Au fait, une COP, ça ressemble à quoi vue de l'intérieur ?

C'est un évènement très attendu dans la lutte contre le dérèglement climatique. La 27ème conférence de l'ONU pour le climat a démarré dimanche en Égypte, à Charm el-Cheikh. Pendant deux semaines, les représentants de près de 190 pays seront rassemblés pour poursuivre les tractations au sujet des actions à mener pour le climat. L’an passé, ils s’étaient engagés à "maintenir en vie" l’objectif de l’accord de Paris : contenir le réchauffement à 1,5°C par rapport à l'ère préindustrielle. Un objectif qui semble difficile à atteindre.

Si tous les pays tenaient leurs promesses, le monde se dirigerait vers à un réchauffement de 2,4°C d’ici la fin du siècle. Avec la trajectoire actuelle, c’est pire : l’augmentation des températures serait plutôt de 2,8°C. Et le dérèglement climatique se fait déjà lourdement sentir. L'un des points de négociation cette année sera donc la question du financement des dégâts inévitables déjà causés par les changements climatiques. Elle a été officiellement inscrite à l'agenda adopté dimanche à l'ouverture de la COP, comme le réclamaient les pays pauvres et vulnérables, peu responsables du réchauffement mais très exposés à ses conséquences dévastatrices.

Publicité

Mais concrètement, comment se déroule une COP ? Quatre anciens participants témoignent de ce qu’ils ont vu lors de précédentes éditions, eux qui ont vécu au plus près les négociations. Ils se souviennent de ces réunions en petite comité, ces petits points de détails qui déclenchent de longues et éreintantes tractations. Ils pointent et regrettent aussi les à-côtés des COP, et le "greenwashing" de certaines entreprises.

"Les négociations, c’est vraiment à la virgule et au mot près"

Manon Bourhis, 21 ans, a participé à la COP26 l’an passé à Glasgow, en service civique pour le Réseau étudiant pour une société écologique et solidaire. Elle s’est rendue également à la pré-Cop et aux inter-sessions.

"La journée type commence très tôt, à 8 heures du matin. On regarde les éléments négociés le jour-même. Outre l'assemblée plénière, il y a plusieurs types de réunions : les informelles, auxquelles assistent les États, les observateurs, et la présidence. Puis il y a les informelles informelles (sic), où il y a moins de barrières dans les discussions car la présidence et les observateurs ne sont plus conviés. Enfin, si quelque chose coince, il y a des réunions bilatérales entre États.

Le site de la Conférence est organisé en deux zones officielles. La verte est ouverte au public et aux médias. La bleue est réservée aux délégations nationales, aux organismes onusiens, aux ONG observatrices. C'est là où je me trouvais, car c'est là où l'on négocie les termes de l'accord. Les négociations, c’est vraiment à la virgule et au mot près. Le langage onusien est très particulier. S’ils mettent tel ou tel mot, cela n’implique pas les mêmes choses. Pour certains négociateurs, c'est la première COP, même pour eux on voit que c’est compliqué à suivre !

Pendant la Cop il y a aussi beaucoup d’évènements, un peu comme une exposition universelle. Il y a des pavillons, avec des conférences, des expositions, mais c’est beaucoup de greenwashing. Parfois, de grosses entreprises viennent présenter leur nouvelle technologie qui va sauver le monde. Il y avait l’an passé Bill Gates ou Jeff Bezos... En fait, c’est une grande foire du climat."

"Dans une COP, les couloirs jouent un rôle absolument essentiel"

Ronan Dantec est sénateur écologiste de Loire-Atlantique, ancien porte-parole climat de l'organisation mondiale des Cités et Gouvernements Locaux Unis (CGLU), pendant 15 ans. Il a participé à 14 COP.

"La COP, c’est à la fois des grands objectifs qui sont souvent décevants, mais ce sont aussi beaucoup de mécanismes financiers. Car la négociation sur le climat, c’est une négociation sur tout, notamment sur les échanges économiques mondiaux. C’est colossal. À ma première COP, en 2008 à Potsdam, je n’ai rien compris à ce qui se passait. Quand le marteau tombe et par exemple que l’article 7/b-z a été adopté, on ne sait pas trop de quoi ça cause.

