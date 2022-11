Au procès d’une femme accusée du meurtre de son mari, l’emprise ou la manipulation

Rose se présente d’une petite voix, à peine audible, sous les dorures de la salle d’audience des assises du Rhône à Lyon. Pendant trois jours, cette femme cernée, au teint cireux et aux longs cheveux bruns, est jugée pour avoir tiré dans la tête de son mari endormi, une nuit de septembre 2018, à Thurins (Rhône). Elle encourt la réclusion criminelle à perpétuité pour meurtre sur conjoint. Sur les bancs en bois, le public est venu en nombre pour assister aux débats.

Des souffrances "physiques et morales"

Rose a déjà reconnu les faits au cours de l’enquête, expliquant son geste par une accumulation de "souffrances physiques et morales" pendant 28 ans de mariage. "28 ans de galère", écrit-elle en détention, qualifiant le père de ses deux filles de "tortionnaire". "Elle était sous son emprise", résume son avocate, Me Janine Bonaggiunta, qui a défendu avant elle Jacqueline Sauvage, cette femme condamnée puis graciée après avoir tué son mari violent.

La "Veuve noire"

Le directeur de l’enquête n’a pas la même lecture de l’affaire. Képi sous le bras à la barre, le gendarme dépeint un tout autre portrait de l’accusée. Il décrit une femme "manipulatrice", "froide", "distante". Il n’hésite pas à dire qu’elle a pu vouloir se "victimiser à outrance". Il rappelle qu’elle a mis sept mois à passer aux aveux, sous la pression de la garde à vue. Les enquêteurs avaient épluché ses comptes, repérant des transactions suspectes.

Rose s’était fait des virements depuis les comptes communs du couple et avait dépensé plus de cinq mille euros d’argent commun, en chaussures et vétements, dans les deux mois qui ont suivi le meurtre. Elle a aussi tenté de débloquer les assurances vie de son mari. En la plaçant sur écoute, elle et son amant, les enquêteurs ont découvert que ce dernier l’a surnommée la "veuve noire", au "venin hyper puissant". Le gendarme précise qu’elle peut faire preuve de "jalousie maladive", et cite les messages qu’elle a laissé sur le répondeur des potentielles maîtresses de son mari. Des maitresses qu’il s’était "certainement inventé" pour l’énerver, précise l’enquêteur.

La dernière dispute

Ce témoignage très à charge met en colère la défense. "Il y a des certitudes que vous tirez de votre propre esprit ! Il faut être objectif Monsieur ! Quoi qu’elle fasse, vous l’accusez de tout !", s’emporte Me Benaggiunta. Il est tard quand sa cliente se lève dans le box pour livrer aux jurés sa version des faits.

"Que pouvez-vous nous dire ce cette nuit-là ?", demande à Rose, le président de la Cour d’assises. La quinquagénaire raconte : "Ce soir-là, on est allé au resto et on se disputait. Enfin ça pouvait paraître comme une dispute mais pour nous c’était normal. Ce n’était pas que ce soir-là. C’était ces 28 années de mariage. Ça en fait des soirs". Elle décrit des insultes continues qui s’étaient accentuée depuis que son mari avait découvert l’existence de son amant. Elle rappelle que par deux fois elle avait porté plainte, quand son conjoint les avait surpris et l’avait giflé. Puis peu de temps après, pour des menaces, du harcèlement. "Personne ne m’a entendu", souffle l’accusée.

"Je voulais que ça s’arrête"

Elle revient sur la nuit du meurtre. "Il m’a dit qu’il allait faire en sorte que nos filles ne me parlent plus […] à un moment, il m’a attrapé par la queue de cheval et m’a obligé à répéter que j’étais sale, que j’étais un déchet. Je voulais que ça s’arrête, qu’il arrête de prononcer ces mots… même si les mots ça ne part jamais", lâche-t-elle. "Mais qu’avez-vous fait Madame", interroge le président. L’accusée sanglote.

Elle raconte "la tension" dans la maison et explique être allée chercher une arme dans une chambre, puis s’être approchée du canapé où son mari s’était assoupi. "Je l’ai pointé dans sa direction et j’ai tourné la tête". Un tir à bout portant, "à moins de dix centimètres" selon le légiste. "Je me souviens avoir vu l’heure sur le micro-onde. Il était quatre heures", précise l’accusée. La Cour rendra son verdict vendredi 4 novembre.