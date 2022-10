Au procès de l’attentat de Nice, le récit déroutant de l’amant octogénaire du terroriste

A la barre du procès de l'attentat de Nice, Roger ne fait pas son âge. Aucune ride, une silhouette svelte, des cheveux bruns teintés et une sacoche en bandoulière. "J’ai 80 ans", rappelle-t-il pour justifier ses trous de mémoire, provoquant un murmure de surprise sur les bancs de la salle d’audience. Ce retraité, un pied-noir passé par la pornographie avant de tenir un sauna gay à Paris, a rencontré l’auteur de l’attentat en 2010. Lui et Mohamed Lahouaiej Bouhlel, qui a tué 86 personnes sur la Promenade des Anglais le 14 juillet 2016, furent très proches pendant plus de six ans.

"Il m’appelait toujours 'Cher ami'", explique l’octogénaire. C’est dans une salle de sport qu’il rencontre ce "beau gosse" au regard "kalachnikov". Ils se fréquentent et leur amitié se transforme au fil du temps. "Momo" était un "gros dragueur" qui disait n’avoir pour seule religion les femmes. Il s’est pourtant laissé séduire par le retraité. "Je l’ai dragué", lâche Roger face à la Cour. Il a d’abord caché cette relation aux enquêteurs. Leurs ébats vont durer quatre ans. Poussé par la cour à rentrer dans les détails, il parle du fantasme du futur terroriste : "Il aimait que je le traite comme une clocharde".

"J’étais un peu son mentor"

Le témoin raconte un homme "tranquille", "respectueux" et même "digne". "A cette audience, on a entendu dire qu’il était violent, impulsif, intolérant à la frustration, ça vous dit quelque chose ?", interroge le président. "C’est ce que 80% des personnes de son entourage nous décrivent", insiste l’accusation. "Je ne l’ai jamais trouvé violent ou impulsif, pas du tout", affirme Roger.

Le retraité ne semble pas avoir pris la mesure des signaux qui auraient pu l’alerter. À commencer par les violences conjugales. Quand Mohamed Lahouaiej Bouhlel bat sa femme, Roger joue les intermédiaires, le sermonne et lui demande de s’excuser auprès de son épouse. "J’étais un peu son mentor, il m’écoutait", explique-t-il. "Vous saviez qu’il lui arrivait de pisser et de déféquer sur sa femme ?", demande le président. "Elle me l’avait raconté. Lui disait que c’était pour l’emmerder, il en rigolait", répond simplement le témoin.

Des vidéos de décapitations

Il ne s’inquiète pas davantage quand le futur terroriste lui montre des vidéos de décapitations ou d’un homme empalé par l’État Islamique. "Je lui ai demandé comment il pouvait regarder cela, il m’a répondu qu’il en avait l’habitude", explique Roger. "Cela ne vous a pas interrogé sur ce qu’il pensait de Daesh ?", s’étonne l’avocat général. "Ça ne m’intéressait pas", balaie l’octogénaire.

Le retraité entretient des relations non seulement amicales, sexuelles mais aussi paternelles avec Mohamed Lahouaiej Bouhlel. Il meuble son appartement quand ce dernier divorce. Il lui offre une voiture et lui paie son permis poids lourd. Le futur terroriste a-t-il profité de lui ? "Il n’était pas intéressé par l’argent", veut croire Roger.

Quelques temps avant l’attentat, il raconte que "Momo" avait changé. Il était devenu "froid", "distant". "Quand je lui apportais à manger, il ne me disait même plus merci ou bonjour", explique le retraité. Il avait aussi perdu en muscle, lui qui aimait pratiquer salsa, karaté et haltérophilie. Roger s’en rend compte lorsqu’il le prend en photo en débardeur sur sa terrasse, "trois ou quatre jours" avant les faits.

Le soir du 14 juillet, le témoin n’entend pas la panique sur la Promenade des anglais. 86 personnes sont tuées, des centaines d’autres blessées par le camion. Lui dormait dans son appartement, à 200 mètres de la célèbre avenue. Il dit être "tombé de très haut". "Comment un type que je connais depuis des années, a pu faire ça ? Je regrette beaucoup ce qu’il s’est passé. Je l’ai effacé de ma mémoire. Dans ma tête, il n’est plus qu’un criminel", termine le retraité.