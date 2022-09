Au procès de l'attentat de Nice, les terribles images du camion fonçant sur la foule

Les lumières de la salle d’audience ont été baissées. Et l’écran géant s’est allumé. Avant cela, le président Laurent Raviot avait dit à quel point il s’agit "d’images terribles”. Et d’insister : "On n'est pas obligé de rester dans la salle si on ne souhaite pas voir l'intégralité de ces vidéos.”. Sur les bancs de bois qui leurs sont réservés, les parties civiles se sont serrées un peu plus.

Et puis les premières images sont apparues. Vidéos amateur tout d’abord. Celles d’un concert de jazz, avec des musiciens habillés de blanc. Le cadre est mauvais, l’orchestre est de dos. Mais on perçoit le son des cuivres, les baguettes du batteur dans le bord gauche du cadre. Puis la fin du morceau, les applaudissements et les premiers bruits qui montent de la foule. On pourrait croire à la fête encore, mais on perçoit les spectateurs qui s’agitent. Et voilà le camion, cet énorme masse blanche de 19 tonnes qui traverse l’écran.

"Pont Auriol-Verany, 21h34"

On le revoit ensuite, sous tous les angles. Capté par les caméras de vidéosurveillance de la ville de Nice, cette fois. Les premières images projetées datent d’une heure avant l’attaque. "Pont Auriol-Verany, 21h34", peut-on lire, incrusté sur les images. Apparaît une rue bordée de platanes, la lumière jaune des lampadaires, quelques poubelles sorties sur le trottoir. Et ce camion blanc garé juste devant. Banale scène urbaine. Un vélo entre dans le champ sur la droite. Il roule sur le trottoir, s’arrête à hauteur du camion. Le cycliste ouvre les portes arrière, monte son vélo dans le camion, en fait le tour, monte dans la cabine. Le véhicule s’engage sur la chaussée. Il est alors 21h37, affiche l’horodatage à l’écran.

"Sortie Fabron, 21h46", "Fabron Cambrai 21h47", "Magnan". Le camion poursuit sa route. Ralentit parfois, fait demi-tour, emprunte la voie rapide. En ressort. Il est désormais 22h33. Cette fois, la caméra de vidéosurveillance est celle intitulée “PDA CUM”. Pour “Promenade des Anglais - centre universitaire méditerrannée”. On découvre la foule, la fête qui s’achève en douceur. Il y a d’ailleurs embouteillage sur la chaussée. On passe de caméra en caméra. “"Magnan. Westminster. Congrès".

Corps renversés

Et chaque fois la même scène, à quelques centaines de mètres d'écart. La foule qui déambule. Les tenues d'été. Les palmiers. Les enfants tenus par la main. Les sourires et la légèreté qu’on devine. Puis l'arrivée du camion et de l’horreur. Les corps renversés, soulevés avant d’être écrasés. Parfois par petits groupes. Parfois par vagues qui semblent énormes.

Il y a ce stand de bonbons vers lequel fonce le camion, dont l’avant est désormais brinquebalant, abîmé par les nombreux chocs. Il y a ce groupe de spectateurs du concert, si serrés, si nombreux à être percutés à leur tour. À chaque fois, on saisit l’effroi. On voit ceux qui le peuvent prendre la fuite. Un homme court avec une poussette. On voit ceux qui tentent de poursuivre le camion. Cet homme qui s'accroche à la portière conducteur.

Le camion blanc s’immobilise enfin. Quelques policiers s’approchent. Ils sont finalement suffisamment nombreux pour encercler le camion. On sait que l’un d’eux est l’auteur du tir qui a tué Mohamed Lahouaiej-Bouhlel. Il n’y a plus personne d’autre à l’image désormais. Sur l’écran, s’affiche 22h37.

Effroi, détresse, compassion

Les lumières se rallument alors. Certaines victimes se précipitent à l’extérieur de la salle. D’autres restent clouées sur les bancs de bois, comme prostrées. Sur les visages, dans les regards, on perçoit l’effroi, les larmes, la compassion des uns, la détresse des autres. On a l’impression de voir s’incarner ce que sont venus décrire avant ces terribles images, deux psychiatres : les ravages du stress-post traumatique. Cette maladie psychiatrique, a expliqué la professeure Askenazy commune à toutes les victimes d’attentat. Depuis ce 14 juillet 2016 à Nice, elle concerne des milliers d’adultes. Mais aussi de très nombreux enfants. Ils sont 150, majoritairement de moins de 12 ans, suivis par les équipes de la professeure Florence Askenazy, au sein de l’hôpital Lanval de Nice , cet établissement spécialisé si opportunément situé “à 200 mètres des lieux de l’attentat”.

Alors elle raconte, chez ces enfants - qu’elle nomme “ces petits” - “les troubles de l’humeur, les difficultés à aller à l’école, le syndrome de ré-expérience pour des enfants qui revivent sans cesse l’attaque, un symptôme très envahissant ....". Elle décrit aussi “la forte corrélation entre l'état des parents et l'état de l'enfant. Or, sur cet attentat, les familles étaient ensemble. Cela crée un effet boule de neige ." Elle raconte la culpabilité des parents endeuillés - ils sont 15 mineurs à avoir été tués : "Imaginez quand vous avez conduit votre enfant pour acheter une barbe à papa sur un lieu de fête et qu'il est décédé. Mais c'est insupportable pour une maman !" Après elle, le docteur Michèle Batista a décrit à son tour “les stratégies d'évitement : ne plus aller faire un tour de carrousel sur la promenade des Anglais, ne plus pouvoir manger de chocolat parce que ce soir-là, on mangeait une glace au chocolat, etc ."

Alors en plus de l’horreur des images, c’est un peu tout cela aussi qu’on a l’impression de lire sur les visages des victimes venues assister au visionnage des images de l’attentat.