 Au Brésil, la justice donne raison aux indigènes pour la protection de leurs terres

Le jugement rendu cette semaine au Brésil est doublement symbolique. Il marque, après des années de déforestation galopante, la volonté de sanctuariser le poumon vert que représente la forêt amazonienne, en même temps que la reconnaissance du rôle des peuples autochtones dans l’histoire du pays. La cour suprême, avec neuf juges sur 11, a tranché, ce jeudi, après plus de deux ans de débats, en donnant tort aux grands propriétaires de terres agricoles.

Ces derniers défendaient une "sécurité juridique" de protection de ces terres à travers la thèse du "cadre temporel", qui se réfère à la constitution promulguée en 1988 : cette dernière reconnaît en effet comme "ancestrales", et donc intouchables, les terres occupées à ce moment-là par les indigènes. Le texte leur garantit en effet "les droits originels sur les terres qu'ils occupent traditionnellement, qui doivent être démarquées et protégées par l’État".

Débat sur le "cadre temporel"

Or, les peuples autochtones rejetaient tout bonnement ce "cadre temporel", pour réclamer un élargissement de la mesure de protection, de telle sorte qu'elle s’applique à davantage de terres que les seules zones occupées par leur population en 1988 : en effet, les indigènes, tout au long de l’histoire du Brésil, ont été évincés d'une bien plus grande partie de territoire, notamment pendant la dictature militaire (1964-1985), les poussant à s'installer ailleurs. Pour eux, pas question de s'arrêter à la prise en compte de ces seules terres nouvellement occupées en 1988.

Plusieurs régions sont concernées : celles des terres Ibirama-Laklano, mais aussi des centaines de plus, sans compter les réserves créées par le président Lula en avril dernier. Selon l'ONG Institut socio-environnemental (ISA), près d'un tiers des plus de 700 réserves indigènes déjà délimitées au Brésil (la majorité en Amazonie) n’ont pas encore été formellement reconnues.

Camouflet politique

À l'annonce du jugement, l'émotion s'est fait entendre chez les militants de la cause indigène, avec des cris de joie et des pas de danse. Des centaines d'entre eux, le corps peint et la tête coiffée de plumes, étaient rassemblés sous une grande tente devant la Cour suprême pour suivre les débats sur un écran géant.

Pour les grands exploitants agricoles, en revanche, il s'agit d'un sérieux camouflet. Ces derniers, qui jugeaient démesurée la protection des quelques 13 % du territoire brésilien pour moins d'1 % de la population, ont eu à entendre les mots de la juge Carmen Lucia, qui a souligné la "dette impossible à payer de la société brésilienne envers les peuples autochtones".

La décision de la Cour Suprême apparaît alors comme un feu vert adressé au président Lula, alors que l'homologation de centaines de réserves du pays sont à l'arrêt depuis cinq ans et l'élection de son prédécesseur Jair Bolsonaro. Et, puisque que ce dernier avait aussi nommé les deux seuls juges de la Cour qui se prononcés pour conserver ce "cadre temporel", elle tourne aussi la page d'un politique environnementale sous laquelle la déforestation avait enregistré des niveaux jamais atteints.