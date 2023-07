Au JDD, 33 jours de grève et une situation qui s'enlise

Ce mardi matin, l'équipe du Journal du Dimanche, réunie en assemblée générale, vient d'enfoncer le clou, et de voter, à 98% des voix, son 33e jour de grève après cinq dimanches consécutifs de blocage de parution du titre. Au travers de cette crise inédite dans l'histoire du journal en 75 ans d'existence, les rédacteurs refusent en bloc l'arrivée d'un nouveau patron marqué à l'extrême-droite, Geoffroy Lejeune, tout en réclamant à leur direction des garanties d'indépendance juridique et éditoriale.

Fin de partie pour les négociations

Après ce mois de blocage et autant de discussions houleuses, le couperet est pourtant tombé lundi soir à travers un communiqué de Lagardère News : Arnaud Lagardère, propriétaire actuel du titre en passe d'être absorbé par le géant Vivendi, dirigé par le milliardaire Vincent Bolloré, a bien annoncé l'arrivée "effective" de Geoffroy Lejeune à la tête de la rédaction dans moins d'une semaine, le 1er août, alors que ce dernier n'a pas encore rencontré les équipes. Dans ce communiqué, Lagardère News dit aussi regretter "la position de la Société des Journalistes (SDJ)", qui a "conduit à une rupture des négociations" : "Ce fantasme de l'extrême droite est infondé et méprisant. Le JDD restera une publication d'information généraliste, grand public et ouverte à tous les courants de pensée".

En réponse, l'équipe du JDD s'affichait ce mardi matin "plus déterminée que jamais", mais aussi "disposée à poursuivre un dialogue constructif pour trouver une issue favorable", en déplorant la "décision unilatérale", prise par Lagardère, de rompre les négociations. Selon elle, la direction a très clairement "choisi d'ignorer les très nombreuses propositions formulées conjointement par les SDJ du JDD et de Paris Match pour renforcer l'indépendance éditoriale des deux titres".

Ingérence éditoriale

L'annonce, fin juin, de l'arrivée de Geoffroy Lejeune, ex-patron du journal d'extrême-droite Valeurs Actuelles, avait soulevé, après un temps de sidération, la colère des membres de la rédaction du Journal du Dimanche. Ces derniers avaient alors immédiatement entamé un mouvement de contestation : pour la première fois depuis son apparition dans les kiosques, l'hebdomadaire a manqué, cinq semaines d'affilée, le rendez-vous avec ses lecteurs.

Pour beaucoup, la situation vécue par le Journal du Dimanche fait écho à celles de médias déjà tombés dans le giron de l'empire bâti par Vincent Bolloré. Le milliardaire avait déjà procédé à des refontes drastiques de ses précédentes acquisitions : à Canal +, I-Télé (devenue depuis CNews), ou plus récemment Paris Match et Europe 1, les changements radicaux de lignes éditoriales imposés par ses soins ont, à chaque fois, entrainé de violents conflits sociaux et des départs massifs.