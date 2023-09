Au Maroc, après le séisme, le difficile retour à la vie d'un village isolé

C’est dans les montagnes au sud de Marrakech, à 1300 m d’altitude, que les habitants de Talat N'Yaaqoub tentent de reconstruite leur village, après le séisme survenu dans la nuit du samedi au dimanche précédent, et qui a fait plus de 2900 morts selon le dernier décompte.

Dégager l'unique route pour les secours

Sur la route, les bulldozers et les pelleteuses ont enlevé les éboulis mais, sans toujours dégager complètement les deux voies de circulation. Dans ces goulots d’étranglement, la route devient un gigantesque "Tetris" : faire avancer les uns, reculer les autres, placer les pierres à gauche sans que les véhicule de droite ne mordent trop sur le coté fragilisé par la secousse.…

Sur la route d'accès à Talat N'Yaaqoub, après le passage des engins de déblaiement © Radio France - Béatrice Dugué

Arrêté dans les bouchons, Iqbal prend son mal en patience : il travaille dans une société de paiement à Rabat, mais, comme beaucoup, il a chargé sa voiture pour amener des médicaments et apporter de l’aide : "Ici c’est une région très montagneuse avec pas mal de virages : même avec des moyens très importants, on ne va pas y arriver, pas dans un bref délai de 2h ou 3 h, ça va prendre du temps d’acheminer tout le matériel nécessaire pour dégager la route…et encore il y a beaucoup de monde qui veut aider, donc il faut s’organiser, c’est un peu difficile mais on a pas mal de patience pour arriver à destination".

Plus de 3h pour faire 30 km, mais Talat N'Yaaqoub et les villages aux alentours dépendent de ces quelques heures perdues sur cet axe unique qui les relie aux secours.

Sur la route d'accès à Talat N'Yaaqoub, les équipes s'activent pour permettre le retour de la circulation © Radio France - Béatrice Dugué

Des bâtiments debouts mais totalement fissurés

Le collège Tinmel de Talat N'Yaaqoub a résisté : il est debout mais impossible de continuer à y faire classe. Meriem, 12 ans, élève de 6e, raconte qu'il est "encore debout mais totalement craqué [fissuré, ndlr]"; Depuis le séisme, plus d’école pour elle, l’atmosphère lui manque et ses professeurs aussi. Bader a le même sentiment : pas de cours, il passe le temps comme il peut :"Aujourd’hui j’ai joué au foot, mais j'ai aussi cherché nos amis pour les aider. Beaucoup d’entre eux sont morts, et beaucoup sont blessés...".

A Talat N'Yaaqoub, certains bâtiments du village ont été totalement soufflés par le séisme © Radio France - Béatrice Dugué

Plus les jours se succèdent et plus les parents d’élèves découvrent ceux qui manquent. Zyneb, la femme du surveillant du collège vient tout juste d’apprendre la mort d’un professeur de physique. Le retour en cours va certainement prendre un peu de temps, celui de retrouver des enseignants et des locaux. En attendant, Bader, dont la maison reste habitable, pourra patienter avec ses livres, intacts. Ceux qu’ils préfèrent ? "Ceux qui parlent de sciences et vie de la terre, de sciences physiques" : ceux qui peuvent expliquer pourquoi la terre tremble.