C’est très intense. C’est asséchant humainement. Tout le monde ne parle que climat pendant 15 jours, quelle que soit l’heure. On court dans tous les sens, tout le temps. Souvent, on court derrière les délégations, qui enchaînent les négociations.

Dans une COP, il y a beaucoup de couloirs, et ils jouent un rôle absolument essentiel. Dès que cela bloque dans une réunion de contact, dans un groupe officiel ou informel, généralement cela se joue dans un couloir en bilatéral, pour lever les braquets, les crochets dans le texte. Il faut des couloirs assez larges ! C’est là où ça se décante. Les décisions les plus importantes sont prises sans les caméras, de manière très feutrée. Il y a aussi des moments de coups d’éclat qui correspondent aux enjeux géopolitiques des uns et des autres.

La COP, c'est aussi une dramaturgie. Le dernier jour, lors de la fin de la négociation, dans la grande salle plénière, il y a toujours un pays qui dit qu’il n’est plus d’accord avec le texte. Il faut un consensus. Alors, un maul [terme de rugby qui désigne un regroupement, ndlr] se crée, un pack, avec des représentants de 30 ou 40 États. Ces moments d’attroupements pour trouver le bon mot de fin de COP, ça fait partie du folklore."

"Chaque virgule est importante, quand bien même cela peut paraître exaspérant d'un point de vue extérieur"

Titouan Rio, 23 ans, est étudiant à Sciences Po Lille. Il a participé à la COP26 de Glasgow en tant que président de l’association des Jeunes Ambassadeurs pour le Climat (JAC).

"Lors d’une négociation, il peut y avoir une centaine de personnes autour de la table. Cela peut être aussi un groupe de pays, qui ont des intérêts communs, comme les petites îles, qui luttent contre la montée des eaux. Les négociations en elles-mêmes, c’est vraiment comme on l’imagine : le bandeau diplomatique du pays est relevé quand on veut prendre la parole, les participants sont face à face sur une table carrée. Il y a un grand respect de la parole, distribuée par un facilitateur.

Dans les négociations informelles auxquelles très peu de personnes sont conviées, des sujets "touchy" sont souvent abordés, par exemple le marché carbone. Ces réunions sont fermées au public, pour éviter les fuites, car il y a des positions que des États ne veulent pas affirmer sur la place publique.

Lors de ces discussions, chaque virgule est importante, quand bien même cela peut paraître exaspérant d'un point de vue extérieur. Pour autant, le travail est prémâché : les trois quarts des négociations se font avant la COP, lors des inter-sessions, qui ne sont pas médiatisées. Les pays aux intérêts communs se regroupent. Ces intersessions sont plus frontales, on rentre dans le dur. Le plus gros du travail est fait. La COP, c’est l’évaluation finale, pour dire "regardez professeur, j’ai bien travaillé".

Est-ce que c’est du "bullshit" ? Par rapport à l’urgence de la situation, ça se tâte. Mais on ne peut pas remettre en cause le fait que ces évènements sont le seul cadre qui réunit quasiment 190 pays autour de la table pour se confronter à un problème. Au moins on se parle."

"On doit porter des messages et essayer de contrer l’influence du secteur privé

Clément Sénéchal est chargé de campagne climat pour Greenpeace. La COP27 est la quatrième à laquelle il participe.

"En début de COP, il y a les discours des chefs d’État en séance plénière qui donnent la tonalité et les positionnements des différents pays présents. Le dur des négociations se fait dans des salles plus petites. C’est un espace onusien, donc très codifié. Nous, les associations environnementales, on est là pour décrypter ce qui se passe dans ces négociations, expliciter les grands enjeux, mesurer la concordance entre le résultat de ces négociations et la réalité du réchauffement climatique. On est là comme intermédiaire, pour jouer le rôle de passeur vis-à-vis du monde extérieur.

Lors d’une COP, on doit porter des messages et essayer de contrer l’influence du secteur privé, des lobbyistes qui sont extrêmement nombreux et qui intoxiquent ces discussions. On essaie de défaire en permanence le greenwashing, et les COP abritent de plus en plus d’initiative parallèle, et notre rôle est aussi de dénoncer le greenwashing quand il a lieu. C’est lié à la présence massive de grandes entreprises et cela devient un problème pour l’intégrité des discussions."