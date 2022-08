Au Japon, le gouvernement lance un concours d'idées pour booster la consommation d'alcool des jeunes

Alors qu'en Europe, [les "mois sans alcool"]("Dry January" : 24% des Français s'y essaient !) font de plus en plus d'adeptes, au Japon, le gouvernement s'inquiète de la baisse de consommation d'alcool, notamment chez les jeunes depuis la pandémie de Covid-19. Une situation qui entraine une diminution importante des revenus de l'État liés aux taxes sur l'alcool, rapportent les médias britanniques " The Guardian " et la " BBC ". Le Japon tente donc de relancer la consommation en lançant un concours d'idées.

La consommation de bière chute de 20% sur un an

La "National Tax Agency" (agence nationale des impôts japonaise) a lancé une campagne baptisée " The Sake Viva! " - le saké faisant référence au Japon à toute boisson alcoolisée, au-delà de la liqueur de riz. Les jeunes de 20 à 39 ans ont jusqu'au 9 septembre pour proposer des idées pour repopulariser l'alcool dans leur tranche d'âge. Cela peut prendre la forme d'articles publicitaires, de nouveaux produits au design attractif pour les jeunes, ou de nouveaux concepts de vente utilisant l'intelligence artificielle ou le métavers . Les finalistes seront invités à un Gala à Tokyo le 10 novembre, et l'agence des impôts devrait les aider à développer leurs projets de business.

La pandémie de Covid a en effet créé de nouvelles habitudes, et fait baisser la consommation d'alcool au Japon. Entre 2019 et 2020, la consommation de bière a par exemple chuté de 20%, soit 1,8 milliard de litres vendus en moins, rapporte " The Guardian ".

Des réactions mitigées dans les médias

Selon la "National Tax Agency", citée par le quotidien britannique, la consommation moyenne d'alcool au Japon est passé de 100 litres par personne en 1995 à 75 litres en 2020. Cela est également lié au vieillissement de la population japonaise, note le site de la compétition. Ainsi, en 1980, les taxes sur l'alcool représentaient 5% du total des revenus fiscaux du Japon, contre seulement 3% en 2011 et 1,7% en 2020. Selon le Japan Times , la baisse de revenus fiscaux liés à l'alcool entre 2019 et 2020 est la plus forte enregistrée depuis 31 ans.

Le ministre de la santé japonais a déclaré qu'il espérait que cette campagne rappelle également aux citoyens qu'il faut boire seulement "la quantité d'alcool appropriée", cite The Guardian. Selon la BBC , les médias japonais ont réagit de manière mitigée à ce concours, certains critiquant une campagne néfaste pour la santé publique.