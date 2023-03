Au moins 36 morts et 85 blessés dans une collision de trains en Grèce

Le bilan est encore provisoire, mais il s'agit d'ores et déjà du plus gros accident ferroviaire de l'Histoire de la Grèce : au moins 36 personnes sont mortes, et 85 autres ont été blessées (dont 60 hospitalisées), mardi soir, dans une collision entre un train de marchandises et un train de passagers. La collision a eu lieu au nord de la ville de Larissa, dans le centre du pays, peu avant minuit.

Le choc frontal entre le train de passagers qui venait de Thessalonique et se dirigeait vers Athènes d'une part, et le train de marchandises qui faisait le chemin en sens inverse d'autre part, a été d'une extrême violence. Les premiers wagons des deux trains ont été broyés, plusieurs autres ont pris feu, et un wagon rempli de passagers est resté des heures durant suspendu au-dessus d'un ravin.

Plus de 150 pompiers sur place

Selon le maire de la ville de Tempé, il y avait de nombreux étudiants à bord du train, qui rentraient à Thessalonique après un week-end prolongé. Au total, environ 150 pompiers et 40 ambulances ont été dépêchés sur place pour les opérations de sauvetage.

Des débris de tôle ont été retrouvés à plus de 100 mètres du lieu de l'accident. Les grues et les mécaniciens arrivés en renfort sont toujours à l’œuvre ce mercredi matin pour dégager les victimes piégées dans les wagons encore encastrés les uns dans les autres.

Les secours tentent de désincarcérer des victimes prises entre les wagons © AFP - STRINGER / ANADOLU AGENCY

Les causes de l'accident encore inconnues

Une réunion de crise du gouvernement a été organisée, et le ministre grec de la Santé s'est rendu sur place. Mais les familles des passagers, qui toute la nuit ont attendu dans les gares proches du lieu de l'accident, dénoncent un manque d'information sur les évacuations des blessés ou des morts.

Les raisons de l'accident restent encore inconnues. À la télévision grecque, un passager a dit "avoir entendu le conducteur parler au contrôleur (...) nous avons eu l'impression que quelque chose n'allait pas". "Le train s'est retourné complètement, a failli tomber dans le ravin, puis la moitié du wagon a commencé à prendre feu", raconte un autre passager qui a survécu.

Mais la presse grecque fait état d'une enquête en cours mettant en cause la privatisation des trains grecs, rachetés par un investisseur italien pendant la crise économique : cette enquête aurait mis en lumière une drastique réduction du personnel de sécurité et d'entretien des rails, dénoncée par tous les syndicats.