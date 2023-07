Au Havre, un parcours d'art contemporain pour donner un autre point de vue sur la ville

C'est l'une des œuvres fortes de cette année : une tribune, semblable à celles des spectacles en plein air, installée sur la zone qui fait la jonction entre la plage et le port du Havre. Une installation de l'artiste Léo Foudrinier, nommée "Mind and senses purified", comme l'indique une gigantesque enseigne lumineuse qui surmonte le gradin – et qui fait référence aux paroles de la chanson de Gala, "Freed From Desire", qui s'allume la nuit tombée.

Il faut s'installer sur l'un des sièges de la tribune pour comprendre ce qu'elle fait ici : de là, on a un point de vue inédit englobant à la fois le front de mer, la ville du Havre et son architecture caractéristique imaginée par Auguste Perret après guerre, et le port. "Cela crée un nouveau point de vue, c'était l'enjeu de l'installation de cette pièce", explique Gaël Charbau, commissaire d'exposition, nommé directeur artistique de la manifestation cette année.

Publicité

La tribune "Mind and senses purified" de Léo Foudrinier © Radio France - JB

Car le lieu est un peu à l'abri des regards, méconnu aussi bien des touristes que des Havrais : "Il fallait lui trouver un point d'ancrage qui lui offre un nouveau regard sur la ville. Personne ne vient vraiment se mettre à cet endroit, c'est un point de vue tout à fait original sur l'environnement".

Ce que fait cette œuvre au sens propre, donner un point de vue inédit sur la ville, toutes les installations de "Un été au Havre" le font à leur façon : chaque année depuis 2017, cette manifestation d'art contemporain propose à des artistes d'intervenir dans la ville le temps d'un été.

Des vues d'une ville qui n'existe pas

Ainsi, l'artiste et écrivain Grégory Chatonsky a imaginé un Havre qui n'existe pas : à partir d'images d'archives, il a développé un algorithme qui compose de nouvelles vues de la ville, mais de façon tout à fait fantasmée. "Il a appris à l'intelligence artificielle à parler le vocabulaire du Havre", explique Gaël Charbau. Le résultat, ce sont 25 bâches tendues sur des immeubles de la ville, s'inspirant partiellement de l'architecture immédiate de chaque immeuble, et créant "une ville qui n'est pas tout à fait Le Havre mais qui est reconnaissable (...) Le projet, c'est de nous empêcher de mettre une date sur ces images", ajoute le directeur artistique : au noir et blanc des images s'ajoute une matière violette qui vient s'ajouter à l'ensemble et donne un aspect futuriste à l'ensemble.

Une couleur violette qui nourrit la deuxième partie du projet : 25 000 cartes postales ont été éditées et sont distribuées tout au long de l'été. Chacune est unique et montre une vue de ce Havre fictif dans lequel la couleur violette aurait pris une place telle que les habitants "ont appris à vivre avec". Là encore, ces vues imaginaires donnent à voir la ville autrement.

Les vêtements sont comme figés par le vent © Radio France - JB

Tout au long du parcours, on trouve des œuvres qui invitent à désaxer notre regard : suspendus au-dessus de nos têtes, les vêtements installés là par l'artiste Emma Ertzschied ont l'air pris dans le vent... mais figés, comme si le temps était aussi suspendu que les habits eux-mêmes. Un peu plus loin, sur le fronton de l'hôtel de Ville, les mots de la devise "Liberté Egalité Fraternité" ont trouvé de la compagnie : "L'artiste Matthieu Mercier m'a proposé de compléter la devise, avec des mots qui renvoient à l'état d'esprit, au bien être, qui se terminent tous en -té, auxquels il a ajouté deux mots inventés", explique Gaël Charbau. Si l'oeuvre a suscité quelques réactions, "la plupart des retours sont positifs", confie Emma, l'une des médiatrices en charge de guider les spectateurs. "Certains visiteurs me proposent même d'autres mots qui pourraient avoir leur place sur le fronton !".

Des œuvres qui invitent à l'exploration

Et puis, il y a le rayon vert. L'œuvre la plus insaisissable de cet accrochage : impossible de la localiser sur un plan, ou de demander une direction à qui que ce soit. "Ce n'est pas une œuvre visible ou palpable, ce sont des petits éléments verts, comme des moulins à vent, des stickers, qui sont faits pour que l'on tombe dessus presque par hasard", nous explique Soizic, également médiatrice. L'initiative a été lancée par l'artiste Didier Mencoboni, qui s'inspire du mythique rayon vert du soleil, phénomène rarissime qui pourrait être observé parfois au coucher du soleil.

Pour afficher ce contenu Instagram, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. Gérer mes choix J'autorise

Il a ainsi imaginé une diffusion presque fantomatique de la couleur verte dans la ville. "Le projet a commencé dans le secret, car il avait besoin de rumeurs pour se diffuser : des milliers d'habitants ont reçu une enveloppe verte, avec un papier vert et un timbre vert, sans autre explication", explique Gaël Charbau. "Puis la semaine suivante, ils ont découvert des sous-bocks verts dans les brasseries, des dos de livre de couleur verte dans les bibliothèques : petit à petit, la couleur est partie des intérieurs pour ensuite s'exprimer dans la ville". Et ça marche : des entreprises havraises se sont notamment appropriées ce rayon vert dans leurs locaux. Et cette trottinette vert fluo, fait-elle aussi partie de l'installation ? "Si vous vous posez la question, c'est que vous avez été contaminé par le rayon vert !" s'amuse le directeur artistique.

"Palinopsie" de l'artiste Fleur Helluin © Radio France - JB

En montant sur les hauteurs de la ville, une ancienne casemate de la guerre a été transformée en palais de lumière à moitié translucide, offrant là encore un regard différent. En tout, une douzaine d'œuvres sont installées cet été et jusqu'au 17 septembre, et toutes offrent ces perspectives inédites. Comme à la fin de chaque édition, certaines œuvres sont pérennisées, créant une véritable "collection permanente" à visiter en plein air.