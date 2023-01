Au procès de l’assassinat de Julie Douib : "On a dit aux enfants : papa a tué maman"

Ils ne sont pas présents dans la salle d’audience. Pourtant les deux enfants de Julie Douib et de Bruno Garcia sont au cœur des débats qui agitent la cour d’assises d’appel d’Ajaccio. Ils n’avaient que huit et dix ans quand leur mère a été abattue par leur père, en mars 2019, à l’Ile Rousse, en Corse. "Je me battrai pour eux, je ne les abandonnerai pas", a prévenu l’accusé, au premier jour de son procès. En première instance, il avait perdu son autorité parentale en étant condamné à la perpétuité.

Bruno Garcia veut montrer qu’il était un bon père. Mais à la barre, les témoignages des proches de Julie Douib l’accablent. Ils décrivent un homme "inexistant dans l’éducation" des enfants. "Il n’hésitait pas à frapper Julie devant eux, en disant qu’il fallait faire cela aux femmes", raconte Rosalie. "Les enfants étaient témoins de tout", lâche un autre ami. Les engueulades, les insultes, les coups.

Un dessin de Julie avec des larmes et des bleus

Elle ne pouvait pas s’enfuir sans eux. "Elle ne voulait pas partir, elle voulait rester avec ses enfants et les protéger", sanglote Sandrine. "Son problème, c’était les enfants", résume Véronique, une ancienne voisine du couple. Elle entendait le calvaire de Julie à travers les fines parois de l'appartement. Elle raconte qu’un jour, la jeune femme lui a montré un dessin de son cadet. "Il avait dessiné Julie avec des larmes et des bleus sur la peau. Ça a été un déclencheur pour elle", souffle Véronique.

Après avoir été mise une énième fois à la porte par son conjoint, Julie ne revient pas. Le couple se sépare au bout de treize ans de vie commune. La jeune femme va trouver un logement, un travail et commence à déposer plainte. Mais elle perd provisoirement la garde des enfants. Bruno Garcia a le contrôle. Elle est une mère traquée.

"Il utilisait les enfants pour savoir où était Julie ?", demande Me Francesca Seatelli, l’avocate des deux petits garçons. "Oui, Bruno les faisait monter en voiture et désignait des maisons au hasard pour qu’ils disent où s’était installée leur mère", décrit Rosalie. Julie avait raconté à Sandrine qu’elle dormait dans le placard de la chambre des ses enfants, apeurée, dans son nouvel appartement.

"Bruno Garcia se servait des enfants pour lui nuire"

"Les enfants étaient la monnaie d’échange : si t’es sage tu les auras, si t’es pas sage, tu les auras pas", explique Véronique. Une autre amie de Julie raconte qu’elle avait dû les cacher 45 minutes dans sa grange, pour qu’ils puissent passer une nuit tranquille avec leur maman. Julie ne devait plus être vue à la sortie de l’école. "Ça énerve papa", avait expliqué son ainé.

Les deux petits garçons ont raconté aux enquêteurs qu’ils avaient vu leur père s’entrainer à tirer dans son jardin la veille des faits. Le lendemain, ce sont les amies de Julie qui ont dû leur annoncer le drame. Il n’y avait pas de cellule psychologique, pas d’enquêteurs pour le faire. "Je ne sais pas comment vous avez fait", glisse Me Jean-Paul Eon, l’un des avocats de la defénse, sortant quelques instants de son rôle.

Les copines de Julie ont séparé les enfants, chacun dans une pièce. "On leur a dit : papa a tué maman". Le plus jeune, âgé de huit ans, a semblé s’étouffer. L’ainé a crié de douleur. Du haut de ses dix ans, il a lâché : "il l’a fait ce con, il l’a fait".