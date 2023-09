Plus de 600 morts dans un puissant séisme au Maroc

Le puissant séisme qui a frappé le Maroc dans la nuit de vendredi a samedi a fait 632 morts et 329 blessés, selon nouveau bilan officiel du ministère de l'Intérieur. Parmi les blessés, 51 sont dans un état grave, a indiqué le ministère, précisant que le séisme a causé l'effondrement de plusieurs bâtiments notamment dans les provinces et communes d'al-Haouz, Taroudant, Chichaoua, Ouarzazate et Marrakech.

Le Centre national pour la recherche scientifique et technique (CNRST) basé à Rabat a indiqué que le séisme était d'une magnitude de 7 degrés sur l'échelle de Richter et que son épicentre se situait dans la province d'Al-Haouz, au sud-ouest de la ville Marrakech, destination très prisée de touristes étrangers.

Publicité

Une rue de Marrakech détruite lors du séisme, dans la nuit de vendredi à samedi. © AFP - Said Echarif / ANADOLU AGENCY

D'importants dégâts

D'après les médias marocains, il s'agit du plus puissant séisme à frapper le royaume à ce jour. Selon des images reproduites par les médias et sur les réseaux sociaux et des témoins, le séisme a provoqué d'importants dégâts dans plusieurs villes. Des images ont montré une partie d'un minaret s'est effondrée sur la célèbre place Jemaa el-Fna, cœur battant de Marrakech, faisant deux blessés.

Une correspondante de l'AFP a vu des centaines de personnes affluer sur cette place emblématique de la ville ocre pour y passer la nuit, de crainte de répliques. Certains étaient munis de couvertures, d'autres dormaient à même le sol.

Habitants et touristes ont trouvé refuge dans les rues de Marrakech. © AFP - Fadel SENNA

Outre Marrakech, la secousse a été ressentie à Rabat, Casablanca, Agadir et Essaouira, semant la panique parmi la population. De nombreuses personnes sont sorties dans les rues de ces villes, craignant l'effondrement de leurs habitations, selon des images diffusées sur les réseaux sociaux. Sur des photos et vidéos publiées par des internautes, on peut voir d'importants débris d'habitations dans les ruelles de la médina de Marrakech. Mais aussi des voitures écrasées par des pierres.

Le centre régional de transfusion sanguine à Marrakech a appelé les habitants à se rendre samedi dans ses locaux pour donner leur sang pour les blessés. L'ambassade de France annonce ouvrir une cellule de crise.

Le 24 février 2004, un séisme de 6,3 degrés sur l'échelle de Richter avait secoué la province d'Al Hoceima, 400 km au nord-est de Rabat, faisant 628 morts et provoquant d'importants dégâts matériels. Et le 29 février 1960, un tremblement de terre avait détruit Agadir, sur la côte ouest du pays, et fait plus de 12.000 morts, soit un tiers de la population de la ville.

"Solidarité" avec "le peuple marocain"

Sur le réseau social "X", Emmanuel Macron se dit "bouleversé". "La France se tient prête à aider aux premiers secours", écrit le chef de l'État.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. Gérer mes choix J'autorise

La ministre française des Affaires étrangères Catherine Colonna a exprimé sa "solidarité" avec "le Maroc et le peuple marocain amis". L'Union africaine exprime de son côté sa "grande douleur" et le président russe Vladimir Poutine ses condoléances au "peuple ami" marocain.