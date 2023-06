Au procès de Gabriel Fortin, le délire de persécution face aux supplications d'une mère

Dans le box, Gabriel Fortin apparait le crâne rasé, imposant dans sa chemise bleue claire. L'ancien ingénieur est accusé d'avoir assassiné en moins de 48h, deux DRH qui l’avaient licencié, dans le Haut-Rhin et en Ardèche, et une conseillère Pôle Emploi dans la Drôme, lors d’un périple meurtrier minutieusement préparé en janvier 2021. Jusqu’ici, il avait toujours refusé de répondre aux questions des enquêteurs. A l'ouverture de son procès, il sort de son silence.

"J'ai été victime de nombreuses atteintes à ma vie privée"

L'homme de 48 ans n’exprime aucun regret. Dans une salle d’audience comble où se serrent la trentaine de parties civiles, familles ou anciens collègues des victimes, il se contente de lire un texte avec véhémence. "J’ai été victime de nombreuses atteintes à ma vie privée (…) j’ai déposé des plaintes", dit-il. Gabriel Fortin accuse les autres, pêle-mêle, procureurs, député ou même ministre. "Ce sont eux les responsables de la situation", lâche-t-il.

Il reste de marbre quand sa mère s'avance à la barre. Une dame de 78 ans, laborantine retraitée, qui marche en s'appuyant difficilement sur une béquille. C’est la première fois qu’elle revoit son fils depuis son interpellation. Quand elle croise son regard, elle s’effondre, secouée par les pleurs.

"Je t'en prie, répond aux questions" répète sa mère

"Il a fichu en l'air sa vie et celle des autres", pleure la mère en parlant de ce fils "discret" qu’elle a élevé sans père et qu’elle a "surprotégé". Elle évoque "un travailleur consciencieux", enchaînant les licenciements à cause "d’une génération kleenex". "Je ne suis pas la seule responsable, la société ne l’a pas aidé non plus", souffle-t-elle.

La mère de l’accusé le supplie de s’expliquer. "Gabriel, je ne sais pas ce que les gens t’ont fait mais ils ont besoin de savoir, de faire leur deuil. Je t’en prie, répond aux questions. Dis pourquoi", répète-elle. Mais Gabriel Fortin se contente de marteler encore son texte, de plus en plus fort, pointant du doigt le procureur, interpellant le président, comme enfermé dans sa paranoïa, alors que sa mère quitte la salle d’audience en larmes.