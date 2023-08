Au moins 25 corps découverts : le sort terrible des migrants abandonnés dans le désert tunisien

Quand le désert tunisien se transforme en charnier : les images ont largement fait réagir sur les réseaux sociaux ces dernières semaines. On y voit des enfants, des femmes, des hommes errer dans le désert, à bout de forces. Les températures dépassent les 40 degrés. Des migrants sont sauvés de la mort par des gardes-frontières. Une crise humanitaire se déroule aux frontières de la Tunisie. Selon des gardes-frontières interrogés par l’AFP, des centaines de migrants ont été secourus ces dernières semaines.

Depuis début juillet, au moins 25 corps ont été découverts, selon un bilan de sources humanitaires. La Tunisie a mené une campagne massive d’arrestation et d’expulsion de migrants depuis la ville de Sfax, point de départ des candidats à l'exil vers l'Europe. Ils sont emmenés vers la région frontalière avec la Libye, et abandonnés dans une zone désertique, sans eau, ni nourriture, avec un soleil à en briser des pierres, selon les témoignages des exilés et des gardes-frontières. Il fait extrêmement chaud la journée, froid la nuit.

Des gardes-frontières libyens fournissent de l'eau aux migrants près d'Al-Assah, à la frontière libyo-tunisienne, le 30 juillet 2023. © AFP - Mahmoud Turkia

Des vidéos de migrants sur le point de mourir de soif

Une vidéo montre un homme donner quelques gouttes d’eau sur les lèvres d’un migrant, couché au sol. Il respire à peine. Les gardes-frontières ont filmé leurs macabres découvertes, et le compte twitter Refugees In Libya a relayé des vidéos où l’on voit des migrants sur le point de mourir de soif. Le chef de l’ONU a dénoncé les "expulsions" de migrants d'Afrique subsaharienne. "Nous sommes profondément préoccupés par l'expulsion de migrants, réfugiés et demandeurs d'asile de Tunisie vers les frontières avec la Libye, et aussi avec l'Algérie" , s’insurge le porte-parole adjoint du secrétaire général des Nations unies.

D’après l'ONG Human Rights Watch, au moins "1.200 ressortissants subsahariens" ont alors été "expulsés" par les forces de sécurité tunisiennes aux frontières avec la Libye à l'est, et l'Algérie à l'ouest. Le Croissant rouge tunisien en a par la suite mis à l'abri plus de 600 à Ras Jedir, zone tampon séparant Tunisie et Libye, et environ 200 du côté algérien.

Certains de ces migrants sont blessés , affirme au média en ligne Brut Lauren Seibert , chercheuse à Human Rights Watch. Elle a reçu des photos et des vidéos de la situation sur place. "Ils m’ont raconté des histoires de maltraitance, même d’abus sexuels. Une fille de 16 ans, une Camerounaise, m’a dit qu’elle avait été abusée sexuellement avant d’être lâchée en plein désert."

Un migrant d'origine africaine boit de l'eau à son arrivée dans une zone inhabitée près d'al-Assah à la frontière libyo-tunisienne le 30 juillet 2023. © AFP - Mahmoud Turkia

"Quatre jours sans manger ni boire. Je me suis écroulé"

Une image a marqué les esprits : la photo de Fati Dossi, trente ans, et sa fille Marie, âgée de six ans. Elles sont mortes de soif, près de la frontière entre la Tunisie et la Libye. Le corps de la petite fille est recroquevillé, gisant dans le sable, elles sont blotties l'une contre l'autre. L’AFP a retrouvé le mari, Mbengue Nyimbilo Crepin, surnommé Pato. Ce migrant camerounais voulait scolariser sa fille dans une école "où l'on parle français" parce que la petite, "depuis qu'elle est née, n'a jamais été à l'école", raconte son papa.

Contrairement aux milliers de migrants qui cherchent à émigrer clandestinement, traverser la Méditerranée à partir du littoral tunisien pour rejoindre l'Italie n'était pas l'objectif. Ils sont interceptés une première fois le 13 juillet dans la ville tunisienne de Ben Guerdane, et renvoyés vers le désert libyen, sous un soleil de plomb. Ils repartent dans la nuit vers la Tunisie. La famille est de nouveau arrêtée, puis conduite à la frontière. Dans le désert, ajoute Pato, "j'étais à bout de forces. Ça faisait quatre jours que nous marchions, sans manger ni boire. Je me suis écroulé. Nous pleurions tous les trois. Ma femme m'a demandé d'essayer de me lever et de continuer". C’est ainsi que leur chemin se sépare. Il ne reverra jamais sa femme et son enfant. Pato survit grâce à deux Soudanais qui lui ont donné de l'eau.

Des migrants agressés avec des sabres

Les prémices de cette crise humanitaire remontent au début de l’année. Dans un communiqué de la présidence Tunisienne , le chef de l’Etat Kaïs Saïed affirme que l’immigration relève d’un "plan criminel pour changer la composition du paysage démographique" du pays. Si ses propos ont indigné, ils ont aussi été applaudis pour une partie de la population.

Le 3 juillet, une nouvelle étape est franchie et les tensions s’exacerbent après la mort d’un Tunisien de 41 ans lors d’affrontements entre migrants et habitants à Sfax, la deuxième ville de Tunisie. Ce soir-là, entre 30 et 40 migrants, dont des femmes et des enfants sont accueillis à l’hôpital, blessés, selon un urgentiste : "Certains ont été jetés de terrasses, d'autres agressés avec des sabres."

Des jeunes tunisiens bloquent la route aux migrants alors que les tensions montent à Sfax, le 4 juillet 2023. © AFP - HOUSSEM ZOUARI

L'immigration clandestine y suscite de vives tensions depuis des mois à Sfax, souvent aux relents racistes. En réaction, des centaines d’Africains sont arrêtés dans la ville, puis transportés vers le frontière libyenne, à l’est, et de l’Algérie, à l’ouest. Le nombre exacts de migrants expulsés est inconnu.

Des artistes annulent leur concert en Tunisie

Prévu la semaine dernière à Carthage en Tunisie, les rappeurs BigFlo & Oli ont décidé de "reporter" un concert pour protester contre la situation des migrants coincés entre la Tunisie et la Libye. "On a beaucoup parlé entre frères. Nous ne voulons pas faire le show à Carthage ce soir en ayant connaissance de la situation actuelle", écrivent les rappeurs sur leur compte Instagram. Quelques jours plus tôt, Gims avait annoncé l'annulation d'un concert prévu le 11 août à Djerba, afin de protester contre "la détresse insoutenable" dans laquelle se trouvent les migrants.