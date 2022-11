Au festival "Les femmes s'en mêlent", des ateliers pour encourager la création et lutter contre le sexisme

Cela fait 25 ans que le festival "Les femmes s’en mêlent" , créé à Paris, attire notre attention sur la production musicale féminine et les artistes féminines du monde entier. Il était donc normal que le festival dédié aux femmes crée l’année dernière le dispositif "Les femmes s’engagent". Parmi les objectifs de ces ateliers : encourager la création artistique féminine, soutenir le développement des projets, augmenter la présence des femmes dans le live mais aussi prévenir et lutter contre les violences sexistes et sexuelles. Cette année, le festival "Les femmes s'en mêlent" se déroule du 14 au 26 novembre, à Paris, et programme des artistes telles que Stella Donnelly, Emily Wells et Sarah Lenka.

Parler des violences sexistes et sexuelles

Ces rencontres se veulent des incubateurs de talents pour les années qui viennent, comme l’explique Adriana Rausseo, la co-programmatrice des "Femmes s’en mêlent", assurant que "le festival depuis 25 ans a été précurseur des revendications pour plus de femmes sur scène et dans les festivals". "Nous sentions qu’il y avait un besoin de s’exprimer notamment sur le problème des violences sexistes et sexuelles très présentes en générale et dans l’industrie musicale en particulier. L’objectif, c’est se mettre à la même table, discuter, se connaitre, se reconnaitre et travailler ensemble !", ajoute-t-elle.

La chanteuse Frieda jouera lors de la soirée hip hop du 24 novembre prochain, et intervient également en tant que coach pour le dispositif "Les femmes s’engagent". Pour elle, c’est une responsabilité et une fierté que de transmettre son expérience et donner confiance : "Toutes ces questions autour de la place des femmes dans la musique, on se les pose dès le départ, mais on les conscientise plus tard. On a tendance à s’auto-exclure, à ne pas se sentir à la hauteur, et la vague #MeToo et les initiatives qui ont suivi ont mis des mots sur les maux. On s‘est toutes senties moins seules." "Il n’en demeure pas moins qu’il y a un manque de ressources et un manque d’opportunité", note la chanteuse, se réjouissant que "ce genre d’initiative permette de pousser les artistes un peu plus loin et un peu plus vite !"

Plus de 400 musiciennes invitées depuis 1997

L’idée de ce dispositif est également de rendre les femmes plus autonomes dans la création, comme le souligne Adriana Rausseo : "Nous avons créé des ateliers d’écriture, de Beat making, de musique assistée par ordinateur, de coaching scénique sur cette première semaine. La deuxième sera consacrée à repenser la filière musicale afin de lutter contre les disparités que l’on trouve dans le monde professionnel et en particulier dans la musique."

Avec plus de 400 musiciennes invitées depuis la première édition du festival en 1997, "Les femmes s’en mêlent" a permis de développer à leurs débuts la carrière d’artistes telles que Christine and the Queens, Jeanne Added, Soko, Yelle, Courtney Barnett, Feist ou encore M.I.A.