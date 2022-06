Attentats du 13-Novembre : un jardin mémoriel verra le jour en 2025 à Paris, en souvenir des victimes

Un lieu de passage et de vie, au calme. C'est ce qui pourrait résumer ce projet qui vient d'être voté à l'unanimité par la mairie de Paris alors que les réquisitoires se poursuivaient, au même moment , à la Cour d'assises spécialement composée. Décidé par la municipalité, avec deux associations de victimes des attentats de Paris et Saint-Denis du 13 novembre 2015, "Life for Paris" et "13Onze15 Fraternité et Vérité", un jardin du souvenir verra le jour en 2025 à Paris.

"Le sujet d'un lieu de mémoire, il existe dans l'esprit des victimes et des associations depuis début 2016", raconte Arthur Dénouveaux, Président de "Life For Paris". "Le fait d'avoir un endroit pour se recueillir à Paris, qui puisse permettre aux familles et aux anonymes de venir de pouvoir témoigner la proximité qu'ils ont avec les victimes, et le fait que ces attentats ont été un choc qui demande de commémorer à chaque instant où chacun peut le vouloir."

Le chaos et l'apaisement

Situé sur l'actuel place devant l'Église Saint-Gervais-Saint-Protais dans le IVe arrondissement de Paris, tout proche de la cathédrale Notre-Dame, le projet, porté par l'agence de paysagistes Wagon Landscaping qui a déjà réaménagé les espaces extérieurs du Musée du Quai Branly à Paris, est pensé pour que les passants puissent évoluer à travers les allées rappelant six lieux, qui correspondent aux différents sites touchés par les terroristes car "le 13-novembre ce n'est pas que le Bataclan", précise Arthur Dénouveaux : Le Stade de France, Le Carillon et Le petit Cambodge, La Bonne Bière et Le Casa Nostra, La Belle équipe, Le Comptoir Voltaire, et bien entendu, la salle de concert du Bataclan.

Un jardin comme "un éloge à la vie" car "le végétal et le vivant sous toutes ces formes" est un "symbole réconfortant", explique Mathieu Gontier, paysagiste, concepteur et cofondateur de Wagon Landscaping, "le sol parisien, le sol des terrasses, le sol de nos espaces quotidiens qui a été brutalisé, attaqué ce 13 novembre 2015. On a souhaité que ce jardin donne l'impression qu'il émerge du sol, par une forme de brutalité. Le dessin du projet se matérialise par une enceinte de pierres avant de rentrer dans le jardin. Cette enceinte évoque ce chaos, cette brutalité d'un espace qui émerge du sol, dans lequel on retrouve un jardin apaisant, le plus calme possible, à l'écart de la rue, où on peut venir se recueillir."

Les noms des victimes du 13 novembre seront affichés sur des stèles dédiées. - Wagon Landscaping

Des stèles en hommage aux victimes

Sur des stèles, les noms des 131 victimes des attaques, même si le jardin "s'adresse aussi aux victimes survivantes" insiste Arthur Dénouveaux. "Au début il a été question de faire quelque chose uniquement pour les morts, peut-être de le faire au cimetière du Père Lachaise, ce qui ne parlait pas trop aux adhérents de Life for Paris. Donc on a discuté avec l'autre association et on est arrivé à cette idée qui ne soit pas dans un cimetière et qui parle à toutes les victimes."

Ce doit être, selon la volonté partagée par la mairie de Paris et les associations, "un jardin du souvenir accessible aux victimes, à leurs familles mais également à toutes les Parisiennes et tous les Parisiens". Ouvert à tous, c'était indispensable précise Mathieu Gontier : "C'est aussi un jardin au coeur de Paris, donc on l'a souhaité traversant et intégré à l'espace public entre les grands monuments de Paris. On peut errer dans le jardin, comme le traverser, avec de multiples cheminements. Il y a quatre grandes traversées du jardin qui permettent de passer de l'Eglise Saint-Gervais à l'Hôtel de Ville sans obstacle."