

Il était un peu plus de dix heures quand la sonnerie a retenti, annonçant l'arrivée de la cour d'assises spécialement composée pour ce procès en appel. Dans l'une des grandes salles d'audience du vieux palais de justice de Paris, sous le plafond doré, une escorte de gendarmes a amené les deux accusés menottés. Ali Riza Polat s'est assis à un bout du box vitré. Il a gardé le même visage rond, cheveux rasés, barbe naissante, un peu boudiné dans une chemise rose très pâle. A l'autre bout du vaste box, Amar Ramdani, cheveux très courts désormais grisonnants, barbe très courte, et muscles saillants sous son tee-shirt de couleur parme. Sur les quatorze accusés jugés en première, ils sont les seuls à avoir fait appel, n'acceptant pas leurs condamnations à trente ans de réclusion criminelle pour Polat, vingt ans de réclusion pour Ramdani.

Deux amis du terroriste Amedy Coulibaly

Amar Ramdani et Ali Riza Polat étaient tous deux amis avec l'un des terroristes de janvier 2015, Amedy Coulibaly. Polat et Coulibaly avaient sympathisé à Grigny, dans l'Essonne, où ils habitaient et trafiquaient tous les deux. Ramdani, lui, avait rencontré Coulibaly en détention, à la prison de Villepinte, entre 2010 et 2013. Lors de leur premier procès, ils n'avaient cessé de clamer leur innocence, répétant qu'ils n'avaient jamais su que leur copain radicalisé préparait des attentats. Au premier jour de cette audience, Polat n'a pas tellement changé de discours. D'une voix forte, cet accusé toujours aussi volubile, a déclaré "y a pas de problème, on va tout remettre à plat", se défendant aussitôt d'être "un terroriste". Et de se plaindre que tout ce qui est inscrit contre lui dans l'ordonnance de mise en accusation sont des mensonges.

Amar Ramdani, lui, a montré un tout autre visage qu'au procès de l'automne 2013. Lui qu'on avait vu si charmeur, et que certains avaient taxé de manipulation, est apparu aujourd'hui le visage particulièrement sombre, regard triste. Il a même versé quelques larmes, la gorge nouée, lorsque son avocate, Me Daphné Pugliesi , l'a interrogé sur son enfance. Une enfance en Algérie jusqu'à l'âge de six ans, puis l'arrivée en France, seul avec son père, sans sa mère ni sa fratrie. Jamais, lors du premier procès, on n'avait vu Ramdani ainsi pleurer. Sur les bancs des parties civiles, celles et ceux qui avaient suivi les 54 jours d'audience du procès de première instance en ont été surpris.

"Que les accusés assument s'ils ont une quelconque responsabilité !"

Sur les bancs des parties civiles, une vingtaine de survivants de Charlie Hebdo, de l'Hyper Cacher, et de familles endeuillées. On a vu aujourd'hui Riss , le directeur du journal satirique, ou Véronique Cabut, la veuve du dessinateur de génie, Cabu . Il y avait aussi la fille du dessinateur Honoré , ou Simon Fieschi , le webmaster du journal transpercé par une balle et qui avait livré un témoignage particulièrement bouleversant lors du précédent procès, pour raconter l'effet que produit une balle de kalachnikov. Près de lui, Sigolène Vinson , avait elle été épargnée par les frères Kouachi dans les locaux de Charlie. Aujourd'hui, les yeux rivés sur le box, elle a dit attendre des accusés qu'ils "assument" s'ils ont une quelconque responsabilité dans les crimes commis. Elle espère qu'ils livreront une vérité.

Quelques bancs plus loin, l'imprimeur Michel Catalano , qui avait été pris en otage par les Kouachi semblait très ému en ce jour d'ouverture de procès en appel. Il y avait aussi des membres de la famille du policier Ahmed Merabet. Il y avait aussi Gala Renaud, la veuve de Michel Renaud , infatigable voyageur clermontois, qui était l'un des invités du journal satirique le jour des tueries. Son épouse, les traits tirés, brandissait dans la salle d'audience une affichette avec les photos de toutes les victimes. Naviguant entre les bancs des victimes et ceux des avocats, Me Richard Malka , l'avocat de Charlie Hebdo, qui était aussi le meilleur ami de Charb . veut se battre inlassablement à ce nouveau procès pour défendre la liberté d'expression, et contre le terrorisme islamiste, d'autant plus fort qu'il y a un mois, Salman Rushdie, l'auteur des Versets sataniques a été attaqué, des décennies après la fatwa lancée contre lui.

A partir de jeudi, les parties civiles auront la parole pour témoigner à la barre. Mais avant, la cour d'assises spécialement composée de sept magistrats professionnels va continuer à se pencher sur la personnalité des deux accusés. Ce mardi, elle entendra l'expert psy Roland Coutanceau, puis il y aura un débat sur la diffusion des images de la scène de crime à Charlie Hebdo. Il y a deux ans, la vision du massacre sur grand écran avait plongé la salle d'audience dans un effroi glaçant.