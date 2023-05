"Attention, averses de plastique" : bienvenue dans la météo des micro-particules

"Nous sommes le vendredi 26 mai, on fête aujourd'hui les Bérenger : habitants de la région parisienne, attendez-vous à des températures plutôt douces, avec une maximale à 22°C, mais aussi à des averses de plastique, jusqu'à 40 kilos sur la journée..." Et si la météo ressemblait bientôt à ça ? C'est ce qu'a imaginé la Fondation Minderoo, une organisation philanthropique australienne, qui lance ce vendredi le "Plastic Forecast" , d'abord à Paris puis dans d'autres villes.

Jusqu'à 422 kilos de pluies de plastique en une journée

Une "météo du plastique" qui sera affichée la semaine prochaine dans le métro, sous les abribus et sur les panneaux de la ville. Pourquoi maintenant ? Parce que cette semaine-là débutent les négociations du traité international sur la pollution plastique.

L'idée est de nous faire prendre conscience de l'existence de ces micro-particules de plastique dans l'air qui nous entoure, issues de la dégradation du plastique. Invisibles à l'œil nu, mais omniprésentes. "Même lorsque l'indicateur affiche 0 % de précipitations, les estimations du Plastic Forecast annoncent que jusqu'à 40 kilos de plastique pleuvront sur Paris et sa région", explique le communiqué de la fondation. "Encore plus choquant : si 100 % de précipitations sont prévues, c'est jusqu'à 422 kilos qui tomberont du ciel sur la capitale française."

Des chiffres qui ne tombent pas du ciel : ils combinent "des études sur la dynamique du plastique dans l'atmosphère aux prévisions météorologiques traditionnelles" pour prévoir ces "pluies de plastique".

"Rendre visible l'invisible"

"L'idée c'est de faire prendre conscience de ce qui est en train de se passer", explique Chloé Nabédian, ex-présentatrice de la météo sur France Télévisions. "Rendre visible l'invisible : même lorsque nous avons une journée ensoleillée comme aujourd'hui, des particules de plastique tombent sur nous. Nous n'avons pas du tout conscience que lorsque nous nous baladons dans la rue, que nous respirons cet air, il y a des particules de plastique à l'intérieur. Les quantités sont absolument incroyables, et ça permet d'en faire prendre conscience."

Tony Worby, docteur en physique des océans et porte-parole de la Fondation Minderoo, explique que "ces particules de plastique sont toujours présentes dans l'atmosphère". "Elles sont émises par l'usure des pneus de voitures, elles viennent aussi par exemple des sacs plastiques qui volent partout et se dégradent en millions de particules au cours du temps. Même en Antarctique, on a détecté des micro-particules de plastique dans les chutes de neige ! En fait, elles sont partout."