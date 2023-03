Au procès d’injections clandestines d’acide hyaluronique : "On pique sans diagnostic et on prend l’argent"

Combler les rides du visage, se faire gonfler les lèvres...Sur les réseaux sociaux, les annonces proposant des injections d'acide hyaluronique pullulent et inquiètent les professionnels. Deux cents chirurgiens esthétiques viennent de signer une tribune dans Le Parisien pour demander l'interdiction de la vente libre de ce produit. À Metz, deux sœurs risquent la prison après avoir monté une affaire familiale d'injections clandestines. Elles étaient jugées ce jeudi 30 mars par le tribunal judiciaire pour "exercice illégal de la médecine" et "travail dissimulé".

Sur leur compte Instagram "Queen Lip Injection", ces mères de familles affichaient leurs prestations. 180 euros la piqûre d'acide hyaluronique. 900 euros le pack "Kylie" pour ressembler à l'une des sœurs Kardashian. Les injections avaient lieu dans un immeuble au dessus d'un Kebab, à Woippy près de Metz. Le bail commercial était signé par le frère ou le beau-frère selon l'accusation. Il n'y avait pas de plaque à l'entrée racontent les clientes aux enquêteurs. L'activité s'exportait aussi jusqu'à Paris et Marseille, dans des appartements loués spécialement pour l'occasion.

Un faux diplôme, des centaines de milliers d'euros de chiffre d'affaires

Ni les sœurs, ni les frères ne se sont présentés au tribunal. L'un a écrit une lettre d'excuse, l'autre est malade, tentent de justifier leurs avocats. Le président prévient : "Je vais donc faire un long monologue". Il revient sur le début de l'enquête, la plainte d'une cliente insatisfaite en janvier 2022. Piquée par les sœurs en mars 2021, elle a souffert de multiples hématomes au visage. Elle raconte "avoir hurlé de douleur" pendant l'injection. "Une veine probablement touchée", avance le procureur. Les prévenues lui ont conseillé de prendre du doliprane.

Les sœurs ont pourtant fait "une formation à Paris", explique l'un de leur avocat. Me Xavier Iochum tend au tribunal un diplôme. Imprimé en noir et blanc sur une feuille A4, il est écrit "Diplôme de réussite d'injectrice d'acide hyaluronique". "Ça semble illégal", souffle le président. "La formation est pourtant éligible au CPF", lance un autre avocat, provoquant les rires de la salle. "C'est un diplôme non daté, non signé et truffé de fautes d'orthographe", gronde le procureur.

"Pour des rides atténués, des lèvres pulpeuses, on pique sans poser de questions, sans diagnostic et on prend l'argent !", accuse le Ministère public dans son réquisitoire. Les deux sœurs sont soupçonnées d'avoir fait des centaines de milliers d'euros de chiffre d'affaires en deux ans d'activité. Le procureur demande au tribunal de les condamner à six mois de prison avec sursis et 10.000 euros d'amende chacune. Pour leur frère et leur beau-frère présentés comme des complices, il propose une amende jusqu'à 2.000 euros et une interdiction de gérer une société.

En défense, les avocats plaident la "naïveté" des deux sœurs et contestent le caractère strictement médicale de ce type d'injection. Ils demandent la relaxe pour l'infraction d'exercice illégal de la médecine. Le tribunal tranchera le 26 avril prochain.